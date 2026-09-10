A pesar de Monza; Hülkenberg no da por perdida la lucha de Audi contra Alpine
Monza fue un revés para Audi; Alpine, en cambio, se mostró sorprendentemente fuerte: Nico Hülkenberg aun así considera que la correlación de fuerzas en la zona media sigue abierta
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
El piloto de Audi Nico Hülkenberg sigue creyendo en una oportunidad de sumar puntos para su equipo en las carreras restantes de la temporada 2026 de Fórmula 1, pese a que Audi rindió últimamente en Monza claramente peor que Alpine, y se quedó por primera vez desde Austria en junio sin puntos en el Mundial.
Hülkenberg dijo antes del Gran Premio de España en Madrid: "Sigo viéndolo como una lucha bastante ajustada con Racing Bulls, Alpine y a veces también Haas."
"Creo que Monza, con sus velocidades punta superiores, favoreció definitivamente más a Alpine. Alpine ha sido realmente fuerte durante todo el año en velocidad máxima al final de las rectas. Y de eso trata Monza, por supuesto, muy especialmente."
En Madrid y en otros circuitos, la velocidad punta desempeña un papel "menor", a diferencia, por ejemplo, de Baku con "esa recta monstruosa", explicó Hülkenberg. "Así que depende un poco de cada circuito. Pero en cualquier caso nos veo de lleno en esa lucha y en ese grupo."
Qué papel juegan las actualizaciones técnicas
Según Hülkenberg, las posibles fluctuaciones también se deben al diferente desarrollo de cada equipo. Las actualizaciones técnicas "podrían cambiar un poco más el panorama", dijo el alemán. Sea como sea, Audi se encuentra en una posición prometedora al final del top 10: "Somos competitivos y definitivamente capaces de luchar por los puntos."
Hülkenberg también señala el desarrollo técnico de Audi. Su equipo ha hecho "buenos progresos" a lo largo de la temporada, entre otras cosas en aerodinámica y en la manejabilidad del R26.
"Por supuesto, todavía hay bastante margen de mejora", dijo Hülkenberg. "Los equipos punteros, por ejemplo, siguen siendo definitivamente más fuertes en las curvas. Pero seguimos trabajando en ello, y en lo que queda de temporada llegará algo más en ese sentido. Así que se está trabajando en todas las áreas: en la unidad de potencia, en la manejabilidad, pero también en aerodinámica y mecánica."
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