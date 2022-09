Hulkenberg se une a la lista de candidatos de Haas F1 para 2023

Cargar reproductor de audio

Aunque todavía no han confirmado de manera oficial que Mick Schumacher no va a seguir, el jefe del equipo, Gunther Steiner, ha estado hablando con otros candidatos en las últimas semanas.

Antonio Giovinazzi, que hizo la FP1 del reciente GP de Italia con la escudería, es uno de los candidatos al asiento que dejará el alemán.

Esa es la opción preferida del socio motorista de Haas, Ferrari, aunque Steiner dice que la firma italiana no tiene nada que decir al respecto y que sólo puede hacer recomendaciones.

Hulkenberg, que disputó las dos primeras carreras de la temporada como piloto reserva de Aston Martin, también está en la lista de candidatos de Alpine.

El alemán fue piloto del equipo de Enstone en 2017 y 2018, y le conoce bien el director del equipo, Otmar Szafnauer, de su etapa en Force India y Racing Point. Sin embargo, varias fuentes sugieren que el piloto de Fórmula 2, Jack Doohan, tiene más posibilidades para ir a Alpine si falla la opción Pierre Gasly.

Steiner admitió que Hulkenberg es uno de los candidatos de Haas, pero insistió en que es uno de los muchos pilotos que están analizando.

"Todos los que tienen la superlicencia están en la lista", dijo a Motorsport.com. "Creo que es un candidato como todos los demás, porque tiene superlicencia, ha hecho F1, tiene experiencia".

"Quiero decir que no hay nadie que esté compitiendo ahora y que puedas fichar si quieres cambiar de piloto. Sólo tenemos que ver cuál es la mejor decisión".

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Giovinazzi tuvo una buena actuación en la FP1 de Monza, tras haber calentado rodando con el Ferrari del año pasado en Fiorano unos días antes.

Terminó la sesión a sólo tres décimas del piloto titular Kevin Magnussen a pesar de un error en su mejor vuelta.

Giovinazzi disputará otra FP1 en Austin, pero Steiner sigue restando importancia a esas sesiones, confirmando que las acordaron como un favor al director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, que quería que su reserva acumulara kilometraje.

"La gente piensa demasiado en ello", dijo Steiner sobre Giovinazzi. "Fue más bien que Ferrari nos pidió que rodara su piloto reserva, no fue en plan 'ahora tenemos que probarle y sacar una conclusión de esto".

"Hizo un muy buen trabajo, nunca había conducido el coche con el actual reglamento. Se puso en marcha inmediatamente, fue muy bueno.

"Es bueno ver que el coche va bien, porque si alguien que lleva un año fuera hace estos tiempos, el monoplaza no debe ser tan malo".

Giovinazzi ha dejado claro que quiere volver a la parrilla en 2023.

"Hemos visto que este año hemos tenido una silly season muy movida con el mercado de pilotos, y no sé qué pasará", comentó el italiano.

"Quiero estar aquí el año que viene, está claro, no es ningún secreto, pero no está en mis manos. Así que vamos a ver qué podemos hacer, y por ahora me centro en hacer un gran trabajo en estas sesiones. Una ya la he hecho, ahora tenemos otra".

El piloto reserva de Haas, Pietro Fittipaldi, sigue siendo otro de los candidatos al asiento de 2023, y algunas fuentes indican que podría estar ligado a un acuerdo de patrocinio.

El equipo aún no ha utilizado ninguna de sus sesiones de Libres 1 para novatos, y el brasileño -que disputó las dos últimas carreras de la temporada 2020- sigue estando capacitado para hacerlas, por lo que será el elegido para cumplir con esos entrenamientos a los que obliga la FIA.