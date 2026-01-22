Jackie Stewart destaca a Norris como campeón de F1: "No importa cuán bueno sea el coche"

El tricampeón de Fórmula 1 y leyenda del automovilismo, Sir Jackie Stewart, dio su veredicto sobre Lando Norris después de que el británico asegurara su primer título de pilotos en 2025.

Al hablar en los Autosport Awards, donde el piloto de McLaren fue celebrado por la organización, le preguntaron a Sir Stewart cómo valoraba a Norris como campeón.

"Es un joven muy estable", dijo. "En primer lugar, tenía un equipo muy bueno y tenía un equipo tecnológico muy bueno, especialmente en ingeniería. Así que el coche era bueno".

Sin embargo, se apresuró a matizar su comentario. "No importa cuán bueno sea el coche si el hombre no hace el trabajo correctamente", dijo. "Él sí lo hizo correctamente".

McLaren proporcionó a sus pilotos un paquete competitivo durante toda la temporada 2025, y Norris les devolvió el esfuerzo con un rendimiento sólido en la mayoría de las carreras. Con una nueva confianza en sí mismo, convirtió poles en victorias y resistió ataques de pilotos como Max Verstappen y su propio compañero de equipo, Oscar Piastri.

"Fue muy competitivo durante toda la temporada", añadió Stewart. "Y su personal, y estando ahí siendo tan competitivo como es, es un buen campeonato del mundo".

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La F1 ve ahora un reinicio de las regulaciones para la temporada 2026, uno que introduce una unidad de potencia que equilibra el motor de combustión interna y la energía eléctrica.

"El deporte está mejor hoy que nunca en la historia", dijo Sir Stewart sobre los cambios que llegan este año. "Así que, por supuesto, la Fórmula 1 siempre ha estado liderando al mundo en tecnología del automovilismo.

"Así que el nuevo estilo de vida, por llamarlo de alguna manera, de este nuevo año no es algo completamente nuevo. Pero cuán fuerte será, tendremos que esperar y ver".

Norris terminó la temporada 2025 apenas dos puntos por delante de Verstappen después de que este último aprovechara un aumento de rendimiento hacia la segunda mitad del año. Pero una conducción excelentemente segura en Abu Dhabi lo vio asegurar el campeonato al finalizar tercero bajo los fuegos artificiales del circuito de Yas Marina.