Alguersuari: "Tardé 10 años en cerrar mi etapa en la Fórmula 1"

Una llamada telefónica de Sete Gibernau y un kart cerraron el círculo. Han sido diez años, un período en el que Jaime Alguersuari (que se vio fuera de la Fórmula 1 el 14 de diciembre de 2011 después de una de las decisiones más polémicas de Helmut Marko) ha realizado un viaje largo y muy exigente.

Hoy le asombra la claridad con la que recuerda los momentos clave de su historia, y la precisión con la que se centra en los pasos más importantes que le permitieron volver a ponerse un casco y un mono y decidir participar en el campeonato de Europa y el Mundial de karts, un camino que comenzó el pasado fin de semana participando en una carrera del campeonato de España.

El 1 de octubre de 2015, Jaime Alguersuari, de 25 años, dijo oficialmente adiós, una despedida del automovilismo que se volvió indispensable para paliar un dolor provocado por las profundas heridas de la decepción de cuatro años antes.

No fue solo un punto de inflexión profesional, sino vital: un nuevo desafío en el mundo de la música electrónica (convirtiéndose luego en un DJ de notable éxito), un nuevo nombre, Squire, y un muro erigido para no tener más contacto con lo que había estado haciendo toda su vida.

Jaime se ha sumergido en una nueva vida y se ha encontrado a sí mismo, Squire ha encontrado a Jaime, y con él el placer de agarrar un volante y salir a la pista. Esta es su historia.

Pregunta: Empezamos por un día difícil. El 6 de junio de 2015 estabas en Moscú, en una carrera de Fórmula E...

Respuesta: Me había prometido desde que era un niño que el día en que ya no sonriera dentro del casco lo dejaría, no tendría sentido continuar. Ese momento llegó ese día en Moscú, me desmayé. No fue accidental, no me había sentido bien durante mucho tiempo, no me gustaba pensar en la idea de entrar a la pista. Comprendí que ya no era la vida que quería llevar.

P: Casi cuatro meses después anunciaste que dejabas las carreras…

R: Me retiré con mucha decepción y mucho dolor, porque mi cabeza todavía estaba en la Fórmula 1, seguía siendo una herida abierta. Creía que tenía que sentirme bien a nivel personal, entender lo que quería en la vida porque no era feliz en el lugar en el que estaba, no era feliz pilotando, y este es un trabajo que estás obligado a hacer con amor, de lo contrario, no puedes dar lo mejor de ti.

Cuando me desmayé en Moscú me di cuenta de que algo no funcionaba, era una clara alarma, ya no era yo mismo, no estaba motivado, había perdido la sonrisa. Incluso en el equipo las cosas no iban bien, aún quería ganar, pero no entendía por qué a veces iban lento y otras no. Me rompí la cabeza para entenderlo, era el primer año de la Fórmula E, había muchos problemas.

P: Demos un paso atrás. Tras la bienvenida de Helmut Marko, pasaron tres años antes de tu despedida...

R: Una etapa vivida con rabia y rechazo hacia la Fórmula 1, hacia Helmut Marko, hacia Red Bull, hacia todo lo que había pasado. Traté de ser comentarista en la Fórmula 1 para Movistar, pero apenas llegábamos a la pista me sentía mal, no estaba contento de estar ahí, no era mi sitio en ese momento, al final solo tenía 23 años. En ese momento me aferré a una gran fortuna que siempre he tenido: la pasión por la música.

P: ¿Cómo nació esa pasión?

R: Mis padres siempre han estado en Ibiza, desde 1975, y he pasado un período muy largo de mi vida allí, tengo muchos amigos y es un lugar que siempre me ha encantado. En Ibiza empecé a escuchar música electrónica desde muy joven, ya a los 15 empecé a producir mi música, por pasión, y nació el nombre Squire, mi alter-ego que creé en 2009, más o menos cuando debuté en Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría con Toro Rosso. Una pasión por la música que llevaba años esperando, pero tenía otras cosas que hacer, era piloto profesional, aunque sabía que tenía un plan 'B'.

P: ¿Qué importancia tuvo Squire para encontrarte a ti mismo?

R: Muchísima. Cuando salí del mundo del automovilismo le dije adiós a Jaime Alguersuari, creé una nueva persona, Squire, y yo era ese personaje. Hice una ruptura limpia, también borré mis perfiles en redes sociales, mal hecho, pero en ese momento me pareció lo correcto.

Quería empezar de nuevo, escribir música, algo que no tuviera nada que ver con el automovilismo, y tuve la oportunidad de hacerlo asistiendo a un nuevo entorno que me permitió desconectar.

P: En la música has logrado una buena respuesta. Pero luego sucede que...

