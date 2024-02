Indianápolis sigue su pelea con la F1 por su lema de Indy 500

El problema gira en torno a la frase "the greatest spectacle in racing ("el mayor espectáculo en las carreras"), que fue registrada originalmente por el antiguo propietario del circuito, Hulman and Company, en 1986, y que se ha utilizado ampliamente desde entonces en la promoción de las 500 Millas de Indianápolis.

A principios del año pasado, el GP de Las Vegas, gestionado por Liberty Media, utilizó la frase "the greatest racing spectacle on the planet" ("el mayor espectáculo de carreras del planeta") en las redes sociales y, posteriormente, Boles expresó su disgusto a la F1.

En aquel momento, declaró al periódico local Indianapolis Star, que ha seguido de cerca la disputa: "No podrían haber sido más amables, diciendo: 'Sí, sí, lo tenemos, no hay problema".

Sin embargo, las frustraciones de la sede estadounidense aumentaron aún más cuando posteriormente el músico LL Cool J utilizó las palabras "el mayor espectáculo del automovilismo" como parte de su presentación de los pilotos en la parrilla antes del GP de Miami.

Tras una nueva conversación entre la dirección de Indianápolis y la F1, ésta acordó no volver a utilizar expresiones similares en ninguna actividad promocional.

Mientras que los incidentes anteriores estaban bajo el control de la F1 y Liberty Media, Indianápolis se enfadó aún más esta semana por el uso de la misma frase por parte de su socio de difusión estadounidense ESPN, con "el mayor espectáculo en el automovilismo" mencionado en una voz en off del tráiler de preestreno de la temporada.

En declaraciones a Motorsport.com, Boles dijo: "Somos conscientes del uso de nuestra marca en lo que parece ser un anuncio promocional de emisión".

"Una vez más lo abordaremos con las personas adecuadas y estamos dispuestos a tomar todas las medidas posibles para proteger la propiedad intelectual de nuestra marca".

"Sigue siendo decepcionante que otros no puedan crear su propia identidad de marca sin infringir la nuestra".

El incidente de ESPN se produjo pocos días después de que un post en las redes sociales de NASCAR utilizara "el mayor espectáculo en las carreras", las palabras exactas que son marca registrada de Indianápolis, aunque fue retirado rápidamente.

Boles ha dejado claro que la sede tiene que trabajar duro para proteger sus marcas registradas, que a menudo se utilizan en artículos no autorizados.

"Hay que hacerla valer siempre", declaró al Indianapolis Star.

"A veces la gente nos lo pone difícil cuando acallamos una empresa familiar, pero si no lo haces, y alguien como la F1 hace esto, no tienes derecho a acallarla. Pero hoy en día es más difícil. Antes no había tantos medios".

