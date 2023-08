Hulkenberg no se arrepiente de su regreso a F1 con Haas Nico Hulkenberg está "100%" contento con su decisión de volver a la Fórmula 1 en 2023, y no se arrepiente de nada a pesar de que su escudería Haas no consigue puntuar con regularidad.

Por: Alex Kalinauckas La contratación de Nico Hulkenberg por Haas para sustituir al propenso a los accidentes Mick Schumacher a finales de 2022 reavivó una carrera en la F1 que parecía haber terminado cuando Hulkenberg fue descartado por el equipo que entonces se llamaba Renault (ahora Alpine) en favor de Esteban Ocon para 2020. Desde entonces ha brillado en la clasificación para Haas -haciendo seis apariciones en la Q3 de 2023 y clasificándose tercero en Canadá antes de ser penalizado por una infracción de bandera roja en esa sesión- con más regularidad que su compañero de equipo titular Kevin Magnussen, que sólo tiene un resultado en la Q3. Pero la clasificación ha sido el principal ámbito en el que Haas ha sido capaz de conseguir buenos resultados en lo que va de temporada, ya que un problema con el desgaste de los neumáticos que se agrava al perder carga aerodinámica cuando se corre en el pelotón impacta en los stints de carrera. Como resultado, Hulkenberg tiene sólo nueve puntos frente a los dos de Magnussen, con Haas octavo en el campeonato de constructores. Cuando Motorsport.com le pidió que describiera la satisfacción que le produce este desequilibrio en los resultados, Hulkenberg dijo: "Seguimos luchando, seguimos trabajando. "Cuando firmamos y empecé aquí, sabía que no sólo iba a haber días soleados. También va a haber días duros y trabajo por delante". Alex Albon, Williams Racing, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG, en Parc Ferme Foto: Zak Mauger / Motorsport Images "Por supuesto, en ese momento los domingos, o durante la carrera y justo después, es un poco frustrante, y es un poco decepcionante. "No sólo para mí, sino para todo el equipo. Porque todos estamos en ello. Y tienes un gran sábado y, obviamente, te sientes excitado, las expectativas, especialmente desde el exterior, suben. Pero creo que lo sabemos desde hace un par de meses; los problemas del domingo son demasiado grandes en este momento para gestionar las expectativas dentro del equipo". "Pero sigue siendo un placer. Sigo disfrutando mucho de estar de vuelta y todo lo positivo pesa más que los problemas de los domingos". Presionado sobre si se sentía feliz con su deseo de volver a tiempo completo después de hacer cinco apariciones en la F1 como sustituto durante la pandemia de COVID-19 para Racing Point/Aston Martin, Hulkenberg respondió: "Oh, sí - 100%". Hulkenberg dijo que la sensación del problema de tráfico del VF-23 era "en realidad muy simple" al volante. "Es sólo una pérdida de agarre", añadió. "Y cuando pierdes el agarre total, no sólo una zona concreta o un eje, simplemente empiezas a deslizar más". El deslizamiento produce calor, gasta más los neumáticos y, obviamente, es un círculo vicioso". "Pero al revés. Es la razón por la que tenemos domingos difíciles, porque creo que sufrimos más que nuestros principales competidores, digamos. "Pero también, en general, el coche, la forma en que está diseñado y construido, es muy bueno en el cambio de neumáticos, que, obviamente, funciona bien en la calificación. "Pero, en carrera, tiende a sobrecargar el neumático cuando tienes que hacer tandas muy largas y ahí es cuando no funciona tan bien".