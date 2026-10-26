Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Isack Hadjar exige un “rediseño” del embrague de Red Bull tras una costosa largada en Austin

Una mala salida, problemas de radio y el mapa de motor equivocado dejaron a Hadjar sexto en Austin

Alex Harrington

Publicado: 26 oct 2026, 15:23

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar pidió a Red Bull que rediseñe el embrague de su coche, después de que una mala salida desde el tercer lugar de la parrilla arruinara su Gran Premio de Estados Unidos.

El francés se había recuperado de lo que calificó como un "desastre" de fin de semana para clasificar en la segunda fila en el Circuit of the Americas, a solo 0.036 segundos de su compañero de equipo Max Verstappen. Pero cayó al quinto lugar en la primera vuelta, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton lograron superarlo con sus Ferrari, y finalmente terminó en un decepcionante sexto puesto.

Lando Norris, de McLaren, también lo superó camino al quinto lugar, dejando a Hadjar muy lejos de la pelea por el podio a la que apuntaba desde una sólida actuación el sábado, cuando dijo que tener dos Red Bull cerca del frente era "un poco una ventaja".

En declaraciones a Sky Sports F1 después de ver una repetición de su salida, Hadjar insistió en que no había hecho nada mal.

"Sabes, hago todo perfecto en cuanto al procedimiento, y después simplemente tengo un exceso de entrega del embrague. Estas cosas están fuera de mi control. Está empezando a enojarme, sabes".

Los problemas no terminaron ahí para el piloto. Hadjar dijo que tuvo dificultades para escuchar a sus ingenieros por la radio y que volvió a la pista con un ajuste equivocado después de su parada en boxes.

"Y después tengo una mala cobertura de radio. No puedo oír lo que ocurre en boxes. Salgo de boxes con el mapa equivocado".

Dijo que eso le costó alrededor de un segundo por vuelta con el neumático duro.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Red Bull ya se ha visto sorprendido en las salidas esta temporada. Cuando se le preguntó si el equipo le había explicado el problema, Hadjar respondió simplemente "No", antes de hacer su exigencia.

"Necesita un rediseño. Eso es todo. El embrague necesita un rediseño porque en este momento es demasiado frágil. No está lidiando bien con las temperaturas. Sí, es una verdadera lucha".

Esta ha sido una temporada realmente frustrante para Hadjar, que se perdió las carreras de Zandvoort, Monza y Madrid después de una lesión en la muñeca que sufrió durante un entrenamiento en el parón de verano, y llegó a Austin tras un fin de semana en Singapur en el que lamentó "un fallo en cada sesión".

Red Bull ya mostró confianza en él al extender su contrato hasta finales de 2027 antes de su regreso en Azerbaiyán.

A su compañero de equipo le fue mejor en Austin, pero no por mucho. Verstappen terminó tercero con una estrategia de dos paradas, poniendo fin a su racha de dos victorias consecutivas, y admitió que el ritmo general del equipo "no fue lo suficientemente bueno", aunque atribuyó su podio a un VSC bien sincronizado.

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