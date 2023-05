Devolverán el dinero de las entradas de la F1 en Imola

Unas lluvias sin precedentes en Emilia Romagna provocaron graves inundaciones en la región, incluida la zona que rodea el circuito de Imola.

Tras conversaciones de crisis mantenidas el miércoles entre la F1, la FIA y los organizadores y autoridades locales, se tomó la decisión de suspender el evento de este fin de semana, para que toda la atención pudiera centrarse en la ayuda de emergencia a la población local.

Tras la polémica del Gran Premio de Bélgica de 2021, en el que los aficionados no pudieron reclamar el reembolso porque oficialmente se había celebrado una "carrera" durante tres vueltas detrás del coche de seguridad en medio de una lluvia torrencial, pronto surgieron dudas sobre si los poseedores de entradas tendrían derecho al reembolso.

Pero los organizadores del evento se han apresurado a calmar cualquier inquietud, confirmando que todos los poseedores de entradas podrán solicitar el reembolso. Como alternativa, también pueden convertir sus entradas de 2023 en entradas para la carrera del año que viene.

"Todos los compradores que hayan adquirido entradas a través de la red de ventas y la plataforma de compra ticketone.it (tienen) la oportunidad de convertir las entradas adquiridas en entradas para el evento de 2024 o alternativamente un reembolso económico", publicaron los organizadores en la página web de Imola, siendo Ticket One la plataforma oficial de venta de entradas de la federación italiana.

"Dada la emergencia en curso en la región, los métodos y el calendario del reembolso se anunciarán con una comunicación posterior que se enviará por correo electrónico en los próximos días por ACI Sport, una empresa del Automóvil Club de Italia".

Como el evento se suspendió por causas de fuerza mayor, los promotores de la carrera de Imola no tendrán que pagar a la FOM la tarifa acordada, que se entiende en torno a los 20 millones de dólares. Ese no fue el caso de Spa en 2021, que no pudo efectuar reembolsos.

El año pasado, el promotor ACI firmó una nueva prórroga del contrato de tres años, que mantendría el evento en el calendario hasta 2025.

Según su presidente, Angelo Sticchi Damiani, es muy probable que el contrato siga y la edición de 2023 se traslade a 2026, ya que parece imposible encontrar una nueva fecha para esta temporada.

"Es 99% (seguro que la carrera) se recuperará en 2026 tras la ampliación del contrato", declaró Sticchi Damiani a la agencia de prensa LaPresse.

