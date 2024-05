10 cosas que aprendimos en el Gran Premio de F1 en Imola

La Fórmula 1 regresó a Imola después de que el Gran Premio de Emilia Romagna de 2023 fuera cancelado debido a las inundaciones en la región Esta vez, el evento se desarrolló bajo un sol radiante.

La carrera fue terriblemente aburrida, hasta que los problemas de Max Verstappena bordo de su Red Bull y la brillantez de Lando Norriscon los neumáticos duros en su McLaren se combinaron para producir un emocionante final. Eso animó de nuevo una batalla por el liderato que se prevé interesante a lo largo de 2024.

Por lo demás, hubo un montón de noticias intrigantes, además de interés añadido dentro y fuera de la pista para profundizar. Aquí presentamos nuestra selección de lo que aprendimos en Imola el pasado fin de semana.

Norris animó una carrera aburrida con su remontada en Imola Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

1. La batalla por el liderato es más emocionante de lo que se temía, pero sigue siendo relativa

"Son buenas noticias para mí, buenas noticias para la F1, buenas noticias para el campeonato. Hay tres equipos en siete segundos después de 70 vueltas".

Estas fueron palabras del jefe de Ferrari, Fred Vasseur, que imaginó que la carrera de Imola fue un 10% más larga de lo que realmente fue, además de que Charles Leclerc estuvo en realidad ocho segundos por detrás del ganador. Matemáticas aparte, el punto de Vasseur es lo cerca que terminaron los tres primeros pilotos de tres equipos diferentes el domingo - un día en el que Verstappen brilló para Red Bull y Norris y Leclerc hicieron lo mismo para McLaren y Ferrari.

Dado que esta temporada ya es estadísticamente más interesante que la anterior, con dos victorias de equipos que no son Red Bull, se puede argumentar que quizás los observadores de la F1 -incluido Motorsport.com- se precipitaron demasiado al dar por perdida la campaña de 2024 tras las pruebas de Bahréin y la primera carrera. Pero, dado que Red Bull se recuperó de sus horribles entrenamientos el viernes para conseguir la pole y la victoria, probablemente sea mejor esperar hasta que haya al menos otro ganador diferente, que podría llegar tan pronto como alguien derrote a Verstappen en la clasificación de Mónaco el próximo sábado...

Además, Red Bull tuvo que equivocarse en algo -en este caso en no utilizar los neumáticos duros en los entrenamientos y la puesta a punto resultante- para que el final de la carrera fuera tan cautivador, por muy bueno que fuera el trabajo de Norris. Pero el hecho de que Verstappen solo consiguiera la pole gracias a un rebufo de Nico Hulkenberg demuestra, una vez más, que si se puede presionar en una batalla que es "a menos de una décima por vuelta", según Vasseur, Red Bull es vulnerable.

Verstappen ama Imola, pero la pista no está produciendo emociones Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

2. Imola necesita toda la ayuda posible para producir un mejor espectáculo de carreras

A Verstappen le gustaría que "tuviéramos 24 de esos en el calendario", ya que la pista "es increíble" cuando "vamos a un montón de pistas que realmente no me emocionan". No es el único al que le encanta: el entorno es precioso, la historia evocadora, la comida deliciosa. Pero no se puede negar que, sin las últimas 15 vueltas, la carrera fue realmente horrible.

Imola es una pista estrecha, eso no ha cambiado con el paso de las generaciones. Al menos, el hecho de que en 2024 se volvieran a instalar trampas de grava hizo que la prueba fuera aún más dura para los pilotos. Pero adelantar siempre es difícil aquí. Incluso en un día en el que hubo más del doble de adelantamientos que en la prueba de 2022 (29 frente a 13), siguió siendo un espectáculo muy difícil de ver.

La falta de lucha durante la primera mitad de la carrera, mientras Verstappen se alejaba de Norris con los neumáticos medios, puede achacarse a la decisión de traer aquí los neumáticos más blandos de Pirelli en comparación con la gama de 2022. Esto sólo ayuda a la solidez en la degradación de los neumáticos que goza Red Bull en carrera y fue en los compuestos más duros donde las cosas estuvieron mucho más cerca antes de que la brillantez de Norris en la gestión de sus neumáticos y la temperatura pudiera ser llevada a cabo y la ventaja de Verstappen desapareciera.

La zona de DRS también fue más corta que en 2022, en 100 metros. El mayor número de adelantamientos puede atribuirse a los neumáticos más blandos si se tienen en cuenta las pasadas de compensación de la vida útil de la goma que se produjeron a última hora. Piensa aquí en cómo Aston Martin explicó la queja de Lance Stroll en la recta de Suzuka en realidad se refería a cómo "las diferentes condiciones de los neumáticos (significan) que la aceleración a la salida de las curvas es diferente", según el jefe del equipo Mike Krack.

Las ayudas artificiales al adelantamiento de la F1 dan y quitan. Pero, teniendo en cuenta las tensas batallas de Imola en 2005 y 2006, una pelea más cerrada al frente durante toda la carrera habría triunfado sobre un espectáculo con adelantamientos en los últimos compases de la carrera. Si añadimos eso a lo que fue una sesión de clasificación realmente absorbente, el lugar de Imola como espectáculo en general estaría más asegurado, especialmente con la aparición de nuevos escenarios este fin de semana, como veremos...

Pérez no está haciendo mucho para convencer de que merece otro contrato con Red Bull Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

3. Pérez sigue dando a Red Bull un gran dolor de cabeza para 2025

Después de que Pérez tuviera una decepcionante actuación en el mejor coche de la F1, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, insistió en que fue "solo una cosa puntual" en Imola. Luego dijo que "siempre ha ido bien en Mónaco, así que ya veremos", lo que desconcertantemente ignora que Pérez golpeó el RB19 contra las barreras de Sainte Devote en la Q1 el año pasado, incluso pese a su podio de Mónaco 2016 y su victoria en 2022.

Pérez fue demasiado inconsistente en Imola para un equipo puntero. Sus meteduras de pata Imola - accidente en la FP3, eliminación en la Q2, salida de pista en Rivazza en la carrera y daños en el suelo como resultado- de alguna manera hicieron el trabajo del piloto consistente del equipo más difícil. Verstappen llegó a la clasificación sin ningún simulacro de clasificación con neumáticos blandos en la FP3 con todo el trabajo de configuración que Red Bull había hecho durante la noche.

Hubo sugerencias en el paddock de Imola de que Red Bull se inclina ahora por retener a Pérez para 2025. Pero, dado que la parrilla parece estar apretándose, eso puede costarle puntos y potencialmente un título de constructores, como en 2021, si el mexicano tienes fines de semana como este.

El importante paquete de mejoras de Ferrari no le puso en la lucha como se esperaba, con un posible problema de despliegue de potencia al descubierto Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

4. Ferrari podría tener un problema de potencia

Después de clasificarse a 0,224s de la pole cuando Verstappen ganó 0,266s con el rebufo de Hulkenberg, Leclerc dijo que "en los últimos (eventos) hemos tenido el mayor margen de mejora en el primer sector durante la clasificación". Esto sugería nuevos problemas en la preparación de los neumáticos, en la línea de lo que había sufrido a principios de año. Pero, después de la carrera, Leclerc tenía otra explicación.

"Por alguna razón", dijo Leclerc tras el primer podio de Ferrari en F1 en Imola desde 2006, "teníamos una estrategia de potencia ligeramente diferente en comparación con McLaren y Red Bull, y lo perdimos todo en la bajada de la curva 2. Max, además, tuvo el rebufo".

Vasseur fue preguntado por los comentarios de su piloto y afirmó: "Era cierto, pero por diferentes razones, principalmente porque (Verstappen) tuvo un gran rebufo desde la línea de salida y meta hasta la curva 1. Pero es cierto que tenía una mejor velocidad hasta la curva 1 en la vuelta de clasificación, que tenemos que cambiar nuestro enfoque, hacer (las cosas) de manera diferente."

También consideró que "si hacemos el 1-2 en la clasificación, lo hacíamos en la carrera".

Definitivamente, Leclerc comenzó su última vuelta de Q3 a casi 6 km/h por debajo de la velocidad máxima de Verstappen, con el Red Bull ya siendo impulsado por Hulkenberg por delante. Pero, Leclerc nunca llega a los 333 km/h de velocidad máxima alcanzadas por los coches McLaren por 3 km/h.

