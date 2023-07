Hulkenberg: Suenan las alarmas tras otro fallo de Ferrari en Haas

Dos fallos anteriores se produjeron en el propio Hulkenberg, que se han sumado a los problemas del equipo en su lucha por desarrollar un coche que es rápido en la calificación, pero por lo general es demasiado duro con sus neumáticos en las carreras.

Magnussen se detuvo en la Q1 en Silverstone tras sufrir un problema con la presión del aceite, aunque en ese momento se creyó que la unidad de potencia -que era nueva en Austria- no se había dañado y podía seguir utilizándose.

Sin embargo, para la carrera se montó una unidad más antigua y con más kilometraje, que fue la que falló.

En la carrera, se vio obligado a parar y aparcar el coche en la vuelta 32 tras una repentina pérdida de potencia.

Preguntado sobre si el fallo en el coche de su compañero de equipo es preocupante, Hulkenberg dijo: "Creo que sí. Quiero decir, yo también he tenido un par este año, definitivamente es algo que hace sonar las alarmas y parece que ocurre más en nuestro equipo y en nuestro coche.

"Así que creo que definitivamente nos lo tomamos en serio y tenemos que investigar y averiguar por qué".

Haas ha sufrido una serie de problemas de fiabilidad esta temporada y Magnussen dice que está tratando de no sentirse demasiado frustrado por los problemas.

"Es una de esas cosas que están fuera de mi control y no tiendo a preocuparme por ello", dijo el danés. "Por supuesto, ofrezco mi opinión si lo necesitan, pero en realidad depende de ellos hacer funcionar el motor".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, regresa al garaje tras retirarse de la sesión de clasificación. Foto: Mark Sutton

"Y eso no es algo en lo que yo pueda influir. Así que todo lo que puedo hacer es mantener la concentración y estar cerca del equipo, tratar de ayudarles a encontrar la próxima mejora".

"Es parte de las carreras. Ha sido parte de ella desde el primer día. Así que estas cosas pasan. Y, sí, estoy más centrado en tratar de avanzar en términos de rendimiento y encontrar nuestro camino de vuelta al top 10".

Y añadió: "No pude terminar la calificación y no pude terminar la carrera. Así que, obviamente, no ha sido mi fin de semana.

"Tengo que seguir concentrado, intentar buscar ese siguiente paso de mejora. Creo que estamos luchando un poco demasiado duro ahora mismo para estar entre los 10 primeros".

Preguntado por el fallo de Haas tras la carrera, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, dijo que era "demasiado pronto" para sacar conclusiones.

Hulkenberg terminó la carrera de Silverstone en una humilde 13ª posición , después de que un contacto con Sergio Pérez le hiciera perder el alerón delantero izquierdo. Eso provocó una parada prematura que le dejó fuera de secuencia.

"No muy bien, fue aburrida", dijo el alemán sobre su tarde. "Porque, obviamente, la parada en boxes prematura, el daño prematuro en el alerón delantero fue costoso, y nos dejó fuera de la carrera, básicamente".

"Y luego necesitamos el coche de seguridad, pero ocurrió demasiado tarde al final de la carrera. Luego creo que el ritmo después de eso y el tráfico era realmente decente, pero sólo había un tren de DRS, y era difícil hacer algo o mucho progreso".

En cuanto al choque con Pérez, dijo: "Es simplemente desafortunado. En realidad, ni siquiera lo sentí. Pero debimos tocarnos [en la] salida de la curva cuatro".

"Creo que fue un poco impaciente por su parte porque tenía DRS después de la curva seis de todos modos, me habría pasado fácilmente. Creo que fue un poco precipitado e innecesario. Pero sí, ahora es lo que hay".

Información adicional de Jake Boxall-Legge