Por qué Imola fue tan duro para los pilotos que cambiaron de equipo

Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Daniel Ricciardo se han encontrado con que el proceso de adaptación es quizás incluso más difícil de lo que esperaban, y hasta ahora los cinco han sufrido para igualar el rendimiento de sus compañeros de equipo.

Eso se complicó aún más con la presencia de Imola como segunda sede del calendario. Después de los test y de un fin de semana de carrera en Bahréin, un lugar donde hay mucho margen de error, llegaron a una pista de la vieja escuela con pocas escapatorias y con bordillos que castigan.

Añade a eso lo severa que se pone la FIA con los límites de la pista, y luego con la lluvia el día de la carrera, cuando esos pilotos no tenían experiencia en conducir sus nuevos coches con neumáticos para mojado. El resultado, un fin de semana terriblemente difícil. Como dijo "Checo" Pérez, Imola fue un desafío "bastante brutal".

Todos los pilotos mencionados anteriormente hicieron comentarios curiosamente similares sobre cómo encontrar los límites y exigir ese poco de confianza extra en los coches que aún no conocen muy bien. Estamos hablando de márgenes pequeños, por supuesto, una décima o incluso una centésima aquí o allá, pero en una vuelta todo suma. Y cuando tu compañero de equipo es más rápido, no hay dónde esconderse.

A todos los problemas señalados tampoco ayudó que este año la Fórmula 1 tuviera menos test ante las medidas de ahorro de costes acordadas con la FIA. Los equipos solo tuvieron tres días de rodaje en Bahréin, lo que le dio a cada piloto solo un día y medio para adaptarse a sus nuevos entornos, además de una breve sesión de shakedown disfrazado de filming day.

Si sufrías problemas mecánicos, como fue el caso de Vettel en los test, tu pretemporada te comprometía aún más de cara al primer fin de semana de carrera, donde además en 2021 se estrena un programa de solo dos horas de libres los viernes en lugar de las tres anteriores.

Y los ajetreados planes de cada fin de semana están diseñados en esencia para ayudar al equipo a hacer que el coche vaya más rápido en lugar de permitir que un piloto experimente, por lo que es difícil ponerse al día.

Después de la clasificación, parecía que Pérez había hecho un mejor trabajo para adaptarse a su nueva situación que sus compañeros, ya que logró un excelente segundo puesto para la parrilla, por delante de Max Verstappen. Luego, un día de carrera frenético donde tuvo un mal comienzo, una salida detrás del coche de seguridad y un trompo cuando se reinició, le recordó al mexicano que todavía tiene mucho que aprender y que no puede dar nada por sentado.

"No veo lo que otros chicos están haciendo, pero es una gran tarea cambiar de equipo y luego poder conducir tu coche en tu segundo fin de semana en estas condiciones", lamentó.

"Es bastante brutal. Creo que todavía no he llegado ahí, aunque el sábado hice una buena vuelta, el domingo ya viste lo lejos que estaba y lo difíciles y complicadas que siguen siendo las cosas".

"Entonces creo que estoy aprendiendo, y es un proceso en el que estamos dando buenos pasos, y espero que sigamos aprendiendo".

Pérez admitió que Imola fue una prueba difícil: “Para ser sincero, es uno de los peores lugares a los que puedes venir con un coche nuevo, porque un pequeño error aquí en la clasificación o en la carrera puede ser muy costoso. Incluso en la carrera se vieron la cantidad de errores que cometí yo o que cometieron otros. Es simplemente complicado. Pero no hay excusas, solo trabajar más duro".

Sergio Perez, Red Bull Racing, Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso se coló entre los 10 primeros el domingo después de que Kimi Raikkonen recibiera una penalización, pero hasta ahora el bicampeón del mundo ha tenido problemas para igualar a su compañero de equipo, Esteban Ocon, que a su vez pasó la mayor parte de 2020 tratando de atrapar a Daniel Ricciardo en Renault.

Alonso reconoce que ha sido un trabajo duro para todos los pilotos en asientos nuevos este año, pero insiste en que el fin de semana de Imola brindó una buena educación.

"Probablemente sí, estoy de acuerdo", dijo después de la carrera. "Parece así, y resulta un poco obvio que en cada vuelta que doy, en cada vuelta que hacemos estos pilotos, nos sentimos más cómodos".

"Y hoy fue uno de esos días que vale por dos o tres en cuanto a experiencia, porque desde la primera vuelta hasta el final cambiamos las condiciones y cambiaron muchas cosas durante la carrera: tuvimos una bandera roja, tuvimos una salida parada, una lanzada...".

