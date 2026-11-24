Fórmula 1 Las Vegas GP

Isack Hadjar, frustrado: qué pasó realmente en la radio de Red Bull en Las Vegas

Hadjar abogó por tácticas similares al ciclismo en la carrera de Las Vegas, y Red Bull está impresionado con su progreso

Christian Nimmervoll Ronald Vording

Publicado: 24 nov 2026, 11:25

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar largó el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 desde el cuarto lugar de la parrilla y, para la vuelta cuatro, ya se encontraba segundo, justo detrás de su compañero en Red Bull, Max Verstappen.

Y dado que el gran premio se había convertido en lo que solo puede describirse como una batalla de rebufos del tipo que normalmente se asocia con el ciclismo en pista, era casi inevitable que Hadjar tarde o temprano intentara tomar la punta.

Pero no tardó en llegar un recordatorio de su ingeniero de carrera Richard Wood. La prioridad, explicó Wood, era evitar perder tiempo como equipo. Red Bull necesitaba construir una brecha con George Russell, en lugar de desperdiciar segundos valiosos peleando entre ellos. Y Hadjar, desde luego nada ajeno a la confianza en sí mismo pero, en última instancia, un piloto leal al equipo Red Bull, acató.

Finalmente, volvió a encontrarse a la par de Verstappen en la larga recta hacia la curva 14. Pero el neerlandés no tenía intención de entregar la punta sin pelear. "¿Puede dejar de defender? Si no, simplemente voy a perder tiempo", se quejó Hadjar por radio. Wood, sin embargo, se mantuvo en el plan que ya habían acordado: "La petición del equipo es defender de George, de lo contrario estaremos haciendo yo-yo".

En ese momento, Russell era el perseguidor más cercano del Red Bull Express en la punta, con el trío intercambiando posiciones alegremente. En una ocasión, Russell incluso logró adelantar a los dos Red Bull al mismo tiempo, solo para volver a encontrarse tercero dos o tres curvas más tarde. En Las Vegas, el rebufo y la gestión de energía eran armas poderosas. Más poderosas, de hecho, que la velocidad pura.

Los mensajes de radio de Hadjar dejaron claro que, desde una perspectiva de equipo, habría preferido algo parecido a una línea rotativa de ciclismo antes que una conducción convencional en formación: un grupo de corredores trabaja en conjunto rotando constantemente la punta, permitiendo que cada integrante se beneficie del rebufo y haciendo que el grupo en su conjunto pueda avanzar más rápido que un corredor individual por su cuenta.

Pero Red Bull, aparentemente algo tomado por sorpresa por la dinámica peculiar de la carrera, no pareció especialmente interesado en la propuesta de Hadjar. La idea de compartir la punta para abrir una brecha con Russell ni siquiera fue discutida con Verstappen. Al menos, no se escucha una pregunta correspondiente en la transmisión oficial de la radio a bordo del neerlandés.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Finalmente, Hadjar se cansó. "No, mirá, te voy a dar un ejemplo ahora mismo. Mirá lo que va a pasar", dijo por radio. Y en ese preciso momento, en lugar de levantar deliberadamente el acelerador antes para evitar atacar a Verstappen en la curva 14, mantuvo el pie a fondo. El resultado fue bastante espectacular. Hadjar pasó a su compañero por varios metros y tomó la punta. Luego, siempre como jugador de equipo, volvió a aflojar y permitió que Verstappen recuperara el primer lugar antes de la curva.

Pero había dejado claro su punto. "No puedo. En la recta, hay demasiada diferencia. Es más difícil de lo que pensás. No estoy mintiendo".

Hadjar sostuvo que los dos Red Bull serían más rápidos en conjunto si se le permitía adelantar a Verstappen, para que Verstappen recuperara la posición en la vuelta siguiente. En lugar de frenarse innecesariamente entre ellos, podían usar la enorme ventaja del rebufo para mantener su ritmo colectivo. Era una propuesta sencilla: turnarse al frente, beneficiarse del rebufo del otro y seguir avanzando lo más rápido posible.

Todo esto ocurrió en la vuelta ocho. Y casi como si la propia carrera estuviera decidida a darle la razón al argumento de Hadjar, la formación 1-2 de Red Bull desapareció apenas una vuelta después. El equipo no había logrado despegarse de Russell.

Consultado después sobre si Red Bull podría haber comprometido en realidad sus propias posibilidades al insistir en proteger la punta de Verstappen a cualquier costo, el jefe de equipo Laurent Mekies reconoció que Hadjar había planteado un punto legítimo.

