Hulkenberg dice que Haas F1 debe enfocarse en su ritmo de carrera

Hulkenberg fue rápido durante todo el fin de semana del GP de España, clasificándose noveno y saliendo octavo tras ganar un puesto por una penalización a Pierre Gasly.

Corrió en la misma posición en las primeras vueltas de la carrera, pero tuvo que entrar en boxes y cambiar sus neumáticos blandos después de sólo ocho vueltas.

Eso lo llevó a una estrategia de tres paradas que lo situó en la 15º posición en la bandera a cuadros tras rodar con medios, duros y medios durante el resto de la carrera.

El único otro piloto que hizo tres paradas fue su compañero de equipo Kevin Magnussen, que sufrió problemas similares.

Hulkenberg reconoció que el buen rendimiento a una vuelta era bienvenido, aunque cree que el equipo tiene que conseguir que su coche funcione con más eficacia en las carreras.

"Preferiría que fuera al revés", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el ritmo en clasificación. "Pero esa es la tendencia y la característica que vemos hasta ahora este año, y tenemos que tratar de equilibrarlo más entre el sábado y el domingo".

"Porque, obviamente, aunque es bueno hacer una buena clasificación, eso siempre aumenta las expectativas, y el domingo tienes un bajón que no es tan fácil de sobrellevar y de explicar a la gente todo el tiempo. Así que creo que hay que trabajar para el futuro a largo plazo".

Hulkenberg admitió que las tres paradas no era la estrategia preferida del equipo en Barcelona.

"Era una opción, pero era la opción de rescate, más o menos", dijo. "Durante toda la carrera he tenido un ritmo muy alto, empezó justo después de la salida. Me comieron vivo, al instante me encontré con graining en la parte delantera y trasera y me fui hacia atrás".

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, hace una parada en boxes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Así que optamos, obviamente, por parar pronto, pero la tendencia continuó incluso en medio, en duro, en cualquier neumático. Creo que el ritmo era bueno, en relación con nuestra principal competencia, pero, obviamente, estábamos una parada por detrás".

"No te vas a poner al día y todavía no podíamos permitirnos superarlos incluso con neumáticos más frescos. Así que bien a una vuelta, pero a 66, no tanto. Y tenemos que encontrar algo para la carrera".

Ambos pilotos de Haas se esforzaron al máximo después de sus paradas, registrando lo que en ese momento eran vueltas rápidas, pero Hulkenberg no se arrepentía de no haber sido más amable con los neumáticos.

"Sí, lo hicimos", dijo. "Pero intencionadamente, estamos atrás, tenemos que intentar algo, tenemos que intentar crear una oportunidad. Si ahorras cinco segundos al principio, seguiré teniendo el mismo resultado ahora, así que lo sabemos".

"No estamos aquí para hacer una carrera de café. Así que estaba empujando conscientemente, oía los neumáticos chillar, pero aún así tenía que hacerlo".

Preguntado por qué el equipo está sufriendo más con la degradación de los neumáticos que sus rivales, dijo: "Creo que es probablemente como siempre una mezcla de razones".

"Por supuesto, la carga aerodinámica y, por supuesto, y probablemente un poco en algunas cosas de la suspensión, el cumplimiento. Creo que nuestro coche no es tan flexible. Y eso es bastante duro para los neumáticos, por lo general".

