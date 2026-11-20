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Isack Hadjar: "Me di cuenta de por qué Verstappen es cuatro veces campeón del mundo"

El piloto de Red Bull dice que su primera temporada junto a Max Verstappen ha traído momentos en los que se sorprendió a sí mismo, y momentos que le mostraron qué hace especial a su compañero de equipo

Alex Harrington

Publicado: 20 nov 2026, 6:41

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Isack Hadjar dice que su primera temporada como compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull le ha abierto los ojos sobre por qué el neerlandés es cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Hadjar ascendió desde RB para su campaña de 2026, ocupando uno de los asientos con más presión de la F1 junto a Verstappen.

Preguntado durante el día de medios en Las Vegas si había estado a la altura de sus propias expectativas, el francés admitió que había habido tanto momentos altos como bajos.

"Ha habido momentos en los que me he sorprendido a mí mismo en cuanto a ritmo", dijo Hadjar. "Y ha habido veces en las que estaba como... Me di cuenta de por qué Max es cuatro veces campeón del mundo".

Añadió: "Así que ha habido unos cuantos momentos de revelación en ambos extremos. Diría que lo he hecho tan bien como quería. Definitivamente habría firmado por un año así al inicio de la temporada".

Preguntado por cuándo habían llegado esos momentos, Hadjar dijo: "Sobre todo los domingos, creo".

Señaló dos carreras en particular, incluida una que vio desde casa mientras estaba lesionado.

"Incluso desde mi sofá, creo que la carrera de Monza me impresionó mucho", dijo Hadjar, calificándola como una de las carreras más fuertes de Verstappen. También apuntó a "la forma en que remonta posiciones en Brasil".

Hadjar se perdió los fines de semana de carrera de Países Bajos, Italia y Madrid tras fracturarse la muñeca entrenando durante el parón de verano. Y en Monza, Verstappen terminó tercero por detrás de los dos coches de Mercedes.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

En Sao Paulo, Verstappen salió 21.º y terminó segundo por detrás del ganador de la carrera, Lando Norris, con Hadjar completando el podio en el tercer escalón.

Hadjar ha tenido una sólida temporada de debut con el equipo principal. Ha logrado tres podios —Mónaco, Azerbaiyán y Sao Paulo— y es octavo en la clasificación de pilotos con 122 puntos.

Verstappen, por su parte, es segundo en el campeonato en medio de una racha de ocho podios consecutivos. Hadjar dijo que no sentía ninguna presión de los pilotos de Red Bull que hacen cola detrás de él.

"Creo que en toda mi carrera nunca he mirado hacia atrás. Logré mi objetivo de estar en Red Bull. Estoy aquí para quedarme un tiempo. Así que sí, realmente no me siento amenazado por nada", dijo.

"Demostré lo que valía el año pasado en mi temporada de debutante en Racing Bulls. Así que sí, estoy haciendo bastante bien mi trabajo aquí en Red Bull en el primer año. El año que viene será mejor".

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