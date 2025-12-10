El estreno de Isack Hadjar como piloto de Red Bull para la F1 2026

Pocos días después de haber sido oficialmente nombrado piloto de Red Bull Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1, Isack Hadjar hizo este martes su primera aparición como futuro titular en el marco del tradicional test de final de temporada organizado en Abu Dhabi.

El francés completó 111 vueltas al circuito de Yas Marina durante las nueve horas de rodaje, al volante de un Red Bull modificado para simular las características que tendrán los monoplazas derivados de la normativa técnica del año próximo. En esencia, se trataba de coches con un nivel de carga aerodinámica reducido, una altura de marcha más elevada y los neumáticos 2026 puestos a disposición por Pirelli, algunos de ellos incluso limitados a 300 km/h en línea recta debido a la ausencia de un dispositivo que permitiera hacer móvil el alerón delantero.

Por lo tanto, no hay que detenerse demasiado en la clasificación de Hadjar, 21° a casi cuatro segundos del tiempo de referencia marcado por Jak Crawford con el Aston Martin AMR25 y los neumáticos 2025; lo esencial para el francés era, por supuesto, tomar sus marcas y tener un primer contacto con el entorno del equipo, que no le es del todo desconocido, en ausencia de Max Verstappen, que no participó en este rodaje.

"Fue genial completar mis primeras vueltas como piloto oficial de Red Bull Racing", celebró Hadjar. "Estoy encantado de saber que volveré en enero y de haber conocido ya y trabajado con gran parte del equipo, después de haber entrado en contacto con muchos miembros durante las pruebas realizadas en estos dos últimos años. Me han recibido muy bien y ya me siento cómodo con este grupo."

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Por supuesto, este coche es totalmente diferente del que manejaré en Barcelona [durante las pruebas privadas de invierno del 26 al 30 de enero], pero estuvo bien poder probar los neumáticos", añadió. "También es importante recopilar datos desde ahora, porque nos serán muy útiles en los próximos meses, con vistas a la nueva temporada."

Ben Waterhouse, responsable de ingeniería de rendimiento de Red Bull, añadió por su parte: "Trabajar con Isack ha sido extremadamente valioso para el equipo, nos ha permitido conocerlo mejor y desarrollar esta relación de cara al año que viene. Llevaremos las conclusiones de este test a Milton Keynes y las utilizaremos para perfeccionar nuestras herramientas de simulación antes de Barcelona, dentro de solo siete semanas."

El técnico aprovechó también para agradecer a Honda, con quien esta fue finalmente la última jornada en el marco de su relación actual y fructífera (con cuatro títulos de pilotos y dos de constructores), antes de que el motorista se una a Aston Martin y de que Red Bull emplee, junto a Ford, sus propios motores en 2026. "Por último, quiero agradecer cálidamente a Honda por habernos suministrado excelentes motores y un apoyo fenomenal durante los últimos siete años. Han sido un socio fantástico y estamos impacientes por enfrentarnos a ellos el año que viene."

Como recordatorio, Red Bull presentará su decoración 2026 el próximo 15 de enero en Detroit, Estados Unidos.