Imola se prepara para volver al calendario de F1 ante los problemas del GP de Qatar y Abu Dhabi

Hay una fecha en el calendario y, por ahora, poco más. El 29 de noviembre podría concluir el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Catar, pero la carrera no se disputaría en Lusail, como siempre, sino en el circuito Enzo y Dino Ferrari. La posibilidad de que sea Imola la que decida quién será el campeón del mundo de 2026 no es en absoluto descabellada.

Hay que tomar una decisión antes del 15 de septiembre: entre el Gran Premio de España en Madrid y el de Azerbaiyán habrá que saber si las dos últimas carreras del calendario (Qatar y Abu Dabi, el 6 de diciembre, aunque con menos probabilidades) tendrán que tirar la toalla debido a la situación de inestabilidad que aún persiste en el Golfo, ya que todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

El tiempo apremia y el margen organizativo para tomar decisiones se ha reducido prácticamente a cero. Stefano Domenicali está haciendo malabarismos para encontrar un cierre digno para el campeonato de 2026 y no se puede descartar que la carrera de Catar (o la de Abu Dabi) se traslade a Imola, siguiendo el mismo modelo que, el 4 de octubre, permitirá que el Gran Premio de Baréin se celebre en Malasia, en el circuito de Sepang.

Imola, por tanto, podría recuperar esa carrera que se suspendió en 2023 debido a las inundaciones que asolaron Emilia-Romaña, gracias a una especie de «milagro»: la carrera, de hecho, se disputaría gracias al presupuesto que pondría a disposición Catar: de hecho, toda la campaña de promoción correría a cargo del organizador del país del Golfo Pérsico, mientras que la gestión de la carrera se confiaría a la ACI y a Formula Imola, es decir, la empresa que gestiona el circuito Enzo y Dino Ferrari.

Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola Foto de: Franco Nugnes

En este caso, por tanto, los ingresos procedentes de los patrocinadores y de las entradas de las gradas irían a parar al promotor de Oriente Medio, mientras que a Imola se le reembolsarían los gastos de organización de la carrera.

Y, probablemente, al final todos podrían quedar satisfechos: Qatar (al igual que Baréin) mantendría su Gran Premio en el calendario, mientras que Liberty Media garantizaría la celebración de 22 carreras en la temporada, evitando el riesgo de tener que pagar cuantiosas multas a las cadenas de televisión que poseen los derechos de retransmisión de la F1, ya que en los acuerdos firmados se habla de veintidós citas.

Imola, para sorpresa de muchos, volvería al circuito y el presidente de ACI Italia, Geronimo La Russa, se beneficiaría de una segunda carrera italiana sin tener que desembolsar ni un céntimo. Para Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, sería una extraordinaria forma de cuadrar el círculo.

Por ahora, el proyecto permanece en segundo plano y nadie habla de él oficialmente, ya que la esperanza es que Donald Trump encuentre la solución definitiva para zanjar el conflicto con Irán, pero pensar que la lucha por el título mundial entre el joven piloto italiano de Mercedes y Ferrari pueda concluir en nuestro propio territorio no hace más que alimentar el sueño.

Los equipos, como si no supieran ni leer ni escribir, obviamente han reservado los hoteles de la zona de Imola. Sin embargo, sobre el circuito Enzo y Dino Ferrari se cierne una gran incógnita: a finales de noviembre existe el riesgo de mal tiempo. El temor no sería tanto el frío o la lluvia, sino la niebla: los helicópteros que garantizan la seguridad en el circuito no podrían volar, lo que paralizaría la actividad.

Teniendo en cuenta que los días se irán acortando, si el Gran Premio de Catar se disputara en Emilia-Romaña, se revisaría el programa horario de la prueba, adelantando las clasificaciones y la carrera para evitar cualquier riesgo de que oscurezca.