"Hubo muchas cosas que practicar y muchas cosas que experimentar por primera vez y que normalmente requieren cuatro o cinco carreras, y comprimimos todo en una carrera con mucha actividad".

"Así que estoy contento con lo aprendido, estoy contento con sentir el coche en condiciones de lluvia. Obviamente, nuestros test fueron de un día y medio en Bahréin, pero esta fue la primera vez en condiciones de mojado, la primera vez con intermedios, la primera vez con solo una línea seca en el trazado, así que hay muchas lecciones que analizar".

Al igual que Pérez, Alonso no pone de excusa su falta de tiempo con su nuevo coche para explicar cualquier déficit de rendimiento.

"Desde la vuelta 1 hasta la 63, me sentí un 300% mejor en cuanto a la confianza que tengo con el monoplaza", continuó.

“Pero esto no puede ser una excusa para decir que no lo hicimos bien, yo no lo hice bien, tengo que estar más preparado y más listo la próxima vez. No importa si tienes poco o nada de tiempo en el coche, intentaré mejorar la próxima vez".

La carrera de Imola fue una absoluta pesadilla para Vettel, que tuvo que salir desde el pitlane después de un fallo de frenos de última hora en los dos coches de Aston Martin. Además, recibió una penalización porque el equipo todavía estaba trabajando en el coche a falta de cinco minutos para empezar.

"Es una pista preciosa, así que castiga cuando te equivocas, que es el propósito", reflexionó el alemán. "Necesito esa última pizca de confianza, tal vez los pilotos que están en nuevos equipos sufran un poco más. Creo que el sábado tuve problemas para lograr todo a una vuelta, y se debe a la última pizca de confianza".

"Está llegando, pero no es genial tener un día como este. Si pensaras en qué puede salir mal, no creo que pudieras llegar a pensar en cómo fue nuestra carrera de hoy y en qué orden pasaron las cosas".

"Pero el tiempo en el coche ayudará, y estoy bastante seguro de que no puede ir a peor. Fue bastante bueno cuando vi las condiciones, ya que era bastante optimista porque pensé que podríamos marcar la diferencia. Pero al final empezamos con el pie cambiado incluso antes de que se apagaran las luces".

El director del equipo de Vettel, Otmar Szafnauer, se mostró empático con la difícil situación del tetracampeón.

"Si las filosofías de los coches son completamente diferentes, entonces lleva tiempo", detalló. "Y, ya sabes, he hablado con Checo también, que se fue a Red Bull, un coche que tiene una filosofía diferente a la nuestra. Y él dice lo mismo, que requiere tiempo al volante para poder llegar a esos márgenes finos y que permiten aprovechar al máximo el monoplaza".

"Y es así de simple. Cuanto más tiempo con el coche, mejor. Seb hoy, por la sanción, nunca estuvo realmente en la lucha. Pero después de poner los neumáticos de seco, estaba haciendo tiempos de vuelta realmente rápidos. Así que creo que se está adaptando al coche y todo irá a mejor".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer reconoció que la falta de test ha perjudicado a todos los pilotos de los nuevos equipos: "Sí, lo hizo. Y supongo que lo que más lamento es que no fuimos tan fiables como deberíamos haber sido en la pretemporada".

"Y Seb perdió una parte significativa de su día y medio. Entonces, si hubiéramos tenido más test, y Seb podría haber probado más el coche, creo que estaría en un lugar diferente de la curva de aprendizaje".

El director de McLaren, Andreas Seidl, estuvo de acuerdo en que el reducido calendario de pruebas no ha ayudado a Daniel Ricciardo ponerse al día. Sin embargo, insistió en que todos deben aceptar las circunstancias.

"No diré que es una sorpresa", respondió Seidl el domingo. “Sabemos que no es sencillo pasar de un coche a otro cuando solo tienes un día y medio de pruebas. Creo que no tiene sentido quejarse del día y medio de test, porque ese fue un acuerdo entre todos los equipos para ahorrar gastos".

“Así que no tiene sentido entrar demasiado en eso. Todos esperamos que para el próximo año, volvamos a más días de test, especialmente sabiendo que tendremos coches completamente nuevos en 2022".

“Entonces, desde mi punto de vista, o al menos desde el punto de vista de McLaren, tiene sentido hacer dos tandas de test bien separadas para poder digerir lo que hemos aprendido de la primera, y también para ser capaz de reaccionar con esos coches nuevos".