Por lo tanto, los comentarios de Vasseur sugieren que esta situación merece un escrutinio adicional y es interesante que Leclerc lo haya ofrecido al mundo de la F1 de buena gana. Pero, al menos en Mónaco, si hay algún déficit de potencia en la clasificación para los coches rojos, quedará enmascarado por la configuración única del circuito urbano.

Las actualizaciones de Aston Martin no han permitido al equipo dar un paso adelante Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

5. Las actualizaciones de Aston Martin no son suficientes para volver a la lucha de adelante

Las actualizaciones de Red Bull y Ferrari en Imola atrajeron la mayor atención el pasado fin de semana y ambos equipos parecían contentos con sus resultados. Mercedes, como veremos más adelante, también se mostró optimista. No se podía decir lo mismo de Aston Martin, que traía un nuevo suelo, además de actualizaciones en el alerón delantero y el difusor.

Pero después de la 13º posición en la clasificación como piloto principal del equipo ante las varias salidas de pista de Fernando Alonso, Stroll declaró: "No ha sido el día ni el fin de semana que esperábamos con las mejoras que hemos traído, no ha sido lo suficientemente competitivo".

"Creo que todo ha funcionado, pero no lo suficiente, así que seguiremos trabajando. Otros equipos parecen competitivos y nosotros no lo somos lo suficiente por el momento. Me siento igual que todo el año. Hemos traído algunas mejoras, puede que hayan ayudado un poco, pero necesitamos mucho más para alcanzar a los equipos que están más arriba en la parrilla".

"Falta carga aerodinámica y equilibrio, además de algunos problemas de comportamiento con los que hemos estado lidiando todo el año. Tenemos que seguir trayendo mejoras, seguir poniendo carga aerodinámica en el coche y hacerlo más rápido, ese es el nombre del juego en la Fórmula 1."

El sobrepeso del Williams le cuesta 0,45s por vuelta Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

6. El sobrepeso del coche le cuesta 0,45s por vuelta a Williams

El jefe de Williams, James Vowles, ha convertido en todo un arte la revelación de las debilidades históricas de su escudería.

El fin de semana pasado, reveló cómo un esfuerzo para aligerar el chasis del FW46 en 14 kg significaba que en realidad era unos 15 kg más pesado en general. Esto no es sólo un error matemático, sino que se debe a que otras piezas tuvieron que fabricarse de forma diferente y apresurada como resultado de los esfuerzos de aligeramiento en otras partes de su creación. Williams sí llevó a este evento un suelo más ligero que sólo estuvo en el coche de Alex Albon.

"La transformación que hicimos entre 2023 y 2024 fue que quitamos 14 kilos del chasis", dijo Vowles. "Para cualquiera que conozca esas cifras, se dará cuenta de que es una hazaña extraordinaria y el equipo lo hizo muy bien".

"Sin embargo, el coche de este año que hemos estado usando es unas cuatro décimas y media por vuelta más lento, en cada vuelta, por el hecho de que sigue teniendo sobrepeso".

Vowles también dijo que había "silenciado" al recién renovado Albon por quejarse del problema en los medios de comunicación en lo que va de temporada.

El nuevo personal aerodinámico clave comenzará en Mercedes este año en lugar de en 2025, pero el equipo todavía está por detrás de donde quiere estar con el coche de este año Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

7. Mercedes tiene dudas en torno a la remodelación del departamento de aerodinámica

En Imola, Motorsport.com reveló que el jefe de aerodinámica de Mercedes, Gioacchino Vino, deja el equipo de las Flechas Negras y Plateadas, pero dos fichajes de alto perfil provenientes de Ferrari -incluido su ex jefe de diseño Simone Resta- comenzarán en Mercedes en octubre y no en 2025 como se pensaba anteriormente.

También se ha sabido que el plan de mejora del coche del equipo se está comparando internamente con "el problema de dormir en una habitación fría con un edredón demasiado pequeño".

El jefe del equipo, Toto Wolff, llegó a Imola diciendo que "hemos construido una clara comprensión de dónde tenemos que mejorar y hemos dado forma a un claro camino a seguir para hacer frente a eso, (pero) pasarán varias carreras antes de que veamos que esto da sus frutos", pero Lewis Hamilton insistió en que "yo no diría que es deprimente".

