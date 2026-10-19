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Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin

Los pensamientos de Christian Horner vuelven a 2006 y 2007, cuando Red Bull aún no estaba preparado para algunas de las ideas extremas de Adrian Newey. Hasta cierto punto, ve que lo mismo está ocurriendo en Aston Martin

Ronald Vording Stuart Codling

Publicado: 19 oct 2026, 10:35

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Aunque el difícil comienzo de Aston Martin bajo el nuevo reglamento de la Fórmula 1 está vinculado en gran medida a los problemas de Honda en el apartado de la unidad de potencia, Adrian Newey ha reconocido abiertamente que las cosas tampoco salieron según lo previsto del lado del chasis.

En parte por su propio inicio tardío y por la espera hasta que el nuevo túnel de viento de Aston Martin estuviera plenamente operativo, el legendario diseñador dice que ha estado constantemente intentando "ponerse al día". Eso llevó a una importante renovación del AMR26 en Hungría, que ayudó a Fernando Alonso a sumar puntos en Zandvoort y Sepang, aunque la temporada de Aston Martin en su conjunto ya no tiene salvación.

Para Christian Horner, exjefe de equipo de Red Bull, esto trae recuerdos de los primeros días de Newey en Milton Keynes. Horner logró convencer a Newey de dar el paso, trabajando junto a Dietrich Mateschitz y David Coulthard, que conocía bien a Newey de McLaren.

Fue una declaración de intenciones y significó que Red Bull, hasta entonces considerado el equipo fiestero de la F1, empezara a ser tomado mucho más en serio en el paddock. Sin embargo, puertas adentro, Horner dice que no fue de inmediato un éxito rotundo.

"Hubo resistencia cuando recluté a Adrian y lo convencí de venir", dijo Horner a Autosport. "Había una sensación, ciertamente dentro de la vieja guardia del antiguo grupo Jaguar, de 'bueno, Adrian va a tener que adaptarse a nuestra forma de trabajar'. Y yo pensé: 'no, ustedes van a tener que adaptarse a su forma de trabajar'.

"En lo que a mí respecta, Adrian había ganado más de 100 carreras en ese momento, y Jaguar no había ganado ninguna. Así que iba a apoyarme en Adrian y construir el grupo alrededor de lo que él consideraba necesario y de lo que necesitaba para sacar lo mejor de él".

Newey convenció únicamente a Peter Prodromou de acompañarlo desde McLaren, lo que significó que el equipo técnico bajo su liderazgo tuvo que construirse en gran parte desde cero. Newey y Horner lo hicieron incorporando a personas como Mark Smith, Geoff Willis y Rob Marshall, quien, de manera incidental, ahora cumple un papel clave en McLaren junto a Prodromou.

El equipo técnico bajo Newey fue tomando forma gradualmente, pero según Horner, las otras condiciones necesarias para el éxito todavía no estaban dadas en Red Bull.

"Empezamos a armar un equipo y a construir fortaleza y profundidad en el grupo técnico, pero era como si Adrian hubiera llegado de la luna", se rio Horner.

"Porque para lo que él estaba impulsando, como organización simplemente no estábamos preparados y éramos demasiado inmaduros para poder entregarlo. Nuestras herramientas no eran lo suficientemente sofisticadas y nuestros procesos de fabricación no estaban lo bastante avanzados.

"Quería una caja de cambios de cambio continuo en ese primer año porque aportaría décimas de segundo por vuelta, ¡pero nosotros podíamos hacer unas cuatro vueltas antes de que explotara! No teníamos un banco de pruebas para la caja de cambios y no teníamos muchos de los diferentes bancos que se necesitaban.

"Así que, ese primer año en 2007, simplemente no estábamos listos para él y, como resultado, el auto tuvo todo tipo de problemas: problemas de fiabilidad, de suspensión, de caja de cambios, eléctricos. Simplemente porque él era intransigente en lo que quería".

David Coulthard en Nurburgring en 2007

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Eso es precisamente lo que Horner ve ahora en Aston Martin, donde el equipo también ha tenido que adaptarse a la forma única de trabajar de Newey y donde, pese a que Newey describió las instalaciones actuales en Silverstone como las "mejores del negocio", no todo estaba al nivel requerido cuando llegó.

"Bueno, visto desde afuera, se siente como si la historia se estuviera repitiendo", dijo Horner. "Obviamente fue a Aston y pretende trabajar de la manera a la que está acostumbrado. Y obviamente ellos no estaban listos ni equipados para eso, así que sin duda está en el proceso de intentar estructurarlo".

Newey llegó a Red Bull después de que Guenther Steiner hubiera cumplido una etapa como director de operaciones técnicas, sobre lo cual Horner compartió una anécdota divertida en su conversación con Autosport.

"Cuando llegué a Red Bull, me dijeron que habíamos contratado a este tipo que Niki Lauda había recomendado, que había estado en Jaguar, se llama Guenther Steiner", recordó Horner.

"Nunca había oído hablar de él y cuando lo busqué en internet parecía bastante intimidante, esa fue mi primera impresión, y luego apareció Guenther. Entonces fue responsable del RB2, el auto impulsado por Ferrari que se sobrecalentaba con unos tres grados en Silverstone durante un shakedown.

"Adrian Newey apareció poco después y dijo 'bueno, nos olvidaremos de ese auto'. Luego Guenther se fue dentro del mundo Red Bull a trabajar en el proyecto de NASCAR que recién estaba poniéndose en marcha y esa fue una especie de transición suya al mundo estadounidense".

Christian Horner y Guenther Steiner en 2005

Photo by: Red Bull Racing

El propio Newey estaba muy motivado en ese momento para demostrar algo. Aunque McLaren no estaba contento con su salida, el equipo no tomaba en absoluto en serio a Red Bull por entonces, lo que significaba que se consideraba el destino menos dañino al que podía incorporarse. Eso no hizo más que alimentar la motivación de Newey para demostrarles que estaban equivocados.

"Estoy seguro de que hubo un elemento de eso", confirmó Horner.

"Y creo que le gustó el espíritu de Red Bull por lo que yo le había mostrado y descrito. Para él, se sentía como volver a un equipo más pequeño que era un equipo de carreras puro".

Irónicamente, casi 19 años después, ese mismo factor también influyó en la salida de Newey de Red Bull. El diseñador ya no se sentía cómodo en el avispero político en el que se había convertido Red Bull, algo que el propio Horner aborda de forma crítica en su libro Drive, que será publicado el 22 de octubre.

Entre otras cosas, Horner dice que solo se enteró de la salida de Newey de manera indirecta, a través de otros, y admitió que eso lo decepcionó.

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