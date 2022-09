Horner sorprendido que Mercedes no ayudara a Hamilton con Russell

Max Verstappen controló los procedimientos al frente del pelotón durante gran parte de la carrera del domingo en Zandvoort, solo para que un coche de seguridad de última hora tras la detención en pista de Valtteri Bottas cambiara la dinámica.

Red Bull optó por renunciar a la posición en la pista y llevar a Verstappen a boxes para un nuevo juego de neumáticos blandos, mientras que Mercedes mantuvo a Lewis Hamilton en su juego existente de medios por delante de su compañero de equipo George Russell para situarse primero y segundo.

Pero Mercedes llevó a Russell a boxes una vuelta más tarde, elevando a Verstappen a la segunda posición para el reinicio. Con su nuevo juego de neumáticos blandos, Verstappen superó a Hamilton en la recta principal tan pronto como se reanudó la carrera antes de conseguir su décima victoria de la temporada.

El jefe de Red Bull F1, Christian Horner, admitió que fue una decisión difícil renunciar a la posición en pista en la carrera de casa de Verstappen, por lo que se sorprendió cuando Mercedes trajo a Russell.

"Tienes a tu piloto de casa, liderando delante de 105.000 personas, y decides meterlo en boxes por los neumáticos blandos y ceder la posición en pista detrás de dos Mercedes", dijo Horner.

"Me sorprendió que no dejaran a George fuera estratégicamente como artillero trasero de Lewis. Cuando entró en boxes, se produjo una lucha directa entre Max y Lewis con un desplazamiento de los neumáticos.

"Cuando nos pasaron por el muro de boxes, Max ya estaba al lado, y a partir de ahí, era cuestión de controlar la carrera".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart

