Harán una ampliación al circuito de Igora Drive para la F1 2023

La semana pasada se anunció que el Gran Premio de Rusia cambiaría de sede en 2023, pasando de Sochi a Igora Drive, cerca de San Petersburgo, en un circuito diseñado por Hermann Tilke.

La pista, de nueva construcción, forma parte de la estación de esquí de Igora, a unos 50 km al norte de San Petersburgo, hacia la frontera con Finlandia, enclavada entre el golfo de Finlandia y el pintoresco lago Ládoga.

El circuito Igora Drive, que se inauguró en 2019, hasta ahora solo recibió categorías nacionales, ya que las citas del DTM, las W Series y el World Rallycross que se habían planeado se vieron frustradas por la pandemia de COVID-19.

Para acomodar a los coches de F1, el diseño actual de 4 km sufrirá una extensión de 1 km, con rectas más largas y un circuito final rápido y con importantes cambios de elevación.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Alexey Titov, director ejecutivo de Rosgonski, promotor del GP de Rusia, dijo que los cambios harán que la pista sea "emocionante", y que también tendrá curvas peraltadas.

"Hay un plan para agrandar la pista", dijo Titov. "En la configuración actual sería de las más cortas del calendario de la Fórmula 1".

"Por lo tanto, debe hacerse más larga. Se añadirá más diferencia de elevación, algunas curvas se inclinarán (con peralte), por lo que desde un punto de vista deportivo será emocionante".

Mapa del circuito de Igora Drive. Photo by: Rosgonki

El mapa del circuito, publicado por el promotor en redes sociales, revela que se omitirá la secuencia final actual de las curvas lentas que conectan la recta delantera y trasera.

En cambio, los coches se lanzarán a un bucle final de montaña rusa con varios vértices a la izquierda seguidos de una horquilla cerrada a la derecha, que sube y baja una colina del 12% de inclinación.

La extensión de 1km, que hará que la longitud total de Igora Drive pase de 4,08 km a 5,18 km, también llevará una ampliación de ambas rectas para facilitar los adelantamientos con los coches de Fórmula 1.

Además de la longitud de la pista, también se trabajará en aumentar la infraestructura, incluida la suma de varios garajes para los equipos de F1.

Sin embargo, la mayoría de las instalaciones existentes permanecerán sin cambios, ya que los demás detalles se cuidaron desde el principio con vistas a que Igora Drive pudiera albergar algún día carreras de Fórmula 1.

"No habrá una reestructuración global", explicó Titov. “En términos de tamaño, la instalación no es muy diferente de los circuitos europeos si hablamos de la infraestructura principal, como la tribuna principal, el edificio de boxes, etc".

“Por lo tanto, no habrá ninguna reestructuración, pero ampliaremos o agrandaremos una serie de zonas".

"Por ejemplo no hay suficientes garajes, aumentaremos el número. Pero eso se resuelve con estructuras temporales y prolijas extensiones estéticas en el edificio".

Titov dijo que la instalación recibió el visto bueno tanto del presidente de la FIA, Jean Todt, como del jefe de la F1, Stefano Domenicali, que visitó Igora Drive la semana pasada.

"Recibimos una enorme cantidad de críticas positivas de Domenicali", añadió Titov.

"Por supuesto, hay comentarios sobre los puntos necesarios a los que debemos prestar atención, para que el circuito sea más adaptable a la Fórmula 1. Pero todos son comentarios de carácter técnico".