Horner: Mercedes falló en estrategia y permitió a Ferrari ganar

Cargar reproductor de audio

Lewis Hamilton tuvo su arranque más competitivo de la temporada hasta ahora en Silverstone, ya que lideró la carrera durante la fase media de paradas en boxes tras alargar su primer stint con neumáticos medios.

La degradación de sus neumáticos parecía buena y consiguió llegar a la vuelta 33 con el compuesto medio con el que empezó, una ventaja en comparación con sus principales rivales, Carlos Sainz, que ha entrado en boxes en la vuelta 20 y Charles Leclerc en la 25.

En lugar de ir a por el blando más rápido, Mercedes optó por poner a Hamilton en el duro más seguro, un movimiento que Horner considera que fue un error, ya que cree que el equipo perdió la oportunidad de compensar el máximo rendimiento contra Ferrari.

"La verdad es que me sorprendió que Lewis, con la cantidad de vueltas que quedaban, y la degradación que ha mostrado, no cogiera el blando", explicó Horner.

"Se puso con el neumático duro en la vuelta 33 y en realidad pensé que iba a pasar al blando, porque eso le habría facilitado mucho la compensación de agarre. Me ha parecido que Ferrari se ha librado de ese problema".

Horner también dice que tiene dudas sobre las decisiones estratégicas de Ferrari, al no haber sacado a Sainz del camino de Leclerc al principio de la carrera, y al elegir no meter en boxes a su piloto monegasco en el último coche de seguridad.

"Todos son diferentes, ¿no? Cada equipo es diferente", dijo sobre el enfoque del equipo.

"Supongo que la decisión que menos entendí fue la de no llevar a boxes a sus dos coches, o a Charles, para tomar el neumático blando (durante el coche de seguridad)”.

El coche de seguridad apareció en la parte final de la carrera y provocado por la detención en pista del Alpine de Esteban Ocon en la antigua recta de salida y llegada.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aunque Ferrari decidió no entrar en boxes con ambos coches porque consideró que no había tiempo suficiente para hacer una doble parada -y no quería que Leclerc entrara y perdiera el liderato en favor de Hamilton si seguía-, Horner cree que debería haber parado.

"[Hamilton] obviamente tuvo una parada libre", dijo Horner. "Y cuando eres el coche líder, es lo más difícil del mundo parar en boxes desde el liderato”.

"Pero creo que incluso si Lewis se hubiera quedado fuera, con la ventaja de los neumáticos blandos, ellos [Ferrari] le habrían rebasado".

La decisión de estrategia de Ferrari supuso que en el reinicio Leclerc cayera desde el para terminar cuarto, lo que sólo le situó tres puestos por delante de su rival por el título, Max Verstappen.

Horner admite que las cosas podrían haber sido mucho peores para su equipo después de que las esperanzas de victoria de Verstappen se evaporaran gracias a los daños en el coche recogidos por un endplate de un alerón delantero AlphaTauri.

"En un día en el que hemos tenido dos coches que no estaban en buena forma en diferentes momentos de la carrera, Sergio [Pérez] ha ampliado su ventaja sobre Charles, consolidando el segundo puesto, y Max sólo ha cedido seis puntos a Charles”.

"Creo que en constructores sólo hemos perdido 13 puntos. Podría haber sido mucho peor".