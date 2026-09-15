Hülkenberg y la estrategia que lo ayudó en Madrid para salvar un punto para Audi

Nico Hülkenberg ya lo había anunciado antes del primer Gran Premio en Madrid: para Audi, lo más importante sería terminar la carrera. Al final, el alemán consiguió sumar un punto.

Sin embargo, no hubo mucho espectáculo en el circuito debutante de Madrid. Hülkenberg se benefició de una buena parada en boxes durante una fase de VSC y cruzó la línea de meta en décima posición.

"Sí, está bien. Un punto es un punto. Se puede hacer mejor, pero también peor, claro", resume Hülkenberg. Al parecer, dadas las circunstancias, el piloto de Audi no podía aspirar a mucho más que ese único punto del Mundial. "Una carrera bastante sólida, no pasó gran cosa, tal y como se esperaba. O, mejor dicho, en realidad se esperaba mucho más", señala refiriéndose al Gran Premio, que se desarrolló a ritmo de procesión.

El circuito de Mahring había acaparado mucha atención antes de su debut en la Fórmula 1 por su combinación de tramos estrechos, curvas rápidas y el tramo elevado en la zona del estadio. Sin embargo, en la carrera no hubo mucha acción.

Hülkenberg recuerda experiencias similares en otros circuitos urbanos: "Acción e incidentes y luego, como suele ocurrir y como ha ocurrido a menudo en el pasado, como también en Bakú y demás, al final todos se muestran bastante comedidos y se mantienen bajo control".

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Un punto gracias a la parada en boxes durante el VSC

Hülkenberg había salido desde la undécima posición de la parrilla y perdió una posición ante Esteban Ocon ya en la segunda curva. Al encontrarse en el exterior en la curva 1 y luego en el interior en la curva 2, se vio atrapado entre los demás coches. Esto permitió a Ocon salir mejor de ese tramo.

"Esteban tenía una tanda larga y a nadie delante, así que, por desgracia, me adelantó allí", explica Hülkenberg sobre la escena. Sin embargo, a lo largo de la carrera, el Audi se mantuvo a tiro. "Volví a acercarme bastante a él; al frenar para entrar en boxes, estaba justo a su lado", afirma.

El momento decisivo se produjo durante una fase virtual de coche de seguridad. Audi había dividido las estrategias de sus dos pilotos y, gracias a ello, pudo hacer entrar a Hülkenberg en boxes en el momento adecuado. La parada salió tan bien que el alemán volvió a la pista por delante de sus principales rivales. "Nuestro equipo de boxes ha superado a los demás, han hecho un trabajo magnífico".

El director deportivo de Audi, Allan McNish, también deja claro el papel que desempeñó el equipo de boxes en el resultado. Gracias a las diferentes estrategias, el equipo tuvo varias opciones. Cuando entró el coche de seguridad virtual, Audi pudo hacer entrar a Hülkenberg en boxes con los neumáticos más blandos. "¡Y fue una parada en boxes impresionante!".

La parada le situó en una posición que le permitió luchar posteriormente por el último punto. Para McNish, la parada fue, por tanto, "el factor decisivo".

Bortoleto con una estrategia alternativa

Otra variable importante fue el ritmo de Alpine. Pierre Gasly se mantuvo en pista durante mucho tiempo, lo que mantuvo viva una estrategia a la que Audi tuvo que estar atenta. Hülkenberg esperó a que el francés entrara en su ventana de parada en boxes.

"Sí, estuvo un poco reñido", afirma el alemán. Al principio, Gasly se fue alejando cada vez más, antes de volver a perder tiempo. "Luego también le pasó algo a él, pero sí, los Alpine han sido definitivamente rápidos hoy".

Esto también lo notó el compañero de equipo de Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, que, al igual que Gasly, completó una primera tanda larga con neumáticos duros. "Quizá Pierre y yo esperábamos una bandera roja para tener un poco de suerte y poder cambiar los neumáticos. Pero eso no sucedió", afirma.

Y es que, tras la fase de VSC, la carrera continuó en condiciones normales. No hubo ni otra fase de coche de seguridad ni bandera roja. Cuando Franco Colapinto finalmente adelantó a Bortoleto, este decidió hacer una parada en boxes.

"Dije: “¡Chicos, a boxes! No quiero que me adelanten todos con estos neumáticos de mierda, ya estoy harto. Entremos de nuevo en el pit lane y cambiemos a los neumáticos blandos’", explica sobre su reacción. Al final, el brasileño terminó en la 13.ª posición.

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¿Ayudarán las próximas mejoras a Audi a avanzar?

Para Audi, el resultado es especialmente valioso porque el equipo se había quedado últimamente rezagado respecto a sus rivales, que habían introducido nuevas actualizaciones. "En general, estoy satisfecho, sobre todo porque tuvimos dos coches que mantuvieron un duelo muy reñido durante todo el fin de semana", destaca McNish.

"Esto nos dio la oportunidad de probar diferentes estrategias. Pero ambos pilotos lo han ejecutado muy, muy bien. El equipo de boxes ha aprovechado la oportunidad que se les presentó y ha sacado el máximo partido de ella. Al final, hemos sumado un punto".

Se ha anunciado una mejora para la próxima carrera. Sin embargo, Hülkenberg no espera que, con ello, Audi vuelva automáticamente a situarse por delante de Alpine. Sobre todo porque el próximo circuito supone un reto especial. "Bakú es siempre un circuito específico, tiene sus propias reglas", afirma el alemán.

No espera grandes avances hasta los siguientes circuitos. "Creo que esta mejora debería dar aún más frutos en Kuala Lumpur y, después, en Singapur", prevé Hülkenberg. Lo decisivo es que el paquete mejore el rendimiento y permita a Audi dar un paso más hacia delante.

Por su parte, el experto de Sky, Ralf Schumacher, considera que, en general, Audi va por buen camino. "Para ser el primer año, el ambiente en torno al equipo es muy agradable y tranquilo. Parece que trabajan en equipo, los pilotos se llevan bien", afirma Schumacher. En su opinión, el jefe de equipo, Mattia Binotto, también ha cambiado. "Creo que Mattia Binotto se ha vuelto mucho más accesible de lo que era en su etapa en Ferrari".

Al mismo tiempo, Schumacher considera que Audi se enfrenta a una importante decisión estratégica en lo que respecta a la trayectoria de desarrollo futura y a la distribución de los recursos: "Ahora se encuentran en una encrucijada: ¿cuánto dinero se invierte aún este año y cuánto se destina ya al año que viene?", pregunta el experto.