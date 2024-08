Hulkenberg arremete contra Abiteboul: "Es curioso que ya no esté en la F1"

Hulkenberg ha pasado tres temporadas en la Fórmula 1 con Renault. Reclutado por la marca francesa en 2017 para conseguir su primer contrato en un equipo de fábrica, se convertiría en el piloto principal en torno al que se construyó el proyecto francés tras la adquisición de la escudería de Enstone 18 meses antes.

Si bien las dos primeras campañas del alemán lo vieron progresar, la tercera resultó más complicada, hasta el punto de convertirse en la última. Para la temporada 2019, la escudería dirigida entonces por Cyril Abiteboul había logrado convencer a Daniel Ricciardo para que abandonara Red Bull y se uniera a ella, hasta el punto de incumplir su promesa de firmar a Esteban Ocon, dejando al francés al margen.

Sin embargo, no fue directamente la llegada de un compañero de este calibre lo que causó verdaderos problemas a Hulkenberg, que hasta entonces había dominado a Jolyon Palmer y Carlos Sainz. El alemán cree que la dirección cambió su actitud hacia él, poniendo toda su fe en Ricciardo.

"No era difícil ser su compañero de equipo, per se", dice Hulkenberg sobre Ricciardo en una entrevista exclusiva con GP Racing. "Pero creo que justo en ese tiempo, ocurrieron algunas cosas dentro del equipo, especialmente con la dirección que de alguna manera... sí, no fueron muy positivas para mí".

"Cuando firmas a un gran piloto, convences a tus directivos, pagas mucho dinero. Pero entonces el rendimiento del coche no es el que debería ser, o el que prometiste a la junta, y llega la presión. Luego, algunas decisiones estratégicas en tu contra... y sí, todo cambió en el mal sentido para mí".

Órdenes de equipo

Al final de la temporada 2019, Renault decidió no extender el contrato de Hulkenberg, en parte debido a su imagen de piloto experimentado que no había conseguido ni un solo podio en la F1. Este sigue siendo el caso hoy en día.

En aquel momento, Abiteboul no dudó en citar el accidente del piloto alemán en Hockenheim, donde aspiraba a su primer podio, como un factor que contribuyó a su decisión.

Hulkenberg estaba a 17 puntos de su compañero de equipo en el campeonato, pero esta diferencia se amplió sobre todo durante la segunda mitad de la temporada.

El daño ya estaba hecho y la tendencia ya era clara: el alemán recordó las órdenes de equipo que recibió en el Gran Premio de Canadá, donde el muro de boxes le impidió adelantar a Ricciardo a pesar de contar con neumáticos mucho más frescos. Todo ello para acabar sexto y séptimo.

"No lo entendía", explica Hulkenberg. "Ese fue uno de esos puntos de inflexión. Está bien, habíamos tenido una temporada dura hasta ese momento. Pero la decisión de mantener la posición... Podría haberlo adelantado fácilmente. Tenía neumáticos mucho más frescos, habría sido un adelantamiento sin riesgo. Para mí, era una explicación sin sentido".

"No debería haberla obedecido, en retrospectiva. Por supuesto, no les habría gustado. Habría causado algunas fricciones. Pero... ¿y qué? Quiero decir, sucede todo el tiempo, que hay fricción en el equipo - y luego la temporada continúa, la próxima carrera. Hoy en día las cosas también se olvidan muy rápido".

Hulkenberg, que siempre se ha mordido las uñas, ha pasado página, pero no ha olvidado.

Tras volver a la F1 como piloto a tiempo completo con Haas después de un par de temporadas fuera, convenció a Audi para que lo convirtiera en una de las figuras clave de su futura campaña de Fórmula 1. Un campeonato en el que ya no está Abiteboul, convertido en jefe de las actividades deportivas de Hyundai en el WRC.

"Es curioso que cinco años después ya no esté", sonríe. "Yo también me fui, pero volví y sigo aquí. Eso dice algo".

"Además, un detalle que creo que quizá no es tan conocido, es que en realidad fue Fréd (Vasseur, ahora jefe del equipo Ferrari) quien me firmó... Él me llevó allí. Pero también tuvo algunos problemas internos y se marchó muy pronto. Así que eso también fue un cambio".