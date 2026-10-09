James Vowles aclara su solicitud para revisar el límite presupuestario de la F1

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, ha aclarado sus sugerencias de que el límite presupuestario de la Fórmula 1 debería revisarse, afirmando que las normas sobre gasto de capital siguen consolidando una ventaja competitiva para los equipos punteros.

Al incorporarse a Williams antes de 2023, Vowles fue uno de los que presionaron para que se ampliaran las exenciones de gasto de capital para los equipos peor clasificados del campeonato bajo las antiguas normas del límite presupuestario. Inicialmente, se trataba de un límite separado de gasto de capital de 36 millones de dólares durante un periodo de cinco años, pero más tarde se cambió a un formato de escala móvil basado en la posición de los equipos en el campeonato. Esto significó que Williams, junto con AlphaTauri (RB), Alfa Romeo (Sauber) y Haas, obtuvo unos 20 millones de dólares extra de margen para gastar en ese periodo.

Dado que los límites de gasto de capital ahora encajan dentro de un límite presupuestario global ampliado, que asciende a 215 millones de dólares por temporada, esto teóricamente permite un mayor gasto de CapEx por año. Sin embargo, esto está sujeto a depreciación lineal, lo que obliga efectivamente a amortizar el coste durante un plazo fijo.

Vowles afirmó que necesitaba gastar alrededor de 200 millones de dólares para ponerse al día con los equipos punteros del campeonato. En un periodo de 10 años, esto restaría 20 millones de dólares del límite del equipo por temporada, limitando lo que puede gastar en el coche y en costes de personal.

Añadió que esto garantiza que los equipos que gastaron mucho antes del límite tengan una ventaja incorporada, una que no puede superarse con las normas tal como están.

"Todos con los que he hablado pueden entenderlo porque, en última instancia, aunque lo estoy planteando desde la perspectiva de que esto no es una lucha justa, no se juega con las mismas herramientas, no es una meritocracia", afirmó Vowles.

"En realidad, hemos creado un campeonato con BOP (Balance of Performance) inverso. Cualquier inversión que hicieras hace siete años es lo que decide lo competitivo que puedes ser hoy, que no es lo que deberíamos estar haciendo.

"El apoyo en realidad ha estado ahí, independientemente de hablar con individuos, porque existe una perspectiva en la que todos entienden que el deporte estará mejor si realmente acaba siendo una meritocracia.

"Dicho esto, siempre sería difícil para un equipo que en este momento tiene esos activos aceptar que se verá debilitado en esa posición. Lo que diré es que, en cuanto al número de votos, creo que ya estamos ahí, pero no se trata solo de eso. En realidad se trata de encontrar la solución adecuada para el deporte a largo plazo que nos lleve adonde necesitamos estar.

Vowles afirmó que el límite presupuestario de la F1 había funcionado para la estabilidad financiera, pero había fracasado a la hora de permitir que la parrilla de F1 se comprimiera; en cambio, sostuvo que el orden competitivo se ha ampliado desde antes del límite.

Alexander Albon, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Añadió que la carga financiera de tener instalaciones obsoletas no se detiene en el gasto de capital, y que las ineficiencias en los procesos llevan a mayores costes de fabricación: Vowles calcula que Williams acaba pagando un 30% más que un equipo de los "Big Four" por pieza.

"En términos de equidad deportiva, no estamos ahí. Lo que hemos bloqueado es lo que invertiste hace siete años, y eso ahora está haciendo mucho, mucho daño. Lo otro es la ventaja competitiva; la parrilla debería estar comprimiéndose, pero no lo está. No tienen que usar mis estadísticas.

"Pueden ir y buscarlo todo. Ahora hubo menos puntos anotados por los cinco o seis equipos de abajo, dependiendo de cómo lo cuenten. Los cuatro primeros están puntuando más con el límite presupuestario que antes.

"Siempre te dice que es al revés. No necesitan que yo les diga que está ahí. Otra estadística es que ha habido una victoria que no ha sido de un equipo de los cuatro primeros en los últimos 130 Grandes Premios [la victoria de Esteban Ocon en el GP de Hungría de 2021 para Alpine].

"Antes, solías tener a alguien que no era de un equipo de los cuatro primeros en el podio antes del límite presupuestario el 10% de las veces. Ahora es el 5% de las veces. No importa qué estadística elijas, encontrarás que lo hemos empeorado. ¿Por qué lo hemos empeorado?

"Lo que hemos hecho es bloquear la inversión que ocurrió antes, y lo que hizo el límite presupuestario fue decir que ya no puedes invertir nada más. Estás bloqueado. Son 36 millones en total de CapEx que puedes gastar durante todo ese periodo, creo que al final fueron cinco años, que, francamente, gastas más en máquinas herramienta para reemplazarlas que en eso, así que no es nada.

"Ahora no es un problema, y puedes invertir lo que quieras en CapEx, pero tendrás que asumir el impacto de la depreciación en el límite presupuestario, y la depreciación normalmente para nosotros es de cinco a 10 años. Así que si tomo los activos que necesito, y esto será una cifra impactante para todos ustedes, podría gastar todo mi presupuesto, mi presupuesto de opex [gasto operativo], de un año en todas las instalaciones que necesito. Son 200 millones.

"Eso es lo que me falta ahora mismo, y eso significa que cada año durante 10 años tendré otro impacto de 20 millones por llegar a eso en comparación con mis rivales de más abajo en la calle. Eso no es una lucha justa. No estoy pidiendo un trato especial.

"Lo que realmente lo acentuó es que tuve que pasar por un cambio de reglamento con Williams. Y este es un cambio de reglamento muy grande, pero tuve que pasar por eso para exponer por completo cuánto estamos por detrás. Porque ahora mismo, de nuevo poniendo palabras bastante duras sobre la mesa, estamos pagando más.

"Di una cifra. Es alrededor de un 25%, 30% más que el equipo de arriba por piezas que llegan unas cuatro semanas más tarde. Esa es la situación actual. Y quedas realmente expuesto este invierno cuando intentas hacer 55.000 de esos componentes de una sola vez. En un año, incluso de cara al próximo, te perjudicará menos. Pero una de las razones clave por las que estoy alzando la voz ahora sobre esto es que estamos hablando de un gran cambio de reglamento, de nuevo para 2030 o 2031, como cuando entre en vigor.

"E incluso si hoy alguien dijera: aquí tienes, aquí está la capacidad de ir y gastar 150 millones, no puedes comprarlo todo en una semana. Lleva años poner eso en marcha. Y lo que intento hacer es asegurarme de que, cuando lleguemos a este próximo cambio de reglamento, realmente cambiemos la forma en que funciona el deporte."