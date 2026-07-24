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Fórmula 1 GP de Hungría

F1 GP Hungría 2026: A qué hora y cómo ver la FP3 y la clasificación

La sesión para definir la parrilla del Gran Premio de Hungría podría traer sorpresas ante el avance de Ferrari y las complicaciones de Mercedes.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton marcó la pauta en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría 2026, encabezando el 1-2 de Ferrari por delante de Charles Leclerc. En un trazado de Hungaroring complicado por ráfagas de viento, asfalto nuevo y baja adherencia, diversos pilotos sufrieron para encontrar el balance ideal de sus monoplazas, incluyendo a George Russell con severos problemas de balance e Isack Hadjar sorteando la pista.

La sesión se vio interrumpió a la mitad por una bandera roja tras el impacto contra las barreras del argentino Franco Colapinto, quien perdió la parte trasera de su Alpine en la última curva antes de la recta principal.

Con el compuesto blando, Hamilton cronometró una vuelta de 1m18.729s para superar por apenas 0.148 segundos a su compañero Leclerc. Lando Norris completó el podio virtual a medio segundo, seguido por Max Verstappen, George Russell y Liam Lawson

Horarios del GP de Hungría de F1 2026: práctica 3 y clasificación 

Práctica 3 (FP3) - Sábado 25 de julio de 2026 

  • México: 4:30h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30h
  • Argentina: 7:30h
  • Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clasificación GP de Bélgica F1 2026 - Sábado 25 de julio de 2026 

  • México: 8:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h
    Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h
  • Argentina: 11:00h
  • Uruguay/Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Pronóstico del tiempo para el sábado del GP de Hungría

Se espera que el sábado sea cálido y mayormente seco en Hungaroring, con algunos momentos de sol a lo largo de la jornada.

Eso debería brindar a los equipos un día relativamente estable para la tercera práctica libre y la clasificación, aunque el viernes demostró lo complicado que puede resultar el circuito incluso sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas. Con lo difícil que suele ser adelantar en Hungría, lograr una buena puesta a punto del coche antes de la clasificación podría ser especialmente importante.

Actualmente, el pronóstico para el domingo indica temperaturas aún más altas para el Gran Premio de Hungría, por lo que la gestión de los neumáticos y el ritmo de carrera podrían convertirse en factores aún más determinantes.

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