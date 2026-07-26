Así queda el campeonato F1 2026 tras Hungría: Antonelli se aleja y Alpine pierde terreno ante Racing Bulls
Tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, Kimi Antonelli ha logrado ampliar su ventaja en el campeonato aprovechando los malos resultados de sus principales rivales. Descubre la clasificación de los campeonatos de pilotos y constructores tras la 11.ª prueba de la temporada.
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
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Aunque la victoria de Lando Norris no fue objeto de ninguna controversia en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2026, el podio tardó en definirse. De forma increíble, Kimi Antonelli, que durante mucho tiempo se encontró en una posición desfavorable, logró hacerse con la tercera plaza y aumentar su ventaja en el campeonato frente a una escudería Ferrari y a un Lewis Hamilton demasiado desorganizados a lo largo del fin de semana.
En cuanto a George Russell, autor de una salida muy mala, nunca pudo meterse en la lucha durante la carrera. Así pues, los dos británicos quedan relegados a 50 y 59 puntos respecto al puntero.
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|219
|2
|L. HamiltonFerrari
|169
|3
|G. RussellMercedes
|160
|4
|C. LeclercFerrari
|138
|5
|L. NorrisMcLaren
|128
|6
|M. VerstappenRed Bull
|109
|7
|O. PiastriMcLaren
|92
|8
|I. HadjarRed Bull
|68
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|43
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|23
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas
|3
|18
|N. HülkenbergAudi
|2
|19
|F. AlonsoAston Martin
|1
|20
|L. StrollAston Martin
|21
|V. BottasCadillac
|22
|S. PérezCadillac
Campeonato de Constructores
|Pos.
|EQUIPO
|PUNTOS
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|Racing Bulls
|61
|7
|Haas
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
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