"Puntos justos", admitió Mekies. "Creo que lo primero que hay que decir es que, así como todos sabíamos que era una pista pobre en energía y todos esperábamos mucho juego en la carrera, y así como vimos ayer un efecto de rebufo mucho mayor de lo esperado, creo que ninguno de nosotros iba a la carrera pensando que tendríamos dos adelantamientos por vuelta durante 50 vueltas". En otras palabras, incluso Red Bull había subestimado lo extremo que terminaría siendo el efecto del rebufo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente creo que en las primeras vueltas todos tuvimos que adaptarnos a cuál era la nueva realidad para esta carrera". Eso explica por qué los estrategas de Red Bull fueron reacios a adoptar el enfoque de Hadjar. "Y no sentimos que intercambiar los coches cada vuelta fuera la forma más rápida de llegar al final. Nunca sabremos la respuesta. Y sentimos que seguramente era mejor si ambos coches podían ayudarse mutuamente a defender las posiciones de atrás".

Con el beneficio de unas horas de perspectiva, Mekies ya no estaba tan seguro de aquel juicio como lo había estado durante la carrera. Al fin y al cabo, nadie podía decir con certeza si la estrategia de liderazgo rotativo de Hadjar podría haber permitido a los dos Red Bull escaparse de Russell.

Finalmente, el asunto se resolvió solo cuando el alerón delantero de Hadjar se rompió repentinamente, poniendo fin en la práctica a las esperanzas de victoria del piloto de 22 años. No sorprendió, entonces, que su respuesta fuera algo irritada cuando se planteó el tema de la conversación por radio del equipo después de la carrera: "No hubo ningún malentendido. No estaba tratando de armar un lío. Es simplemente usar mi cerebro".

Ya fuera de forma intencional o no, eso ciertamente podía interpretarse como un dardo verbal al muro de Red Bull. Hadjar explicó el razonamiento detrás de su enfoque: "Lo que intento hacer, porque entiendo de carreras, es que hay que ir lo más rápido posible. No importa. Tenés que ir, adelantar, que te vuelvan a adelantar, adelantar. Solo tenés que seguir. Porque si me contengo, entonces el tipo de atrás y el coche de atrás simplemente me van a adelantar porque hay 40 km/h de diferencia".

El francés estaba convencido de que Red Bull simplemente había subestimado la influencia extraordinaria del rebufo: "Creo que simplemente no se dieron cuenta de lo grandes que eran los juegos de succión. No es como que pueda quedarme detrás y, si hago eso, George pasa. O voy por ello y ambos vamos a fondo, pasando y volviendo a pasar. Esa era la carrera más rápida. Si me decís que me quede detrás y simplemente ceda la posición, entonces eso no va a funcionar para mí".

Pese a toda su frustración, Hadjar puede en realidad haberle hecho mucho bien a su consideración dentro de Red Bull en Las Vegas. Primero, volvió a demostrar que es el primer compañero en mucho tiempo capaz de moverse, al menos durante ciertos tramos de una carrera, en algo cercano al territorio de rendimiento de Verstappen. Y segundo, cualquier sospecha persistente de que pudiera estar actuando simplemente de forma egoísta, usando mensajes de radio inteligentes para maniobrar y pasar a Verstappen, debería haber quedado ahora despejada.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

El enfoque de Hadjar demostró que estaba pensando en el rendimiento general del equipo y no solo en su propia posición. Este tipo de comportamiento construye confianza, y Mekies lo elogió precisamente por eso: "Creo que lo hizo muy, muy bien, honestamente.

"Estaba ahí por mérito propio, estaba ahí porque tenía el ritmo, estaba ahí porque estaba entendiendo muy bien las maniobras defensivas y ofensivas, y esa es la mejor situación posible para nosotros. Y también entendió bien cuando le pedimos que dejara las batallas para más adelante y se concentrara en no ser alcanzado por los de atrás".

Para Mekies, el incidente fue una nueva prueba del desarrollo de Hadjar a lo largo de la temporada: "Lo hemos dicho muchas veces este año, está mejorando carrera tras carrera. Eso es también lo que volvimos a ver hoy. Fue P4 en la parrilla, P1, P2 en pista. El fin de semana pasado hicimos P2, P3, y tuvimos que intercambiar los coches el fin de semana pasado. Así que son buenas noticias".

Más allá de su ritmo puro, el jefe de equipo de Red Bull destacó otra área en la que Hadjar ha venido progresando de forma sustancial: el control emocional. "Isack es una persona muy inteligente, y es muy difícil para nosotros, los que no somos pilotos, evaluar con qué tienen que lidiar los pilotos en términos de gestión de sus emociones cuando están en el coche", dijo.

"Y él lo reconoció, sabe muy bien que gestionar mejor esas emociones le da tiempo por vuelta en el coche y tiempo por vuelta fuera del coche en términos de la calidad de la comunicación con sus ingenieros. Y, como señalaste, dio pasos muy, muy grandes en las últimas dos, tres carreras. Y vemos aún más potencial de cara al futuro".

"Así que se está comunicando cada vez mejor con su grupo de ingenieros, y ejecuta con más solidez cuando es capaz de mantener sus emociones bajo control. Y estamos muy contentos con el progreso que está haciendo".

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