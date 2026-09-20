¿Imola en lugar de Qatar y Abu Dhabi? Así está la situación para el final de la temporada 2026

Solo hay una cosa segura: el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 concluirá el 6 de diciembre. Todo lo demás sigue siendo una incógnita. Cuantos más días pasan, más confusa se vuelve la situación. Los organizadores del Gran Premio de Qatar, previsto para el 29 de noviembre, y del Gran Premio de Abu Dhabi siguen avanzando en la organización de sus respectivas pruebas del calendario, como si la situación geopolítica en el Golfo se hubiera estabilizado. Al mismo tiempo, en Oriente Próximo se producen a diario tensiones considerables que ponen cada vez más en peligro la seguridad.

Al menos ocho petroleros iraníes han sido alcanzados en el estrecho de Ormuz. A esto se suma el agravamiento de la crisis entre los hutíes y Arabia Saudí, después de que los milicianos yemeníes derribaran con un dron un caza Eurofighter italiano que estaba estacionado en la base aérea saudí Rey Fahd, en Ta’if.

En realidad, las dos carreras de final de temporada deberían cancelarse por motivos de seguridad. Sin embargo, sobre todo en Abu Dhabi no están dispuestos a renunciar a la final del Campeonato del Mundo.

Los hoteles ya están reservados...

Esto crea un punto muerto que complica enormemente las cosas. Todos los equipos han reservado, por precaución, hoteles para el fin de semana del 6 de diciembre en Imola. Mientras tanto, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari se ha puesto en marcha la organización de lo que se convertirá en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

En el fondo, nadie quiere dar el primer paso para resolver la situación: los organizadores árabes aseguran que pueden celebrar sus eventos en condiciones de total seguridad, por lo que, desde su punto de vista, las preocupaciones occidentales no están justificadas. Liberty Media, por su parte, no puede permitirse que la Fórmula 1 se vea arrastrada, ni siquiera indirectamente, a una zona de conflicto. Sin embargo, la cancelación de las carreras en los Emiratos supondría el pago de elevadas multas estipuladas en los contratos.

Se está librando un juego táctico: en Monza aún parecía que la fecha límite estaba a la vuelta de la esquina. En cambio, se esperará hasta los primeros días de octubre antes de tomar una decisión, con la esperanza de que este complicado embrollo se resuelva sin conflictos, sino a través del propio desarrollo de los acontecimientos.

Según informaciones de Motorsport.com Italia, algunos fabricantes —no solo de Fórmula 1, sino también de MotoGP— ya han comunicado a sus equipos, o están a punto de hacerlo, que no deben viajar a las zonas de riesgo. El motivo sería el riesgo de que no se pueda garantizar la cobertura de seguro necesaria para el personal que viaja y el material enviado.

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Según los rumores, en algunas marcas ya habría entrado en vigor la prohibición de vuelos sobre zonas inseguras. Esto complica la logística de los desplazamientos de los equipos y genera costes adicionales que, en absoluto, estaban previstos al inicio de la temporada.

Nadie está dispuesto a dar el primer paso que podría desbloquear la situación, y el tiempo se está convirtiendo en un factor clave para alcanzar una solución. De hecho, algunos esperan que una intervención de los gobiernos pueda poner fin a este punto muerto.

Una advertencia de viaje podría resolver los problemas

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico podría, por ejemplo, emitir una advertencia de viaje para determinados territorios dirigida a los ciudadanos británicos, ya que no se puede garantizar su seguridad. Dado que la mayoría de los equipos de Fórmula 1 son británicos, tal restricción tendría repercusiones inmediatas en todo el circo de la Fórmula 1.

Sin embargo, quien no tiene tiempo es Imola: en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari ya se ha puesto en marcha la maquinaria organizativa, conscientes de que la celebración de un Gran Premio a principios de diciembre conllevaría restricciones considerables.

Por ejemplo, el aforo de las gradas no podría alcanzar el nivel récord del año pasado, ya que en algunas zonas del circuito no se podrían instalar gradas debido a las condiciones del terreno. Además, se está trabajando en un concepto de aparcamiento totalmente nuevo, destinado a evitar que los vehículos tengan que aparcarse en el barro. Todos los vehículos deberán aparcar en superficies pavimentadas, mientras que el acceso al paddock y a las gradas se realizará mediante autobuses lanzadera.

La organización de la carrera, en la que Kimi Antonelli podría conquistar su primer título mundial con Mercedes, correrá a cargo de la federación italiana ACI. Geronimo La Russa, junto con el alcalde de Imola, Marco Panieri, y las instituciones locales, se encargará de que Formula Imola pueda hacer frente al que probablemente sea el Gran Premio más difícil del año.

La idea de cambiar el nombre de la carrera por el de Gran Premio de Qatar o Gran Premio de Abu Dhabi ha quedado descartada. Stefano Domenicali había llevado a cabo con gran ingenio una maniobra similar cuando trasladó el Gran Premio de Baréin, previsto para el 4 de octubre, a Sepang, en Malasia. No obstante, no se descarta que el patrocinador principal sea asumido por uno de los dos organizadores árabes, con el fin de dar visibilidad a una empresa que ya había firmado un acuerdo al respecto.