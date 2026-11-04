Fórmula 1 GP de México

Isack Hadjar se culpa por el choque con George Russell que “arruinó” su GP de México

Hay varias razones por las que Hadjar considera que podría haber evitado la colisión por la que Russell fue penalizado

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publicado: 4 nov 2026, 8:05

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Isack Hadjar asumió parte de la responsabilidad por su choque con George Russell en el GP de México de Fórmula 1, en el que milagrosamente sumó dos puntos.

Hadjar clasificó séptimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a dos décimas y tres posiciones de su compañero en Red Bull, Max Verstappen, pero ganó dos puestos gracias a una buena salida.

El francés estaba conteniendo a Russell, pero el piloto de Mercedes mantuvo sus neumáticos delanteros a la altura de las ruedas traseras de Hadjar en lugar de levantar antes de entrar en la curva 6, lo que hizo que el Red Bull entrara en trompo.

"Es una pena", dijo Hadjar. "Sinceramente no esperaba que George metiera una rueda en la curva 6, porque la curva era completamente mía. Era consciente de que estaba ahí, y al final no debería haber confiado en él, pero pasa. Claramente, es una pena, arruinó por completo mi carrera.

"Para mí, sinceramente, es mi culpa que eso haya pasado hoy, el incidente de la primera vuelta. Si hubiera hecho un mejor trabajo ayer, no habría salido séptimo, quizás estaríamos luchando por algo mejor que un podio y no nos cruzábamos con George en el camino. Estas cosas pasan, pero es mejor maximizar tus opciones adelante. Debería haber hecho un mejor trabajo".

Isack Hadjar, Red Bull Racing, spins

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Russell, que no cumplió con sus compromisos con los medios después de la carrera y por lo tanto no opinó sobre el incidente, recibió una penalización de 10 segundos, mientras que Hadjar cayó al 22° lugar, con "pequeños daños en el piso". Más allá de los complicados Aston Martin, fue el primer piloto en entrar a boxes, en la vuelta siete.

"El ritmo con el medio en el primer stint, cada vez que tuve aire limpio, fue bueno", dijo. "Cuando paramos para poner el blando, solo hice dos vueltas [antes del coche de seguridad y la bandera roja], pero me sentí súper rápido. Durante esa primera vuelta, pensé: ‘OK, tengo una oportunidad de podio’, y después se terminó".

Tras su primer cambio de neumáticos, Hadjar superó sucesivamente a Valtteri Bottas, Ryo Hirakawa, Carlos Sainz y Sergio Pérez. Tuvo mala suerte al parar poco antes del coche de seguridad y la bandera roja; nuevos adelantamientos sobre Sainz, Nico Hulkenberg, Perez y Alex Albon solo lo llevaron hasta el 12° puesto, mientras le costaba abrirse paso en el pelotón.

"Todos tienen modo SM [línea recta]", explicó. "Es simplemente un tren de coches y no hay forma real de adelantar. Me costó muchísimo. Incluso tuve una gran pelea con Checo. Frenaba muy tarde en la recta, yo no llegaba a alcanzarlo realmente. Fue terriblemente difícil.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Al final, no es que México soliera ser una pista donde se pudiera adelantar [antes]. Con las temperaturas, la altitud, todo se prende fuego cuando vas siguiendo a alguien".

Hablando antes de que se anunciaran las penalizaciones para Oscar Piastri, Pierre Gasly y Franco Colapinto – lo que significó que finalmente heredó el noveno puesto –, Hadjar solo pudo encontrar un aspecto positivo de la carrera.

"Tuvimos una buena arrancada [en ambas salidas], y probablemente mi mejor salida en bastante tiempo este año", dijo. "Tenemos que estar contentos con el trabajo que hicimos. Ahora tenemos que entender por qué salió tan bien para poder repetirlo".

Aun así, este fue otro fin de semana difícil para Hadjar, que ha sumado apenas 11 puntos en los últimos tres grandes premios, menos que los 18 de Liam Lawson.

"Ahora es frustrante", admitió el piloto de 22 años. "Malasia, tuvimos un problema de despliegue; Singapur, fiabilidad todo el tiempo; Austin, salida terrible, me quedé bloqueado en el mapa equivocado. Todo se está alineando para que tenga un domingo terrible en este momento. Cuando encaje, va a encajar y va a ser agradable".

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