R: Sucede que un día Sete Gibernau, un amigo de la familia, me llama y me dice 'ven a pasar un fin de semana conmigo'. Cerca de su casa, no lejos de Barcelona, ​​hay una pista para supermoto y karting, así que nos pusimos a correr.

Llevaba siete años sin conducir un kart, y fue un momento muy especial: me puse el casco, entré a la pista con un KZ [categoría karting con caja de cambios] y vuelta tras vuelta empecé a sentir las sensaciones que tenía antes. Lo había olvidado, me reía dentro del casco y me dije '¡buah!'.

Entonces la mente empezó a pensar rápido: no soy tan viejo, no estoy haciendo nada malo, si pierdo algo de peso... no sé qué pasó, pero en estos casos se dice que ves la luz, y yo me di cuenta de que tenía un grandísimo deseo de pilotar.

P: ¿Crees que fue realmente una coincidencia o ese momento habría llegado de todos modos?

R: Pasó porque hoy me siento una persona diferente, soy Squire, pero vuelvo a sentir a Jaime Alguersuari, puedo volver a un paddock de Fórmula 1 y saludar a Christian Horner y Marko, puedo sonreír, tardé tiempo en sentirme bien conmigo mismo y viviendo situaciones que no me gustaban y que hoy ya no me duelen como en el pasado.

Tengo 31 años y me siento una persona diferente, soy Jaime y Squire, puedo hacer muchas cosas y vivir bien en cualquier contexto. Y agradezco la oportunidad de poder volver a las carreras, ¡no tienes idea de lo que me estoy divirtiendo en el karting! Me encontré a varias personas que recuerdo de cuando era niño, todavía están ahí y trabajan con pasión.

P: ¿Has reelaborado tu historia?

R: Tuve mucha suerte de tener las oportunidades que tuve, corrí mucho, llegué a la Fórmula 1 sumé puntos, por supuesto que podría haber tenido una oportunidad en Red Bull o en un coche más competitivo, pero empecé a entender que sin embargo era un privilegiado, y tengo que agradecerlo.

Pero lo entendí después de un tiempo, tardé 10 años en cerrar el círculo, y lo he cerrado ahora, decidiendo volver a competir. También escribí un libro Reinvent yourself, que escribí durante dos años y me ayudó, me reflejé en la escritura.

P: ¿Qué te dio la certeza de haber cerrado el círculo?

R: En el pasado, si veía algo relacionado con la Fórmula 1 en la televisión, cambiaba de canal, o si me pasaba lo mismo leyendo un periódico, inmediatamente pasaba la página. Hoy puedo ir al box de AlphaTauri y abrazar a Franz Tost. Cuando comencé a ver el vaso medio lleno, me di cuenta de la suerte que tenía.

P: ¿Cómo surgió la idea de participar en el Campeonato de Europa y la Copa del Mundo de Karting?

R: Volví al paddock de karting y le pregunté a Giancarlo Tinini [fundador del equipo CRG] qué pensaba de mi idea, y respondió 'está bien, pero entrena'. Por eso me aconsejó que participara en el campeonato de España, en el que corrí el pasado fin de semana”.

P: Parece que has empezado bien, ya que lograste la pole (y un podio).

R: Fue muy bien, pero lamentablemente un dolor en las costillas me impidió completar el fin de semana. Es un ambiente bonito, conocí a muchos niños y sus padres me pidieron consejos para guiar la carrera de sus hijos. Le respondí, que se diviertan y sean siempre conscientes de tener mucha suerte de estar ahí.

Galería: Los 10 pilotos de F1 "olvidados" de la década de 2010

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Christian Klien 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images El austriaco Klien fue parte de la primera alineación de Red Bull Racing en la Fórmula 1. Después de varios éxitos en categorías junior, incluida una victoria en el Masters de Fórmula 3, el joven debutó en Fórmula 1 en 2004, con Jaguar. Ese equipo fue absorbido por Red Bull Racing, donde siguió durante otros dos años. Un flojo rendimiento le hizo salir de la parrilla en 2006 a expensas de Robert Doornbos. Gracias a su rol de probador en Honda y BMW, Klien permaneció activo en la Fórmula 1 durante algunos años, pero también buscó refugio en las carreras de resistencia. Sin embargo, en 2010 volvió y disputó tres carreras con equipo Hispania Racing. En Singapur, sustituyó al enfermo Yamamoto e inmediatamente metió un segundo a su compañero de equipo Bruno Senna en clasificación. Klien también disputó las últimas dos carreras de la temporada, pero eso no le aseguró ningún asiento para 2011. Desde entonces, rara vez lo hemos encontrado en GT. Sakon Yamamoto 2 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sakon Yamamoto también es uno de esos pilotos que no pudieron dejar huella en los años 2010. En sus inicios, pudo competir bien en los campeonatos japoneses de kart y monoplazas, pero ya en suelo europeo, le costó más. Eddie Jordan le permitió ser piloto reserva del equipo durante el GP de Japón 2005, pero fue más un tema financiero que deportivo. En 2006, fue anunciado en Silverstone como piloto de pruebas de Super Aguri, donde debutaría cuatro carreras después como sustituto de Franck Montagny. El comienzo no fue el mejor: en sus dos primeras carreras no duró más de una vuelta y dañó el chasis por un accidente en su debut. Al año fichó por Spyker sustituyendo a Christijan Albers, pero allí también acabó último en muchas ocasiones. Su papel como probador de Renault F1 le permitió ganarse una oportunidad en 2010, con Hispania Racing Team. Al igual que con Super Aguri y Spyker, estuvo en la parte trasera de la parrilla en siete carreras. Y, tras algún año más desaparecido, disputó dos carreras de Fórmula E en 2014-2015. Narain Karthikeyan 3 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Uno de los ilustres predecesores del generador de debates en Fórmula 2 Mahaveer Raghunathan es Narain Karthikeyan, hijo de un campeón de rally indio. No le fue mal al inicio de su carrera en campeonatos británicos y asiáticos. En 2001, fue el primer indio en probar un coche de F1 durante un test con Jaguar Racing. Luego probaría con Jordan, y le ofrecieron un asiento en Minardi para 2004, pero debido a la falta de recursos financieros, Karthikeyan tuvo que rechazar esa oferta. Debutaría en F1 en 2005 con Jordan. En Estados Unidos sumó sus primeros puntos, aunque fue principalmente porque una polémica con los neumáticos hizo que la carrera la disputaran solo seis coches. Tras algún rol de probador y disputar campeonatos como A1GP y la Superleague Formula (entre otros, con el PSV Eindhoven), volvió a la Fórmula 1 en 2011 con el equipo Hispania Racing. En 2011, un 17º puesto fue su mejor resultado y, a mitad del año, fue reemplazado por el joven talento Daniel Ricciardo. Hizo la temporada completa en 2012, pero tuvo que dejar la Fórmula 1 por la parte de atrás y se pasó a la Súper Fórmula japonesa. Jérôme d'Ambrosio 4 / 10 Foto de: Rainier Ehrhardt Cuando hablamos de pilotos belgas de Fórmula 1, el nombre de Jérôme d’Ambrosio no es el primero que se viene a la mente. Logró buenos resultados en las categorías junior de Renault y también rindió bien en la GP2. En 2010, el belga fue incluido en el programa de jóvenes talentos de Renault, pero ese mismo año se cambió al equipo Virgin F1 para disputar cuatro sesiones de libres. Un año después debutó como titular en Fórmula 1 como compañero de Timo Glock. Acabó 24º en el campeonato, por delante de Glock, pero no le ofrecieron seguir en 2012. D’Ambrosio firmó un contrato de probador con Lotus y entró por el sancionado Romain Grosjean en el GP de Bélgica. Su carrera en la Fórmula 1 acabó allí, después de lo cual el belga buscó refugio en la Fórmula E. Lleva activo en la categoría eléctrica desde la primera temporada del campeonato y ahora ha logrado dos poles y tres victorias. Jaime Alguersuari 5 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jaime Alguersuari, hijo del ex piloto de motociclismo y empresario de éxito con el mismo nombre, estuvo en los libros de récords durante un tiempo como el piloto de Fórmula 1 más joven de la historia, hasta la llegada de Max Verstappen. El español estuvo en el programa de jóvenes de Red Bull desde el principio de su carrera, y respondió a esa confianza con el título de campeón de la F3 Británica donde ganó, entre otros, a Sergio Pérez y Brendon Hartley. En 2009 pasó a la Fórmula Renault 3.5, pero a mitad de año recibió una llamada del Dr. Helmut Marko para dar el paso a la F1. Fue nombrado piloto reserva de los dos equipos de las bebidas energéticas, un