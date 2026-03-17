Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de China

Jacques Villeneuve se sincera sobre las reglas de la F1: "Lo habríamos odiado"

Jacques Villeneuve asegura que el nuevo reglamento 2026 de la Fórmula 1 ha hecho que las carreras sean entretenidas, aunque cree que los pilotos de la vieja escuela como él no habrían disfrutado manejar bajo estas condiciones.

Lydia Mee
Publicado:
Jacques Villeneuve

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, admitió que el reglamento 2026 es divertido, pero que "lo habría odiado".

El reglamento 2026 ha generado reacciones mixtas entre aficionados y pilotos tras las dos primeras rondas de la temporada. Los cambios incluyen un reparto casi 50:50 entre motor de combustión interna y energía eléctrica, aerodinámica activa y coches más pequeños y ligeros.

"Es un tipo de carrera diferente, pero es divertido. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren un buen espectáculo? Estamos teniendo un buen espectáculo", dijo Villeneuve a Sky Sports Alemania después del Gran Premio de China, en el que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en un gran premio de Fórmula 1 y Lewis Hamilton su primer podio con Ferrari.

Cuando se le preguntó por qué le gusta el nuevo reglamento, Villeneuve se apresuró a aclarar su postura.

"Un momento, un momento. Si le preguntas a un piloto puro, como cuando corríamos nosotros, creo que ambos [él y Ralf Schumacher] lo habríamos odiado", añadió.

"Entramos al automovilismo, y era duro, exigente, y esto es diferente. Es un conjunto de habilidades distinto. Aun así, se sigue viendo a los mejores adelante.

"Ha sido divertido porque es nuevo, así que no sabemos qué esperar. Pero si tenemos diez carreras exactamente iguales, en algún momento se volverá repetitivo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

"La diferencia cuando despliegan la energía o no es enorme. Por ahora es divertido. Veremos cómo evoluciona".

Tras dos rondas de la temporada, que incluyeron una carrera sprint en China, Mercedes lidera el campeonato de constructores con 98 puntos, por delante de Ferrari, que es segundo con 67.

McLaren ocupa el tercer lugar con solo 18 puntos tras un desastroso inicio de temporada, que incluyó el accidente de Oscar Piastri en la vuelta de reconocimiento en Australia y el hecho de que tanto Piastri como Lando Norris no pudieron largar el Gran Premio de China.

Ahora hay una espera de casi dos semanas hasta el Gran Premio de Japón.

Más de la Fórmula 1:

Fotos del Gran Premio de China - Domingo

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Iniciar acción

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1, Oliver Bearman, equipo Haas F1, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Franco Colapinto, esqui alpino

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Franco Colapinto, esqui alpino

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Franco Colapinto, esqui alpino

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de China de F1 2026