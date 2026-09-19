Imola comienza a organizar un posible final de la F1 2026, pero Qatar y Abu Dhabi no se resignan

Solo hay una certeza: la temporada 2026 de F1 concluirá el 6 de diciembre. Todo lo demás sigue muy en el aire. Cuanto más pasan los días, menos clara se vuelve la situación. Los promotores del GP de Qatar (previsto para el 29 de noviembre) y del GP de Abu Dhabi siguen organizando sus respectivas citas del calendario como si el marco geopolítico en el Golfo se hubiera estabilizado, mientras cada día en la zona de Oriente Medio se registran fuertes tensiones.

Al menos ocho petroleros iraníes han sido alcanzados en el Estrecho de Ormuz y esto, junto con el recrudecimiento de la crisis entre los Hotíes y Arabia Saudita, que amenaza con empeorar la situación en la región.

La lógica indicaría que las dos carreras de final de campeonato fueran canceladas por una objetiva falta de seguridad, pero, sobre todo, en Abu Dhabi no están dispuestos a renunciar a la cita de cierre del mundial.

Imola no está en el calendario 2026 de la F1, pero podría entrar para cerrar la temporada. Photo by: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

Por lo tanto, hay una fase de estancamiento que complica mucho las cosas. Sabemos que todos los equipos, por si acaso, han reservado hoteles para el fin de semana del 6 de diciembre en Imola, al tiempo que en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari han puesto en marcha la organización de lo que será el GP del Made in Italy y de Emilia-Romaña.

En esencia, nadie da el primer paso para desbloquear la situación: los promotores árabes aseguran que disputarán sus eventos con plena seguridad, por lo que las preocupaciones occidentales no estarían justificadas. Liberty, en cambio, no puede permitirse que la F1 pueda verse involucrada, aunque sea indirectamente, en una zona de conflicto, pero anular las carreras emiratíes llevaría a tener que reconocerles fuertes penalizaciones que figuran en los contratos.

Está en marcha un juego de partes: en Monza parecía que la fecha límite estaba próxima y, en cambio, se llegará hasta los primeros días de octubre antes de tomar una decisión, con la esperanza de que la intrincada madeja pueda desenredarse sin conflictividad, sino por efecto de los hechos de actualidad.

A Motorsport.com le consta que algunos fabricantes, no solo de la F1 sino también de MotoGP, ya habrían comunicado (o estarían a punto de hacerlo) a sus equipos que no se dirijan a las zonas de riesgo, porque existiría el riesgo de no contar con las indispensables coberturas de seguro para el personal desplazado y el material enviado.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Foto di: Franco Nugnes

Según los rumores, para algunas marcas ya se habría activado también la prohibición de tránsito aéreo sobre las zonas no seguras, complicando la logística de los desplazamientos de los equipos con un presupuesto extra que desde luego no estaba en los planes de inicio de temporada.

Nadie está dispuesto a dar el primer paso que desbloquee la partida y el tiempo se convierte en un elemento importante para alcanzar un resultado. En realidad, hay quienes esperan que pueda haber una intervención gubernamental para romper el estancamiento. Gran Bretaña, por ejemplo, podría prohibir a los ciudadanos británicos viajar a ciertos lugares donde no podría garantizarse la seguridad. La mayoría de los equipos de F1 son ingleses y el bloqueo sería inmediato para todo el Circus.

Sin embargo, quien no tiene tiempo es Imola: en el Enzo e Dino Ferrari ya han puesto en marcha la maquinaria organizativa, conscientes de que la celebración de un GP a principios de diciembre impondrá fuertes limitaciones. La capacidad de las tribunas, por ejemplo, no podrá ser la récord del año pasado, porque en algunas zonas del trazado no se podrán instalar las gradas debido a la inestabilidad del terreno. Y se está estudiando un nuevo plan de estacionamiento que evitaría dejar los vehículos en el barro, llevando todos los coches a superficies asfaltadas: las conexiones con el paddock y las tribunas contarían con servicio de autobuses.

El promotor de la cita, que debería llevar a Kimi Antonelli a conquistar su primera corona mundial con Mercedes, será ACI Italia. Geronimo La Russa, en colaboración con el alcalde de Imola, Marco Panieri, y las instituciones locales, harán posible que Formula Imola pueda gestionar el GP más atribulado del año.

Descartada la hipótesis de renombrar la carrera como GP de Qatar o de Abu Dhabi, como logró hacer Stefano Domenicali al llevar el GP de Bahréin a Sepang, en Malasia, para el 4 de octubre, no se excluye que el patrocinador principal (¿Ethiad?) sea transferido por uno de los dos promotores árabes para dar visibilidad a quien ya tenía un acuerdo.

Como se puede entender, el panorama es terriblemente complejo, con muchos matices que dificultan cualquier negociación, especialmente si los hechos de actualidad pueden modificar el tablero de un momento a otro. Imola, mientras tanto, debe estar preparada para la llamada...

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