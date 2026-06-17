Sigue la saga del interminable GP de Mónaco: FIA anuncia fecha para derecho de revisión de Mercedes

El desenlace del Gran Premio de Mónaco continúa disputándose en los escritorios de la Fórmula 1. Luego de que la escudería Mercedes formalizó una solicitud de derecho de revisión ante la FIA con el objetivo de revertir la penalización impuesta a George Russell por exceso de velocidad en el pitlane, argumentando que la reciente restitución del podio de Pierre Gasly aporta evidencias inéditas sobre los fallos de precisión en los sistemas de cronometraje de la Formula One Management (FOM), los comisarios han dado su fecha para la audiencia.

El director de la escuadra de Brackley, Toto Wolff, reconoció en días pasados que las variables de éxito para las flechas plateadas lucen complejas debido a que Russell, a diferencia del piloto de Alpine, ya ejecutó un castigo de drive-through en las calles del principado. No obstante, el directivo austríaco justificó el movimiento legal para forzar una aclaración de los comisarios, argumentando que “hemos pedido un derecho de revisión porque simplemente queremos sentarnos a la mesa cuando se toman decisiones”.

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FIA define fecha de audiencia para evaluar el recurso de Mercedes bajo el Código Deportivo

Luego de haber metido el recurso, la FIA ha emitido un comunicado del interminable Gran Premio de Mónaco. En el comunicado 102 han establecido la fecha para la audiencia inicia que está programada para este viernes 19 de junio, fecha límite en la que el cuerpo normativo analizará los argumentos de la escudería alemana.

De acuerdo con el Artículo 14.4.1 del Código Deportivo Internacional, este recurso se rige por un proceso de dos fases: en la primera instancia, el panel de jueces debe determinar de forma unánime si la aceptación de los errores de medición de la FOM y la resolución en favor de Alpine representan elementos de prueba verdaderamente "nuevos, significativos y relevantes" que no estuvieran disponibles al momento de la carrera.

Una vez superado este filtro técnico y legal, se procederá formalmente a la segunda etapa, la cual faculta a las autoridades de la FIA para reabrir formalmente el expediente del Gran Premio de Mónaco y proceder con la reevaluación o anulación del castigo aplicado a George Russell, siempre que existan nuevos elementos para analizar y que puedan alterar la decisión previa.