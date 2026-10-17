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Horner pide replantear el límite presupuestario de la F1: "Los equipos gastan $500 o $600 millones"

La F1 opera bajo un límite presupuestario desde 2021, actualmente fijado en 215 millones de dólares más otros gastos

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 17 oct 2026, 13:42

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Christian Horner pidió a la Fórmula 1 aumentar el límite presupuestario de 215 millones de dólares, al afirmar que "los equipos gastan 500 o 600 millones de dólares" año tras año.

Desde 2021, el campeonato funciona bajo un sistema de límite presupuestario que restringe cuánto puede gastar un equipo por temporada, con un inicio en 145 millones de dólares antes de aumentar finalmente a 215 millones.

Pero esos 215 millones de dólares no cubren absolutamente todos los costos de un equipo de F1, ya que no se incluyen los contratos de los pilotos, los salarios de los tres empleados mejor pagados que no son pilotos, los gastos de viaje ni el gasto en marketing.

Hay muchos otros aspectos que no están incluidos, mientras que también existe un límite presupuestario separado de 190 millones de dólares para las unidades de potencia, lo que significa que los costos siguen siendo altos en medio de valoraciones récord de los equipos.

Por eso Horner, cuya antigua escudería Red Bull superó el límite de 2021 en un 5%, por lo que recibió una multa de 7 millones de dólares y una reducción del 10% en las pruebas de túnel de viento y CFD, instó a la F1 a replantearse el sistema.

"En los primeros años hubo una adaptación a esas reglas", dijo a Autosport. "Las cosas por las que nos sancionaron en ese primer año ahora no serían un problema, ni siquiera en el segundo año.

Max Verstappen en el GP de Mónaco de 2021.

Photo by: Valery Hache

"Así que creo que lo han ajustado, gran parte del reglamento; lo que veo ahora es que tienes un límite presupuestario de poco más de 200 millones de dólares, pero los equipos gastan 500 o 600 millones.

"Hay que incluir más cosas dentro del límite. Creo que el límite del lado del motor, posiblemente, como un límite integral, es algo bueno; la cuestión es cuál debe ser ese nivel.

"Los equipos de Fórmula 1 gastarán todo el dinero que tengan y es como un globo al que no le alcanza el aire: si lo aprietas por un extremo, el aire se va a ir a otro lado.

"Así que ahora verás que los pagos de retención de los pilotos son mucho más saludables que antes del límite presupuestario, y se trata de encontrar el equilibrio correcto; creo que todos estos negocios ahora ya no son pasivos.

"Incluso el equipo más pequeño de la parrilla tiene una valoración de miles de millones de dólares. Hace cinco, seis, siete años, habrían sido vistos como pasivos.

"Así que ha generado un valor real en estos equipos, o franquicias, y un equipo como Haas o Williams ha subido en la clasificación".

Carlos Sainz, Williams Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero Williams sigue sin estar particularmente conforme con el límite presupuestario, ya que el jefe del equipo James Vowles afirmó este mes que los equipos de punta se benefician más que el resto de la parrilla.

El británico considera que su equipo está limitado en lo que puede gastar en el auto y en costos de personal, porque destina ese dinero a gastos de capital que entran dentro del límite.

Equipos como Red Bull, Mercedes y Ferrari, sin embargo, ya habían invertido mucho en instalaciones de primer nivel antes del límite, por lo que ahora pueden destinar directamente esos 215 millones de dólares a la inversión en pista.

A pesar de eso, el límite presupuestario igualmente trajo enormes aspectos positivos a la F1, con equipos más estables que nunca, considerando que Force India fue el último constructor en entrar en administración judicial en 2018.

"Antes de eso, la Fórmula 1 era como tener un balde lleno de dinero con un agujero en el fondo", agregó Horner.

"Corrías lo más lejos que podías con él hasta que se terminaba y gastabas un poco más de lo que realmente tenías. Vimos muchos equipos aparecer y desaparecer como resultado, y ahora, con un límite presupuestario, se ha impulsado la eficiencia.

Force India enfrentó serios problemas financieros y desapareció de la F1.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Recuerdo que antes del límite presupuestario, la cantidad de stock sin usar que teníamos al final de la temporada, que nunca había visto un auto de carreras, era de decenas de millones de libras.

"Lo teníamos porque la propiedad intelectual, no quieres que vaya a ninguna parte, no la vas a destruir, y entonces simplemente queda en depósitos llenos de fondos, alerones y piezas de suspensión, ¡algo como una escena de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida!

"Ahora, con un límite presupuestario, no tienes ese lujo, así que eres mucho más selectivo con lo que fabricas, cómo gastas tu dinero, el uso y el consumo de esas piezas.

"Ha impulsado una eficiencia real dentro de los negocios, así que los equipos de contabilidad juegan ahora un papel tan importante como los equipos de diseño en términos de ganar grandes premios.

"Para cuando me fui, el departamento contable era tan grande como la oficina de diseño, porque las reglas financieras son tan importantes como el reglamento deportivo o técnico".

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