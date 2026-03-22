Imola no quiere un Gran Premio de F1 2026 aprovechándose de la guerra

La F1 busca su centro de gravedad definitivo. Toda la atención se centra en el GP de Japón , que el próximo fin de semana acogerá la tercera prueba de la temporada con los nuevos y ágiles monoplazas que han suscitado tantas dudas con la revolución normativa, pero el Circo está también en alerta máxima por los graves efectos que la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán podría tener sobre el calendario de 2026.

Si el conflicto, que ha obligado a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí reduciendo el calendario a 22 citas en lugar de 24, llegara a prolongarse, también estarían en peligro otras carreras y no solo las de la zona de Oriente Medio, como Qatar y Abu Dabi. Las dudas, de hecho, afectan también a Azerbaiyán , golpeado por los misiles iraníes.

Tras Suzuka, la F1 tendrá un mes para reflexionar: en abril los motores permanecerán apagados debido al vacío generado por la ausencia de Sakhir y Geddah , y habrá ocasión para razonar con calma sobre los posibles cambios que se deben introducir en el reglamento , que no gustan a algunos pilotos (en particular a Max Verstappen) y a una parte de los aficionados.

El tiempo también podría jugar a favor de la resolución del conflicto en Oriente Medio, aunque los temores apuntan a que se trata de una guerra destinada a durar más de lo que las fáciles previsiones de Donald Trump indican. El Circo, por lo tanto, comienza a buscar organizadores que estén dispuestos a hacerse cargo de las carreras que, a pesar de ellos, corren riesgo debido a las hostilidades.

¿Podrá Imola seguir acogiendo la F1? Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Obviamente, por el momento no hay absolutamente nada decidido, pero no es ningún secreto que se vuelve a hablar de la inclusión de Imola y Portimao. El promotor del campeonato de F1, Liberty Media, debe garantizar un calendario de al menos 20 citas para mantener los acuerdos comerciales estipulados con los titulares de los derechos televisivos.

En el 4. Happy BirthdAyrton, organizado en el circuito Enzo e Dino Ferrari el sábado por la noche por la peña Ayrton Senna Italia, Motorsport.com tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde de Imola, Marco Panieri , quien no quiere aprovechar el conflicto para intentar volver al circuito de los Grandes Premios.

"En este momento —admite Panieri— creo que es más sensato desear que el conflicto se detenga, en lugar de esperar tener el Gran Premio en el calendario de 2026. Hemos adoptado una actitud consciente. No estamos haciendo nada, pero preferimos esperar".

Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, preparándose para el WEC del 19 de abril Foto de: Franco Nugnes

Imola, por lo tanto, no ha buscado el contacto con Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, porque no quiere... especular sobre la guerra. El circuito se está actualizando continuamente para acoger el WEC el próximo 19 de abril como carrera inaugural del mundial de Resistencia. Y sigue existiendo la disposición a echar una mano al Circo en caso de que fuera necesario, tal y como ocurrió en la época de la COVID.

El circuito Enzo e Dino Ferrari sería capaz de garantizar un Gran Premio de F1 organizado según los cánones de la F1 y, al parecer, tampoco sería imposible la búsqueda de los recursos necesarios para cubrir el evento . Imola prefiere esperar y no especular sobre la guerra. Una actitud responsable que merece nuestro respeto...