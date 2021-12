Horner: A Mercedes no debe gustarles les gane una marca de bebidas

Christian Horner propone una estrategia de comunicación que no tiene contraindicaciones, y se basa en proponer (en vísperas de la última carrera de la temporada) la batalla de Red Bull contra Mercedes como el enfrentamiento entre David y Goliat, porque en caso de que ellos ganen será una hazaña épica.

Una cosa es irrefutable: Red Bull, junto con Honda, ha realizado una temporada excepcional, logrando contra todo pronóstico poner en grandes dificultades a Mercedes, el equipo que ha dominado la era híbrida de la máxima categoría.

En este escenario, ha surgido de forma preponderante y muy significativa la figura de Max Verstappen, un valor añadido que Red Bull reconoce y exalta.

A continuación, Horner, en una larga charla en la víspera de la gran final en el circuito de Yas Marina, añadió su propio punto de vista, que propone un escenario en el que Red Bull se describe como una fuerza pequeña que se enfrenta a un coloso capaz de influir en los medios de comunicación y por ello ejercer mayor presión.

¿Qué ha aprendido y qué se llevará de esta temporada?

"Creo que me he dado cuenta de que todo es posible. Si 12 meses atrás me hubieran dicho que después de 21 carreras tendríamos a uno de nuestros pilotos compartiendo puntos en el liderato del campeonato del mundo es algo que no me hubiera creído”.

“Mercedes acababa de terminar la temporada 2020 con el que probablemente era su monoplaza más dominante, y el invierno pasado teníamos la restricción de que no podíamos cambiar mucho los coches. Cuando pienso en ello, creo que hace un año por estas fechas una situación como ésta no era realmente previsible, y sin embargo aquí estamos”.

“Todo esto demuestra que si realmente se cree en algo, y con las personas adecuadas en las que apoyarse, se pueden conseguir grandes cosas. Tenemos que estar agradecidos a Honda y nos da mucha pena despedirnos de ellos al final de este fin de semana, han jugado un papel fundamental en esta temporada. Pero en general creo que ha sido un año fenomenal para todo el equipo, para todos nuestros socios y para nuestros pilotos”.

Dijo que esta temporada ha habido una línea de pensamiento dirigida a presionar a Max. ¿Cree que Mercedes ha contribuido a ello? Por ejemplo, el hecho de que Lewis llamara "loco" a Max el domingo pasado durante la carrera, ¿crees que fue una forma de presionar a los comisarios?

"Lewis es un siete veces campeón del mundo, es el piloto más exitoso de todos los tiempos y tiene una posición importante dentro del deporte; por lo tanto, lo que dice tiene mucho peso. Creo que a lo largo de la temporada ha utilizado todas las herramientas a su disposición para presionar a Max, Lewis es un tipo competitivo, no te conviertes en un siete veces campeón del mundo por accidente, tienes que ser así”.

“Así que sí, creo que está apoyado por la maquinaria mediática de Mercedes, y eso ha ejercido una enorme presión sobre Max. La gente suele olvidar que Max es un chico de 24 años que conduce con valor, con pasión, con habilidad y con determinación. Sólo es un chico que vive su sueño y hace su trabajo. No sólo se enfrenta a Lewis, sino también a una gran empresa como Mercedes-Benz. Hay que dar mucho crédito a la forma en que ha manejado la presión durante esta temporada, porque no se ha dejado arrastrar por los acontecimientos y ha mantenido su forma de ser y de correr desde Bahréin hasta Arabia Saudí".

Usted ha descrito la batalla entre Red Bull y Mercedes como un enfrentamiento entre David y Goliat, afirmando que Mercedes tiene una cantidad de personal en sus departamentos de marketing que iguala a sus mecánicos. ¿No es esa una posición un poco de mala fe, dado que ambos equipos están a años luz del resto de la parrilla y teniendo en cuenta que en última instancia operan bajo un límite presupuestario?

