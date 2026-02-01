Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Audi concluyó la prueba en Barcelona con un día especialmente productivo. Nico Hülkenberg habla de kilómetros valiosos y califica la semana de pruebas como positiva, a pesar de los problemas iniciales.

Mike Mulder
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Audi ha concluido su shakedown en Barcelona con una clara recuperación. Aunque el nuevo equipo se enfrentó a todo tipo de (pequeños) problemas iniciales a principios de semana, el último día pudo completar más de 140 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Según Nico Hülkenberg, puede que haya sido el mejor día hasta ahora para el proyecto alemán de Fórmula 1.  "Creo que sin duda ha sido uno de nuestros mejores días, probablemente el mejor", comentó al hacer balance del shakedown. "Más de 140 vueltas, un buen número de kilómetros para el coche, para todos los componentes y también para el motor. Para nosotros es muy importante poder recorrer este tipo de distancias".

"Precisamente para un coche y un tren motriz totalmente nuevos, es fundamental probar la fiabilidad", continuó Hülkenberg. "Cada vuelta proporciona datos que ahora pueden analizarse en profundidad. Una vez más, se han extraído muchas lecciones. La semana que viene tendremos mucha información que procesar". 

Esa información debe conducir a mejoras en el coche de cara a la prueba oficial de F1 en Baréin, pero ambos pilotos también utilizarán los datos durante la próxima semana en la sede central para familiarizarse aún más con el R26 en el simulador.  "Estoy deseando que llegue ese momento", anticipó Hülkenberg. "Y luego, dentro de unos diez días, a Baréin".

Elogios para Bortoleto

Audi comienza la temporada con la misma pareja de pilotos que el año pasado, cuando aún se llamaba Sauber: Hülkenberg cuenta con el apoyo del joven Gabriel Bortoleto. El alemán está muy satisfecho con su colaboración con el brasileño. "Compartimos absolutamente todo. Por el bien del equipo, pero también para motivarnos y ayudarnos mutuamente. Trabajamos realmente juntos". Según Hülkenberg, esa idad y apertura aceleran el proceso de aprendizaje en un periodo en el que Audi espera dar grandes pasos.

