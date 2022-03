Horner revive duelo con Mercedes: no fui el primero que llamó a Masi

Cargar reproductor de audio

La temporada 2022 de Fórmula 1 comenzará en menos de dos semanas con los entrenamientos libres en Bahrein, pero aparentemente las heridas de 2021 aún no están completamente curadas. Christian Horner ha concedido ahora una entrevista en la que el jefe del equipo Red Bull repasa el igualmente dramático y controvertido final e indirectamente critica a Mercedes por el hecho de que la FIA haya echado a su director de carrera, Michael Masi.

"¿Fue correcto despedirlo con base a la presión que otro equipo estaba ejerciendo sobre él? En mi opinión, eso estuvo mal", dijo Horner a la BBC. "Para mí, eso es equivalente a la intimidación. Eso es pasivo-agresivo".

Después del final de temporada en Abu Dhabi, Mercedes no exigió directamente el despido de Masi, pero expresó su enojo por las decisiones de la FIA. La conferencia de prensa de Toto Wolff con un suéter negro de cuello alto se ha vuelto legendaria, mientras que la marca no envió ningún coche a la gala de la FIA a pesar de haber ganado el campeonato mundial de constructores , mientras que Lewis Hamilton estuvo escondido durante semanas.

Mientras tanto, Red Bull también fue objeto de críticas. El jefe deportivo, Jonathan Wheatley, había tratado de influir en Masi por radio en Abu Dhabi, y el mensaje de radio de Horner al director de carrera de que todo lo que se necesitaba era una sola vuelta de carrera libre también fue debatido acaloradamente por los fanáticos de todo el mundo.

Pero "Tenemos que ceñirnos a los hechos", exige el jefe del equipo Red Bull. "¿Quién fue el primero en llamar por radio a Michael? No fui yo. Solo reaccioné porque pude escuchar que otro equipo lo estaba presionando. Es mi trabajo como jefe equipo defender los intereses de mi equipo".

"Y creo que probablemente ejercí mucha menos presión que nuestro oponente, que al principio no quería un coche de seguridad. Luego evalué el resultado a una vuelta retrospectivamente”:

Sin embargo, el gran punto de crítica que queda es que Masi no permitió que los coches retrasados no adelantaron al coche de seguridad antes de que la carrera reiniciara en la última vuelta, sino solo aquellos que estaban entre los líderes Hamilton y Verstappen en ese momento. Verstappen, equipado con neumáticos nuevos, recibió el título mundial en bandeja de plata.

Horner, sin embargo, no entiende la discusión. El choque de Nicholas Latifi "no fue grande" y el conductor no resultó herido. El automóvil estaba estacionado cerca de una salida de emergencia y la probabilidad de que el circuito pudiera despejarse a tiempo era alta desde el principio. Incluso considera que no hubiera sido un problema dejar pasar a todos los coches rezagados.

La pregunta que ahora hace Horner es: "Y si hubieran dejado pasar a los siete, ¿tendrías algún problema con eso? No habría hecho ninguna diferencia en el resultado del mundial. El único error que cometió Michael, se podría argumentar, fue que no hizo señas a los dos coches de atrás. Eso podría haberse hecho fácilmente, pero no afectó el resultado de la carrera".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Horner desestima el hecho de que la apariencia de que Red Bull presionó a Masi para reiniciar nuevamente la carrera no es ventajosa, así como el argumento de que la Fórmula 1 decidió en interés del espectáculo y en contra del deporte: “Hasta donde yo sé, el productor de Netflix no estaba sentado al lado de Michael cuando tomó esa decisión".

“También fuimos a menudo víctimas de los errores de Michael. Pero él tenía una tarea enormemente difícil en un deporte donde la presión es inmensa. Lo que no puedo perdonar es el troleo, el abuso en Internet, las amenazas de muerte que él y su familia recibieron. No podemos tolerar eso”, aclara Horner.

“Ya no tiene nada que ver con el deporte. Es puro bullying y no lo aceptaría dentro de nuestra organización”, menciona el directivo. "Es por eso que defendí a Michael. Sentí que nadie lo apoyaba".

"Fue abandonado mientras se libraba esta campaña pasivo-agresiva planificada contra él. Siempre defenderé a cualquiera que esté siendo intimidado. La intimidación no es aceptable".