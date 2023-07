Jackie Stewart sufrió un derrame cerebral y ahora se recupera

El Daily Mail acaba de revelar que Jackie Stewart sufrió un "mini derrame cerebral" hace un mes. Según el diario británico, el tricampeón del mundo, de 84 años, fue encontrado inconsciente en su hotel de Jordania, donde asistía el 1 de junio a la boda del príncipe heredero Hussein ben Abdallah con Rajwa Al Saif.

"Era la noche anterior a la boda", relató Stewart. "Me desperté por la noche con una sensación extraña. Me desmayé. No recuerdo qué pasó después. Estuve inconsciente un buen rato".

"Me llevaron al hospital en Jordania. Mi hijo Paul y su mujer estaban allí para la boda, en una habitación de otra planta. Al día de hoy, no sé cómo llegué a la habitación de Paul, pero debí de estar lo bastante alerta como para ir a buscarle."

"Me metieron en una ambulancia, pero tampoco lo recuerdo. Su Majestad me consiguió los mejores médicos disponibles. Quería volver a casa lo antes posible, y el príncipe heredero de Bahréin puso generosamente a mi disposición su avión para que volara de vuelta a Europa. No estaba tan mal en ese momento. Es decir, no caminaba con mucha facilidad", expresó el ex piloto.

Parece que un cierto exceso de trabajo contribuyó al incidente, entre la presencia de Stewart en el Gran Premio y su contribución al funeral de Annie Meldrum, esposa del guardabosques de la Reina de Inglaterra.

"Estaba muy enfermo en el momento del funeral de Annie", dijo el escocés, autor de 27 victorias en Grandes Premios. "Pronuncié un discurso, pero no fue todo lo bueno que debería haber sido. Seguí con una noche en Ginebra antes de salir para Jordania, todo ello después de haber estado en Miami para un Gran Premio muy ajetreado poco antes. Todo fue acumulándose. Ahora estoy haciendo mucha fisioterapia y puedo andar casi perfectamente. Todo va bien. Este fin de semana iré dos días a Silverstone".