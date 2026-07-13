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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Vowles admite decepción por la última actualización de Williams en la F1 2026

James Vowles ha reconocido que las mejoras de Williams para el Gran Premio de Gran Bretaña no rindieron lo esperado.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha reconocido que las mejoras introducidas en el Gran Premio de Gran Bretaña no lograron ofrecer el nivel de rendimiento esperado, admitiendo que el fin de semana en Silverstone expuso varias nuevas áreas de preocupación para el equipo de Grove.

Vowles ofreció una evaluación del progreso de desarrollo del equipo tras una difícil carrera en casa durante el último episodio de The Vowles Verdict. A pesar de los incansables esfuerzos de la fábrica para llevar nuevas piezas al coche, la realidad en pista no coincidió con las expectativas iniciales del equipo.

"En Silverstone, trabajamos diligentemente, día y noche, para aportar rendimiento al coche", explicó el británico, manteniendo una perspectiva positiva sobre la situación. "Creo que en parte ayudó, pero ni de lejos al nivel que necesitábamos o quizá incluso deberíamos haber alcanzado.

"Para mí, ahora mismo eso no crea nada más que la voluntad y el deseo de ponerse manos a la obra, porque sospecho que hay mucho más rendimiento que podemos desbloquear como resultado de ello.

"Pero ahora mismo, el trabajo que se está llevando a cabo durante estos próximos siete a 14 días consiste en profundizar en lo que entendemos y sabemos y hacer los cambios necesarios para el próximo gran premio."

Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Añadió que Silverstone planteó más incógnitas para el equipo. "Hacemos balance de todo lo que sabemos que está basado en datos y es factual, pero, a la inversa, creamos grupos de incógnitas, de las cuales hubo varias y un poco más saliendo de Silverstone de las que teníamos anteriormente."

Williams ha tenido un comienzo difícil de la temporada 2026. Se perdió los test privados celebrados en Barcelona a finales de enero y llegó a los test de pretemporada en Bahréin con un coche con sobrepeso.

El equipo dirigido por Vowles ocupa actualmente la octava posición en el campeonato de constructores con 11 puntos tras las primeras nueve rondas. Los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon están 15º y 16º en el campeonato de pilotos con seis y cinco puntos, respectivamente.

El Gran Premio de Bélgica (17-19 de julio) dará inicio al último doblete antes del parón de verano en agosto, seguido por el Gran Premio de Hungría (24-26 de julio).

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