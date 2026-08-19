Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Países Bajos

Hadjar se pierde el GP de Países Bajos de F1 por lesión y Red Bull confirma su sustituto

Hadjar ha sufrido una lesión, por lo que se perderá el gran premio de este fin de semana.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Red Bull ha confirmado oficialmente la noticia de que Liam Lawson reemplazará al lesionado Isack Hadjar en el Gran Premio de los Países Bajos de Formula 1 de este fin de semana.

El miércoles por la mañana surgió la noticia de que Hadjar había sufrido una lesión de muñeca durante una sesión de gimnasio y, por lo tanto, estaba previsto que se perdiera Zandvoort, con una decisión formal inminente.

Significa que Hadjar no puede competir en la pista que hasta ahora le ha dado su único podio en F1, tras acabar tercero para Racing Bulls durante su impresionante campaña de debutante en 2025.

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Así que Lawson recibirá ahora la oportunidad de volver a ser compañero de equipo de Max Verstappen, después de haberlo sido durante las dos primeras rondas de 2025 antes de ser degradado de nuevo a Racing Bulls.

Pero el piloto de 24 años es ahora más maduro y ha impresionado con el equipo hermano de Red Bull esta temporada, ya que Lawson ocupa el noveno puesto tras 11 rondas, con puntos en todos los grandes premios salvo en tres.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Esta noticia también significa un regreso a la F1 para el sucesor de Lawson en Red Bull, Yuki Tsunoda, quien se quedó sin asiento en la parrilla de 2026 tras tener serias dificultades junto a Verstappen el año pasado.

El piloto de 26 años, con 111 participaciones en grandes premios, se convirtió en reserva de Red Bull, por lo que formará pareja con el debutante Arvid Lindblad en su antiguo equipo Racing Bulls para el último GP de los Países Bajos antes de que desaparezca del calendario.

Se entiende que Tsunoda está en conversaciones para pilotar en IndyCar con Meyer Shank Racing en 2027.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo El procedimiento de salida de la F1 se mantendrá pese a que la FIA dice que ya no hay un problema de seguridad

Comentarios destacados
Más de
Ed Hardy

Jake Dennis califica de "vergonzoso" cómo Pascal Wehrlein ganó el título de Formula E en Londres

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Londres II
Jake Dennis califica de "vergonzoso" cómo Pascal Wehrlein ganó el título de Formula E en Londres

Pascal Wehrlein se consagra campeón de la Fórmula E en Londres pese a no sumar puntos el domingo

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Londres II
Pascal Wehrlein se consagra campeón de la Fórmula E en Londres pese a no sumar puntos el domingo

Pascal Wehrlein gana el sábado en Londres y toma el liderato del campeonato de Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Londres I
Pascal Wehrlein gana el sábado en Londres y toma el liderato del campeonato de Fórmula E
Más de
Liam Lawson

Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo

El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson

Fórmula 1
Fórmula 1
El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson

Lawson destaca que Racing Bulls no falla al desarrollar el coche en lo que va de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lawson destaca que Racing Bulls no falla al desarrollar el coche en lo que va de 2026
Más de
RB

Lindblad habla abiertamente sobre su relación con Liam Lawson en Racing Bulls

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Lindblad habla abiertamente sobre su relación con Liam Lawson en Racing Bulls

Arvid Lindblad admite que su temporada de novato en F1 superó las expectativas

Fórmula 1
Fórmula 1
Arvid Lindblad admite que su temporada de novato en F1 superó las expectativas

Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Racing Bulls sorprende al pelotón intermedio

Fórmula 1
Fórmula 1
Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Racing Bulls sorprende al pelotón intermedio

Últimas noticias

Hadjar se pierde el GP de Países Bajos de F1 por lesión y Red Bull confirma su sustituto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hadjar se pierde el GP de Países Bajos de F1 por lesión y Red Bull confirma su sustituto

Entrevista con Pedro Acosta: Las frustraciones, el futuro, su estilo y más

MotoGP
MGP MotoGP
Entrevista con Pedro Acosta: Las frustraciones, el futuro, su estilo y más

El procedimiento de salida de la F1 se mantendrá pese a que la FIA dice que ya no hay un problema de seguridad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
El procedimiento de salida de la F1 se mantendrá pese a que la FIA dice que ya no hay un problema de seguridad

Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo