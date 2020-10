Hulkenberg, preparado por si tiene que correr en Portugal

Después de que se supiera que Stroll dio positivo por COVID-19 el domingo del Gran Premio de Eifel, Racing Point no se arriesgará a una situación simular.

En Nürburgring tuvieron que llamar a Hulkenberg a última hora cuando Stroll se encontró mal, y el equipo inicialmente creyó que el canadiense sufría gripe en lugar de coronavirus.

Sin embargo, se descubrió que Stroll estaba infectado de COVID-19 cuando se hizo el test a su regreso a Suiza. Desde entonces ha estado en cuarentena pero, después de dar negativo a principios de esta semana, tiene la esperanza de poder volver a competir este fin de semana en Portimao.

Sin embargo, por si acaso, el director del equipo Racing Point, Otmar Szafnauer, anunció que que Nico Hulkenberg ha volado a Portugal.

"Sí, Nico está aquí", dijo Szafnauer a los medios el jueves por la mañana. "Y creo que otros equipos también han optado por traer pilotos reserva por primera vez. Creo que tiene sentido tener pilotos preparados".

Cuando se le preguntó si existía el riesgo de que lo de Stroll a principios de semana hubiera sido un falso negativo, Szafnauer dijo: "Ya había dado negativo el fin de semana. La probabilidad de tener un positivo ahora es muy baja, ¿como de cero por ciento?".

"No sé mucho al respecto, pero es baja, ya sabes. Nico está aquí por precaución y estoy seguro de que Lance competirá este fin de semana".

Stroll se había sentido mal después del Gran Premio de Rusia, pero estaba convencido de que no sufría coronavirus antes del GP de Eifel, y los test negativos parecían confirmar sus sospechas.

A pesar de que su estado empeoró el sábado en Nurburgring y no podía pilotar, Stroll decidió no hacerse otro test cuando su médico personal le dijo que no creía que estuviera sufriendo el virus.

Sin embargo, después de viajar a casa, se confirmó que tanto Lance Stroll como su padre Lawrence habían contraído COVID-19.