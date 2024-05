Horner recibe un fuerte apoyo del CEO de Red Bull

El puesto de Horner en la escudería de Milton Keynes quedó en entredicho a principios de año a raíz de la denuncia sobre su comportamiento presentada por una empleada.

El escándalo desencadenó una larga investigación que finalmente exculpó a Horner, pero motivó una batalla interna por el poder que corrió el riesgo de afectar seriamente el equipo.

Se habló de que los propietarios mayoritarios tailandeses de la empresa de bebidas energéticas Red Bull apoyaban plenamente a Horner, mientras que la parte austriaca de la compañía, liderada por Mintzlaff, quería su sustitución.

Esta opinión se vio alimentada por el hecho de que Mintzlaff mantuvo un perfil bajo en medio de la tensa situación y no dio ningún apoyo formal a Horner a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo durante una visita al Gran Premio de Arabia Saudita.

Pero en una poco habitual entrevista con Bild Am Sonntag, Mintzlaff ha dejado claro que apoya plenamente a Horner y cree que puede seguir llevando al equipo al éxito a largo plazo.

"Estoy convencido de ello", dijo Mintzlaff. "Sólo tiene en mente el éxito del equipo y es un muy buen director ejecutivo".

La tarea de Red Bull de seguir ganando en el futuro no se verá facilitada con la marcha de su director técnico, Adrian Newey, que se irá a principios del año que viene.

Y aunque Mintzlaff no está encantado de perder a alguien con tanto talento como Newey, asegura que la estructura técnica existente es la que permitirá al equipo seguir produciendo grandes coches.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing. Foto de: Red Bull Content Pool

"Adrian ha hecho grandes cosas aquí a lo largo de los años y ha jugado un papel importante en que hayamos ganado 13 títulos de campeón del mundo", dijo.

"Obviamente es una pena que nos deje, pero lo hemos discutido en un diálogo muy justo y respetuoso. Lo que deja atrás no es sólo un legado único, sino también una estructura que él ayudó a construir".

"Por supuesto, lo echaremos de menos -también como persona-, pero mañana seguiremos sabiendo cómo construir un coche de Fórmula 1 muy rápido".

El momento de la marcha de Newey significa que Red Bull se quedará sin él para la transición a la nueva era de reglas de la F1 a partir de 2026, cuando el equipo también tendrá su propio motor.

Mintzlaff no subestima la magnitud del reto, pero no ve ninguna razón por la que Red Bull no pueda hacerlo bien con la próxima generación de coches.

"En 2026 queremos seguir donde estamos ahora: en lo más alto de la Fórmula 1", dijo.

"Por supuesto, no hay garantía de ello, pero mientras que hemos demostrado que podemos manejar grandes cambios en las reglas, otros equipos no han logrado cerrar la brecha durante tres años".

"Max (Verstappen) también se habrá dado cuenta de esto, y me hace ver el futuro de forma totalmente positiva. No llevamos desde ayer preparándonos para 2026".

"Claro que construir tu propio motor es una gran tarea y un reto, pero confiamos en que podemos dominar este paso. Esta es la siguiente etapa de desarrollo para Red Bull".