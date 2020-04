Lewis Hamilton sorprendió con palabras claras en el fin de semana de Fórmula 1 durante el fallido Gran Premio Australia 2020, donde el campeón mundial criticó públicamente a la máxima categoría por haber viajada a Melbourne a pesar de la crisis del virus Covid-19 que apenas comenzaba en muchos países.

Hamilton recibió muchos elogios por las declaraciones, pero también críticas porque si bien por un lado fue duro con la F1, por otro él mismo viajó a Melbourne. En particular, la declaración del inglés "El dinero es el rey" ("El dinero gobierna el mundo") en respuesta a la pregunta de por qué la Fórmula 1 estuvo en Melbourne, fue una frase que Nico Hulkenberg considera debería tomar un nuevo sentido.

El ex piloto de Renault cree que el integrante de Mercedes ahora tiene la oportunidad de poner sus palabras en acción después de que los primeros pilotos de Fórmula 1 ya hayan renunciado a parte de su salario.

"Es fácil para mí hacer un comentario ahora, por supuesto, porque no me preocupa", sonríe Hülkenberg en una entrevista con 'auto motor und sport'. El alemán estaba bajo contrato con Renault hasta finales de 2019.

"Creo que los pilotos tienen que apoyar a sus equipos, especialmente en los momentos en que las empresas tienen que luchar por sus medios de vida", explicó.

"Los jugadores de fútbol también están renunciando a parte de sus salarios. Para no dejar ninguna señal, eso no sería justo para las personas en el equipo que ganan lo normal, tienen que pagar una casa y tienen pérdidas, no es justo. Aquellos que ganan más y tienen más para amortiguarse, también deberían ser más generosos. Ahora, los pilotos también están obligados”, dijo el alemán.

"Con su 'el dinero es el rey', Lewis puede dar una lección", finalizó el ex piloto de Fórmula 1 en una frase con dirección directa a Hamilton.

