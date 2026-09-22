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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Isack Hadjar regresará a Red Bull en el GP de Azerbaiyán de F1

El piloto de Red Bull se ha perdido los tres últimos grandes premios debido a una lesión en la muñeca

Fabien Gaillard
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull confirmó este martes por la mañana que Isack Hadjar volverá a pilotar el RB22 en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de 2026.

El equipo declaró en un breve comunicado de prensa: "Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida de nuevo a Isack este fin de semana. Tras una exitosa recuperación de su lesión de muñeca, Isack volverá a competir en el circuito urbano de Bakú este jueves".

El francés, lesionado en la muñeca durante un entrenamiento en las vacaciones de verano, se vio obligado a perderse las tres pruebas europeas de la vuelta a la competición: el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, el Gran Premio de Italia en Monza y el Gran Premio de España en Madring.

Fue sustituido por  Liam Lawson , el neozelandés que terminó séptimo en los Países Bajos y sexto en Madrid, quien a su vez fue sustituido por Yuki Tsunoda en Racing Bulls .

"El equipo quiere agradecer sinceramente a Liam su profesionalismo, dedicación y esfuerzo durante las últimas tres carreras", añadió Red Bull. "A pesar de las difíciles circunstancias, ofreció un rendimiento impresionante y aportó un gran valor al equipo. Le deseamos lo mejor en su regreso a Racing Bull".

Antes de su lesión, y por lo tanto antes del parón, Hadjar estaba teniendo lo que se consideraba una buena primera temporada en Milton Keynes junto a Max Verstappen en Red Bull, en un asiento que algunos han considerado en los últimos años muy difícil de mantener debido al nivel de rendimiento del holandés y las dificultades de conducción de sus predecesores al volante de los coches austriacos.

Antes del parón, Hadjar venía de una racha de siete Grandes Premios consecutivos en los que terminó entre los 6 primeros, siendo el punto culminante el podio del Gran Premio de Mónaco, que fue borrado temporalmente de los registros tras la apelación de Alpine contra las sanciones a Pierre Gasly , antes de ser restituido tras la decisión del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA .

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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