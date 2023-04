El gran susto de Hulkenberg cuando Albon chocó en Australia

Cargar reproductor de audio

Albon rodaba en sexta posición cuando hizo un trompo a gran velocidad contra una barrera y su coche dañado regresó hacia el borde de la pista.

Los primeros pilotos en llegar a la escena, Pierre Gasly y Hulkenberg, no tuvieron prácticamente ningún aviso y apenas pudieron esquivar al Williams cuando lo adelantaron a toda velocidad.

"Santo cielo, en serio, tuve un código marrón en ese momento", dijo el piloto de Haas.

"Fue realmente aterrador. Gracias a Dios no pasó nada. Pero es un escenario de pesadilla. Has tomado una curva ciega en un circuito urbano".

"Quiero decir, eso fue seriamente aterrador e impreciso. Ese es un mal ejemplo de un piloto que pierde el coche, choca y vuelve a la pista, y como hay una trampa de grava, había polvo, así que realmente no se podía ver mucho".

"Creo que Pierre estaba delante de mí, él era el primer coche, yo el segundo, y ningún comisario del mundo puede reaccionar tan rápido".

"No teníamos banderas amarillas, sólo vi la nube de polvo y vi grava volando alrededor, así que en cierto modo no tomé la línea de carrera ideal o normal, me fui un poco más ancho".

"Creo que no lo evité por mucho, inmediatamente grité por radio que necesitábamos un coche de seguridad y que era una situación peligrosa".

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Hulkenberg se pasó gran parte de la carrera luchando con Lando Norris, antes de acabar perdiendo cuando tuvo un problema de graining en los neumáticos.

En la reanudación provocada por el accidente de su compañero de equipo, Kevin Magnussen, se colocó cuarto.

Sin embargo, la bandera roja posterior restableció el orden para la reanudación final. Se clasificó séptimo en la última vuelta, tras el coche de seguridad, y sumó sus primeros puntos en su regreso a la competición.

"Ha sido una carrera de locos, han pasado tantas cosas, tantos escenarios diferentes", dijo. "Obviamente, en la bandera roja tuvimos una parada libre que jugó a nuestro favor".

"Luego he tenido una carrera bastante solitaria, siguiendo a los de cabeza, y después, defendiéndome de Lando, he tenido problemas con los neumáticos y no he podido defender mi posición".

"Estaba más o menos en control para ser noveno o tal vez décimo. Y entonces llegaron las banderas rojas de nuevo, y todo empezó a calentarse de nuevo y a volverse un poco loco".

"Pero buena práctica de salida para mí, y todas fueron muy buenas. En la última, de hecho, pasé de octavo a cuarto. Me las arreglé para mantenerme limpio y no estuve involucrado en ningún incidente".

"Eso estuvo bien, pero por desgracia hubo bandera roja poco después, así que no pudimos llevarnos esa posición".

"No obstante, creo que podemos sacar muchas cosas positivas. Fuimos competitivos una vez más".

