Horner niega que Red Bull utilice un suelo flexible

El tema surgió por primera vez en la directiva técnica sobre el porpoising que publicó la FIA antes del GP de Gran Bretaña, en la que también se detallaban los planes para un control más estricto de la flexión del suelo.

La directiva técnica también daba detalles de cómo el máximo organismo utilizaría una métrica de oscilación aerodinámica (llamada también AOM), para medir el porpoising y el rebote.

Esos nuevos requisitos debían imponerse en el GP de Francia, tras dos carreras de investigación en Gran Bretaña y Austria.

Sin embargo, tras un debate en la Comisión de la F1 de este viernes, se confirmó que no se aplicará esa Directiva Técnica hasta el GP Bélgica, la primera carrera después del parón veraniego.

Mientras tanto, en el comité asesor técnico se replantearán sobre la redacción definitiva de esa directiva.

Curiosamente, el director de Mercedes, Toto Wolff, afirma que habría preferido que la directiva técnica se aplicara en Paul Ricard, como estaba previsto en un principio.

"Me habría gustado que se aplicara inmediatamente", dijo a Motorsport.com. "Porque puede tener un impacto en el rendimiento. Así que bueno, está bien".

En declaraciones anteriores a Sky, Wolff había dejado claro que cree que algunos rivales se han aprovechado de la flexión del suelo.

"Creo que sí", dijo el austriaco. "No he podido aplicar fuerza en los patines de ciertos equipos [para ver su flexión], pero nos fijamos en nuestros competidores".

"Y probablemente, habría deseado que la directiva técnica llegara un poco antes, pero es lo que hay. Así que en Spa ya no veremos eso".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner, director de Red Bull Racing, dejó claro que el enfoque principal de la directiva técnica es el control del porpoising, algo que su equipo no ha sufrido tanto como sus rivales.

"La directiva técnica se centra, obviamente, en el rebote y el porpoising con los que ciertos coches han tenido problemas", dijo Horner a Sky.

"Creo que se debe discutir más en el comité asesor técnico, que es el foro correcto para ello".

"Obviamente, vimos en Silverstone que ningún coche se vio realmente afectado por ello. El argumento es: ¿es deber del competidor asegurarse de que su coche es seguro, o es deber de la FIA asegurarse de que el competidor corre con su coche de forma segura?".

En cuanto a las insinuaciones de Wolff sobre los suelos flexibles, dijo: "Eso es una basura total. Una total tontería. Creo que estamos confundiendo los temas".

"Tal vez se refiera a, no sé, los coches que cerca de ellos en este momento. No tengo ni idea, pero no tengo absolutamente ningún problema o preocupación con nuestro suelo".

El ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, dijo que, al igual que sus rivales, el equipo de Milton Keynes tendría que asumir los requisitos de la directiva técnica.

"No creo que podamos ignorarlo, eso sería probablemente un poco ingenuo por nuestra parte", dijo cuando Motorsport.com le preguntó.

"Se están aplicando algunas limitaciones nuevas. No hace mucho que tenemos los datos de Silverstone para ver cómo se compara nuestra interpretación con la de la FIA".

"Así que primero emprenderemos eso. Y luego, si somos más eficaces o no que los demás, eso lo tienen que determinar otros".

"Lo único que podemos controlar son nuestros dos coches. Y si cambiamos y adoptamos y cumplimos los criterios del AOM de la FIA, ya tenemos el trabajo hecho. El truco para nosotros será que si son necesarios hacer cambios, y te cuestan el rendimiento, tendremos que minimizarlo".

"De lo contrario, tendremos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, y mantener el coche tan rápido como podamos. Se trata de un juicio más relacionado con nuestros rivales que con nuestro rendimiento.

Mientras tanto, el director técnico de AlphaTauri, Jody Egginton, no espera ver ningún impacto significativo en su equipo.

"Creo que en este momento nos sentimos cómodos con esa métrica", dijo Egginton.

"Lo hemos estado controlando, no nos ha hecho saltar ninguna alarma con respecto a lo que tenemos que hacer en el coche físicamente para cumplir con los requisitos de la directiva técnica. Solo unas cuantas cosas, pero no voy a entrar en detalles", concluyó.