"Es sólo un juego de paciencia", añadió Hamilton sobre los esfuerzos de actualización de Mercedes. Se esperan más para Canadá, pero podrían llegar a Mónaco si las piezas se fabrican lo suficientemente rápido.

El estilo de pilotaje defensivo de Magnussen podría ser eliminado por el reglamento. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

8. Las maniobras defensivas de Magnussen siguen en debate

La F1 llegó a Imola con gran parte de la atención centrada en que Kevin Magnussen estaba al borde de verse excluido de participar en una carrera, algo con lo que el danés tendrá que cargar el resto de la campaña. El pasado domingo, tras otra valiente y luchada salida, Magnussen pareció correr por momentos con esta idea en mente.

Los equipos han sido informados de que la FIA está evaluando la posibilidad de imponer sanciones de drive-through a los infractores que se salgan de la pista y ganen ventaja en las maniobras defensivas. Pero, después de las discusiones con los equipos en Imola, el órgano de gobierno va a seguir estudiando si esto debe convertirse en una penalización automática, pero no se apresurará en las reglas deportivas por el momento.

Magnussen, por su parte, sostiene que "lo mejor sería que la FIA nos dijera que tenemos que devolver posiciones" en estos casos y "que la consecuencia por no hacerlo sea dura".

Sainz sigue siendo clave en el mercado de pilotos de 2025 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

9. El dominó del mercado de pilotos está a punto de caer, con algunas sorpresas

Aunque en Imola no se anunciaron más giros en el mercado de pilotos de 2025, nuestro análisis de la situación revela que algunos podrían llegar muy pronto e incluir algunas sorpresas.

Además de la posibilidad de que Red Bull retenga a Pérez, ha salido a la luz que al propietario de Haas, Gene Haas, no le convence la idea de correr con un novato en la F1 después de la dura temporada 2021 del equipo con dos. Esto hace que sea menos seguro que Oliver Bearman se gane una graduación a la F1 con su equipo, a pesar de su buena actuación el viernes en la FP1, que llegó después de un accidente en la práctica de Fórmula 2.

Carlos Sainz aparentemente tiene hasta finales de mayo para decidir si quiere aceptar una oferta de Audi, que probablemente se movería para llevarse a Esteban Ocon o Pierre Gasly de Alpine (que ahora también podría ser una opción para Sainz) si no lo hiciera.

Además, Valtteri Bottas está agitando su futuro en la F1, visitando a Vowles en su oficina del motorhome de Williams el sábado por la mañana. Bottas bromeó más tarde diciendo que sólo estaba allí en busca de café, pero es una señal de que está tanteando el terreno con el entendimiento de que su tiempo en Sauber/Audi parece que pronto terminará a menos que el mercado se tuerza de nuevo.

El Primer Ministro tailandés visitó Imola para impulsar la F1 en su país Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

10. El deseo del GP de Tailandia dio un nuevo paso en Imola

El deseo de Tailandia de celebrar una carrera en las calles de Bangkok para impulsar el turismo dio un paso adelante en Imola con la visita del primer ministro del país, Srettha Thavisin, para seguir negociando con los jefes de la F1. Esta visita se produce después de que el director ejecutivo del campeonato, Stefano Domenicali, visitara el país en abril por el mismo motivo.

Se ha sugerido que Thavisin se ha puesto en contacto con Red Bull, de propiedad mayoritaria tailandesa, para que apoye el plan de la nueva carrera. En definitiva, todo apunta a que la F1 conseguirá la expansión asiática que se ha propuesto, en lugar de nuevas carreras en el continente americano.

Pero eso, a su vez, ejerce presión sobre las sedes europeas, incluida Imola. Esta carrera tiene contrato hasta 2025, pero se esperaba que obtuviera un año más para reemplazar el evento perdido por las terribles inundaciones de hace un año. Ahora la pregunta vuelve a la F1 sobre si eso ocurrirá, pero en este caso Imola se ve favorecida porque se espera que la carrera de Bangkok no empiece hasta 2027 o 2028 si se llega a un acuerdo.