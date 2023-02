Horner revela que Red Bull dudó en renovar a Checo Pérez para el 2023

Cargar reproductor de audio

Checo Pérez pudo haber perdido su asiento en Red Bull Racing en la campaña 2022 de la Fórmula 1, una situación que no sorprende del todo, pero ahora ha sido confirmada en el capítulo dedicado al piloto mexicano en la serie Drive to Survive que estrenó su quinta temporada este 24 de febrero.

En la nueva entrega de la producción de Netflix y Fórmula 1 el capítulo llamado Hot Seat aborda la forma en que Sergio Pérez vivió la presión para renovar su contrato con Red Bull que vencía a finales de la campaña 2022.

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro”, expresó Christian Horner en el capítulo al hablar de lo que podría pasar con el mexicano si los resultados no se daban al final de la temporada.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, en el garaje del equipo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La campaña inició fuerte para el piloto mexicano con la victoria en Mónaco, pero además su valor para ayudar a Max Verstappen en su primer campeonato de Fórmula 1 fue un punto que sumó para su renovación que se dio el viernes del gran premio del principado.

Durante el Gran Premio de México de 2022, Checo Pérez indicó en tono de broma que, tal vez pudo haber esperado a renovar después de la carrera en Mónaco para obtener un mejor acuerdo económico.

El actual compañero de Max Verstappen tiene un contrato que vence hasta el 2024.