papel donde sustituyó a Hartley. Menos de dos semanas después, el piloto de Toro Rosso, Sébastien Bourdais, salió con polémica del equipo y Alguersuari pudo debutar en la F1, en Hungría. Su mejor resultado ese año fue el 15º puesto en Brasil. Se ganó el puesto para 2010 y sumó cinco puntos, tres menos que su compañero de equipo Sébastien Buemi. Los resultados mejoraron en 2011, cuando sumó en siete carreras y acabó 14º en el mundial, con 11 puntos más que Buemi. Sin embargo, Red Bull no renovó a ninguno de los dos y en 2012 tuvieron que dejar paso a Jean-Eric Vergne y Daniel Ricciardo. El 1 de octubre de 2015, Alguersuari anunció que dejaba el automovilismo para centrarse en su carrera como DJ. André Lotterer 6 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lotterer ya probó la Fórmula 1... ¡ en 2002! Fue como piloto de test del equipo Jaguar F1 pero, sin sitio como titular, buscó competir en otra parte. Y triunfó. Primero en el Super GT japonés y en la actual Súper Fórmula. Eso no pasó desapercibido en Europa, donde se haría un nombre importante con victorias en Le Mans y el Mundial de Resistencia con Audi, Peugeot y Porsche. En la Fórmula 1 solo disputó un gran premio, el de Bélgica 2014. Lotterer reemplazó a Kamui Kobayashi en Caterham e impresionó clasificándose por delante de Marcus Ericsson. Desafortunadamente, su carrera solo duró una vuelta debido a un problema mecánico. En la siguiente cita el equipo finalmente subió al coche, para los libres, a Roberto Merhi. Charles Pic 7 / 10 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Después de algunos buenos resultados en la Fórmula Renault y GP2 (donde nunca logró el título), Charles Pic debutó en la Fórmula 1 en 2012. Pero no pudo impresionar. De hecho, fue adelantado setenta veces esa temporada, lo cual era un nuevo récord en la F1. Para 2013, se cambió a Caterham, donde formó un equipo con su ex compañero de GP2 Giedo van der Garde. Con un coche con poco rendimiento, su resultado solo pudo ser un 14º puesto. Al año siguiente fue piloto reserva en Lotus, pero eso no le valió para volver a ser titular. Después de algunas apariciones en la Fórmula E en la temporada 2014-2015, colgó el casco. Will Stevens 8 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images La historia de Will Stevens tiene algunas similitudes con la de Charles Pic: no ganó títulos en las categorías inferiores y en Fórmula 1 estuvo en los equipos de la parte trasera de la parrilla. Marussia anunció en octubre de 2014 al británico como piloto de pruebas, con el objetivo de disputar el viernes del Gran Premio de Japón. Sin embargo, los documentos requeridos no llegaron a tiempo, por lo que ese debut no se produjo. Frustrado, Stevens contactó con Caterham, donde le permitieron debutar en Abu Dhabi por la suma de 500.000 libras. Acabó 17º, doblado. No se quedó sin presupuesto, porque al año siguiente firmó un contrato con Manor (antiguo Marussia). Gastó mucho dinero y no tuvo éxito, siendo el 13º puesto de Silverstone su mejor resultado. No fue posible tener una gloriosa carrera en Fórmula 1, después de lo cual buscó refugio en las Blancpain Series y las carreras de resistencia. En 2017, ganó las 24 Horas de Le Mans en la clase GTE-Am. Rio Haryanto 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Tras algún éxito en las carreras asiáticas, con el título del Campeonato Asiático de Fórmula BMW en 2009 como su mejor hazaña, Haryanto probó suerte en Europa. En 2010 compitió en la categoría GP3 y pronto recibió el apoyo del equipo Manor Racing F1 Team. Ganó en Estambul y fue quinto en la general, lo que le valió un test de F1 como premio. Un año después, no pudo mejorar su rendimiento, y pasó a la antesala de la F1. Solo en su cuarto año en la GP2 acabó entre los diez primeros de la clasificación, pero eso no importó a Manor, que en 2016 aceptó su dinero y le dio la oportunidad. Fue el primer piloto indonesio en Fórmula 1, pero no brilló más allá de ese hecho. El decimoquinto puesto en Mónaco fue su mejor resultado, aunque acabó a cuatro vueltas del ganador. Tras las vacaciones de verano, ya sin apoyo de patrocinadores, desapareció del mundial. Rara vez aún compite en el campeonato asiático de GT, pero allí tampoco puede impresionar. Max Chilton 10 / 10 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli Concluimos este repaso con Max Chilton. El británico, hijo de un adinerado hombre de negocios, llegó a la GP2 sin resultados demasiado impresionantes. Después de dos años en la parte trasera, se pasó al Marussia Carlin GP2 Team en 2012, que combinó con un rol de piloto probador con el Marussia F1 Team. Tras ser cuarto en el campeonato de GP2, se le permitió probar en Fórmula 1 un año más tarde. Con un coche poco competitivo, solo pudo ser 14º en Mónaco, pero logró algo histórico: pese a ser debutante, no abandonó en toda la temporada. Esa actuación, además de una buena suma de dinero, le valió una segunda temporada en F1. El equipo se arruinó antes del final de año y Chilton tuvo que buscar refugio en otro lugar. Se mudó a América, donde desde entonces ha estado activo en la IndyCar.