"Si pensamos en el tamaño de Mercedes a nivel global, estamos hablando de una de las mayores empresas automovilísticas del mundo, y tiene un poder que ejerce con los medios de comunicación de todo el mundo”.

“Creo que nuestra realidad es insignificante en comparación, por ejemplo, Lewis Hamilton nos llamó una empresa de bebidas energéticas que decidió ir a las carreras (la frase es de 2011). El equipo de Fórmula 1 de Mercedes se ha convertido en una máquina increíble en los últimos siete u ocho años, y obviamente tienen el peso y el poder de la empresa matriz detrás de ellos. No me parece agradable que se arriesguen a ser derrotados por un fabricante de bebidas energéticas, y eso lo tenemos muy claro”.

“Somos un equipo de corredores, disfrutamos de las carreras y tenemos un piloto fenomenal que lo ha dado todo este año y ha puesto su corazón en lo que ha hecho, tanto dentro como fuera de la pista. Y creo que alimentar a los medios de comunicación con el escenario de un Max "loco", llamándole simplemente "loco", es un mensaje muy claro".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

¿Crees que sería útil sugerir a Michael Masi que se siente unos minutos antes de la carrera del domingo y hable con Lewis y Max sobre su comportamiento en la pista? ¿O cree que no es necesario?

"No creo que sea necesario. No hay ninguna diferencia entre esta carrera y las 21 anteriores, quizás debería haberse hecho después de Silverstone. Creo que en todos los eventos existen las mismas reglas, no se pueden cambiar de repente, nuestros pilotos son muy conscientes de lo que se puede hacer y lo que no. Estoy seguro de que la FIA aplicará el reglamento de manera uniforme como lo ha hecho en las carreras anteriores".

¿Ha cambiado la relación con Mercedes durante esta temporada?

"Ha sido muy competitivo, tanto dentro como fuera de la pista. También hemos puesto en marcha un nuevo programa (Red Bull powertrain) en el Reino Unido, y hemos conseguido tener con nosotros a muchos ingenieros con talento de Mercedes. Como he dicho, ha sido una lucha intensa dentro y fuera de la pista, ha habido mucha presión, sobre todo a principios de año en el frente de los reglamentos técnicos, y también muchas cosas que no creo que conozcas. Ha sido un año intenso y duro, pero estamos contentos de seguir aquí luchando, en igualdad de puntos, y con nuestras cartas por jugar."

Ha mencionado la empresa Mercedes, que está detrás del equipo de Fórmula 1. ¿Cree que esa puede ser la razón por la que afirma haber recibido un trato diferente en ocasiones por parte de la FIA?

"No tengo ni idea. Creo que es algo para los medios de comunicación, podrías hacer las preguntas pertinentes en otro lugar. Nuestro enfoque de las carreras siempre ha sido el de un equipo de competidores, somos competitivos, nos esforzamos, vamos al límite, y ese ha sido nuestro ADN a partir del cual todo ha tomado forma. Max encaja perfectamente en nuestro perfil por su forma de conducir, con pasión, coraje y habilidad, y creo que a veces es frustrante cuando te das cuenta de que no hay consistencia en la aplicación de las sanciones o en la aplicación de las reglas".

La primera temporada de Fórmula 1 bajo el mando de Stefano Domenicali está llegando a su fin. ¿Cree que ha sido un éxito?

"Creo que Stefano debería comprar a Red Bull una enorme cesta de Navidad. Lo digo pensando en la temporada que hemos tenido, hacía 47 años que no veíamos a dos pilotos llegar a la víspera de la última carrera con igualdad de puntos. Creo que ni siquiera un gran guionista de Hollywood podría haber escrito la historia de este campeonato mundial, y hemos visto cómo se ha disparado la popularidad de la Fórmula 1. Probablemente estemos en vísperas del mayor acontecimiento deportivo del año en el mundo, y la cantidad de nuevos aficionados que hemos recibido en este deporte ha sido asombrosa".