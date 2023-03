Un daño en el coche arruinó el regreso de Hulkenberg

Cargar reproductor de audio

Hulkenberg fue rápido durante los entrenamientos en su regreso a tiempo completo a la máxima categoría, terminando la FP2 en un alentador quinto puesto. El sábado logró avanzar hasta la Q3 en la clasificación, donde finalmente fue décimo.

Sin embargo, el alemán cayó hasta la 14º posición en la primera vuelta tras un toque con el Alpine de Esteban Ocon, momento en que dijo al equipo: "Posible contacto en la parte delantera, pero no estoy seguro".

Mientras los ingenieros comprobaban los datos, añadió: "Hubo una especie de golpe, pero ahora me siento bien".

El equipo optó por no sustituir el morro en la primera parada en boxes de Hulkenberg. Sin embargo, con el empeoramiento en el comportamiento del coche y el sufrimiento de sus neumáticos, lo hicieron en su segunda parada, en la vuelta 26.

Eso le dio al alemán un coche más competitivo para las últimas 30 vueltas, pero para entonces ya estaba fuera de la lucha por los puntos.

Terminó en una poco representativa 15ª posición, después de recibir dos penalizaciones por límites de pista que añadieron 15 segundos a su tiempo de carrera, pero que no afectaron a su posición.

"Una carrera complicada, especialmente la primera mitad", dijo Hulkenberg. "Al parecer tuve algún contacto con alguien en la curva 1 o 2 en la primera vuelta, que realmente ni siquiera noté".

"Lo estaba intentando, estaba un poco apretado en la curva 1, estaba intentando evitar a todo el mundo, pero aparentemente obviamente hubo algún contacto y luego consecuentemente algunos daños que fueron muy comprometedores para mi carrera porque perdí mucha carga aerodinámica. Es como ir a una pelea, ¡pero sin armas!"

"Así que es un poco frustrante y creo que me faltaban bastantes cosas en el alerón delantero y perdí mucha carga con eso, y agarre por supuesto".

"La primera mitad de la carrera fue muy, muy dura. Estaba gastando los neumáticos como un cuchillo caliente en mantequilla".

"Creo que a mitad de carrera decidimos que no tenía sentido seguir así, así que entré en boxes para cambiar el alerón delantero. Un círculo vicioso, muchas banderas azules, todo fue hacia atrás a partir de ahí".

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, en la parrilla. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Hulkenberg subrayó que los daños habían puesto en peligro cualquier lección que pudiera haber aprendido al completar una distancia de carrera con el coche.

"Es difícil de decir porque la primera mitad está muy borrosa para mí ahora", dijo sobre lo mucho que había aprendido. "Fue sólo una supervivencia, para ser honesto, y luego muy difícil".

"Estaba dando vueltas con un coche dañado, que tenía mucha menos carga aerodinámica de la que debería haber tenido como coche sano".

"Me sentí muy aliviado cuando entramos en boxes para cambiar el alerón delantero y el coche volvió a la normalidad. Pero para entonces ya había perdido tanto terreno que era difícil recuperarse".

"Así que en la primera mitad no hubo mucho que aprender, porque no era el coche de verdad. En la segunda parte de la carrera, seguro que aprendí algo de allí. Lo que para mí es mi sensación, mis conclusiones y emociones al respecto, y las procesaré, y me volveré en dos semanas".

Cuando se le preguntó cómo se sentía al regresar a la parrilla, dijo: "Estoy muy contento para ser honesto. Es una sensación conocida. Es emocionante. Es el comienzo de un largo año, de una larga temporada".

"Obviamente el sábado fue muy bueno, el domingo no demasiado. Pero nos llevamos las conclusiones y los aprendizajes".

"Y esperaba que no todo fuera genial desde el principio. Siempre es una curva de aprendizaje empinada, y aprender sobre la marcha".

"Por supuesto, en los detalles hay diferencias, pero al fin y al cabo, un gran premio sigue siendo 300 kilómetros, los coches siguen siendo rápidos, siguen saliendo con 110 kg. Así que es diferente, pero no tanto".