“En general, creo -y eso también es algo de lo que hablé en el pasado, por ejemplo, con Carlos [Sainz], cuando llegó aquí desde Renault, y lo hemos visto con otros pilotos-, todos estos son obviamente muy, muy talentosos , y tienen mucha experiencia, y alcanzan un cierto ritmo muy, muy rápido, y están ahí de inmediato".

“Pero estos coches son complejos. Y encontrar esas últimas dos-tres-cuatro décimas, que marcan la diferencia cuando no te sientes tan cómodo con el coche, no es tan fácil. Eso lleva tiempo. Pero insisto, esto no es una sorpresa".

“Eso es parte del proceso de integración de un nuevo piloto. Y creo que, con la experiencia que está teniendo Daniel, con la experiencia que estamos teniendo en el equipo, solo es cuestión de tres fines de semana de carrera más, y estoy seguro de que Daniel también se sentirá completamente cómodo en nuestro monoplaza".

El propio Ricciardo señaló que al tener una parrilla más igualada este año, también se notan más las diferencias entre compañeros de equipo.

“Cada décima importa, pero ahora más aún”, dijo el australiano. "Así que no puedes permitirte el lujo de estar unas décimas por debajo del ritmo, o te eliminarán de la Q2, o esa podría ser la diferencia entre los tres primeros y los ocho primeros".

"Y en esta pista hay más riesgos. Necesitas sentirte cómodo con el coche al límite y tener esa confianza, y este fin de semana me llevó más tiempo que en Bahréin".

"Supongo que Pérez lo notó incluso más que el resto de nosotros, pero en general, obviamente, me habría encantado haber sido más rápido. Creo que he progresado mucho, pero este fin de semana fue una progresión más constante. Probablemente por la naturaleza de la pista y el nivel de competitividad que todos tienen en este momento".

Como señaló Seidl, Sainz tiene experiencia en cambiar de equipo, después de haber pasado de Toro Rosso a Renault, luego a McLaren y ahora a Ferrari.

En Maranello se ha enfrentado a Charles Leclerc, que está en su tercera temporada con el equipo, rebosante de confianza y absolutamente en un gran momento. Sainz ha tenido problemas para igualarle a una vuelta hasta ahora.

"Sé que es un experto en clasificación", dijo el español tras clasificarse siete puestos por detrás de Leclerc en Imola.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Y especialmente con el Ferrari, parece estar realmente cómodo y saber exactamente qué esperar del coche cuando se trata de condiciones de alto agarre en la Q2 y Q3, y es un experto, es muy, muy buen piloto".

"Pero al mismo tiempo, si hay algo que he visto durante estas dos primeras carreras es que no soy más lento que él en ninguna de las curvas. Entonces sé que si mejoro las vueltas, puedo estar ahí".

"Ahora es cuestión de centrarse en cómo juntar esas vueltas, ver qué hace él y qué puedo hacer yo para mejorar en sumar esas vueltas. O tal vez solo necesito un poco más de tiempo y más experiencia. Veremos, pero lo que veo en los datos me anima, y ​​para mí es más una cuestión de tiempo".

Sainz ofreció una visión intrigante de los pequeños márgenes que marcan diferencias: "Hoy tal vez fue el piano, cómo reaccionará el coche al piano, dependiendo del ángulo en el que ataque el bordillo....".

“Y me pilló un par de veces en todas esas chicanes al coger el piano en un ángulo diferente y salir de posición".

"Aquí hay rectas muy largas después de esos pianos y perdí una o dos décimas en la recta siguiente por eso. Básicamente, de eso es de lo que estoy hablando, solo de saber cómo va a reaccionar el coche en según qué ángulo, y ser súper preciso en el ángulo de ataque en curva de cara a la próxima recta".

“No voy a perder esa décima y media que acabo de recuperar. Quiero decir, todavía hay un poco de análisis por hacer, pero estoy bastante seguro de dónde está ese tiempo de vuelta y cómo se puede sacar".

Como sugirió Alonso, la alocada carrera de Imola probablemente aceleró el progreso en la curva de aprendizaje para todos los pilotos mencionados.

Sin duda, darán más pasos en Portimao y Barcelona, ​​y luego, justo en el momento en que todo comience a encajar, llegarán a Mónaco, donde la confianza lo es todo y esos límites son mayores que en cualquier otro lugar. Será fascinante ver cómo se comparan con sus compañeros de equipo por las calles del Principado...

