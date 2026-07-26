Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Hungría

Así queda el campeonato F1 2026 tras Hungría: Antonelli se aleja y Alpine pierde terreno ante Racing Bulls

Tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, Kimi Antonelli ha logrado ampliar su ventaja en el campeonato aprovechando los malos resultados de sus principales rivales. Descubre la clasificación de los campeonatos de pilotos y constructores tras la 11.ª prueba de la temporada.

Fabien Gaillard
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; Petr Pavel, presidente de la República Checa

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Desfile de pilotos

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin de Fórmula 1; Gary Gannon, ingeniero jefe de carrera del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Franco Colapinto, Alpine; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
48

Aunque la victoria de Lando Norris no fue objeto de ninguna controversia en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2026, el podio tardó en definirse. De forma increíble, Kimi Antonelli, que durante mucho tiempo se encontró en una posición desfavorable, logró hacerse con la tercera plaza y aumentar su ventaja en el campeonato frente a una escudería Ferrari y a un Lewis Hamilton demasiado desorganizados a lo largo del fin de semana.

En cuanto a George Russell, autor de una salida muy mala, nunca pudo meterse en la lucha durante la carrera. Así pues, los dos británicos quedan relegados a 50 y 59 puntos respecto al puntero. 

Más de la F1 :

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 219
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 169
3 United KingdomG. RussellMercedes 160
4 MonacoC. LeclercFerrari 138
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 128
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 109
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 92
8 FranceI. HadjarRed Bull 68
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 43
10 FranceP. GaslyAlpine 42
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 23
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas 3
18 GermanyN. HülkenbergAudi 2
19 SpainF. AlonsoAston Martin 1
20 CanadaL. StrollAston Martin  
21 FinlandV. BottasCadillac  
22 MexicoS. PérezCadillac  

Campeonato de Constructores

Pos. EQUIPO PUNTOS
1 GermanyMercedes 358
2 ItalyFerrari 285
3 United KingdomMcLaren 195
4 AustriaRed Bull 151
5 FranceAlpine 61
6 ItalyRacing Bulls 61
7 United StatesHaas 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 10
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Artículo siguiente Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Comentarios destacados
Más de
Fabien Gaillard

Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026

¿Por qué Hamilton tiene que salir detrás de Verstappen en la parrilla en Hungría?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
¿Por qué Hamilton tiene que salir detrás de Verstappen en la parrilla en Hungría?

Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"

Últimas noticias

Antonelli admite que el objetivo en Hungría era limitar los daños en el campeonato

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Antonelli admite que el objetivo en Hungría era limitar los daños en el campeonato

Checo Pérez no entiende aún el origen de los problemas en la suspensión en Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Checo Pérez no entiende aún el origen de los problemas en la suspensión en Cadillac

Colapinto pide a Alpine revisar el auto tras la carrera en Hungría: "pasó algo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Colapinto pide a Alpine revisar el auto tras la carrera en Hungría: "pasó algo"

Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026