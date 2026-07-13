Vowles admite decepción por la última actualización de Williams en la F1 2026
James Vowles ha reconocido que las mejoras de Williams para el Gran Premio de Gran Bretaña no rindieron lo esperado.
El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha reconocido que las mejoras introducidas en el Gran Premio de Gran Bretaña no lograron ofrecer el nivel de rendimiento esperado, admitiendo que el fin de semana en Silverstone expuso varias nuevas áreas de preocupación para el equipo de Grove.
Vowles ofreció una evaluación del progreso de desarrollo del equipo tras una difícil carrera en casa durante el último episodio de The Vowles Verdict. A pesar de los incansables esfuerzos de la fábrica para llevar nuevas piezas al coche, la realidad en pista no coincidió con las expectativas iniciales del equipo.
"En Silverstone, trabajamos diligentemente, día y noche, para aportar rendimiento al coche", explicó el británico, manteniendo una perspectiva positiva sobre la situación. "Creo que en parte ayudó, pero ni de lejos al nivel que necesitábamos o quizá incluso deberíamos haber alcanzado.
"Para mí, ahora mismo eso no crea nada más que la voluntad y el deseo de ponerse manos a la obra, porque sospecho que hay mucho más rendimiento que podemos desbloquear como resultado de ello.
"Pero ahora mismo, el trabajo que se está llevando a cabo durante estos próximos siete a 14 días consiste en profundizar en lo que entendemos y sabemos y hacer los cambios necesarios para el próximo gran premio."
Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Añadió que Silverstone planteó más incógnitas para el equipo. "Hacemos balance de todo lo que sabemos que está basado en datos y es factual, pero, a la inversa, creamos grupos de incógnitas, de las cuales hubo varias y un poco más saliendo de Silverstone de las que teníamos anteriormente."
Williams ha tenido un comienzo difícil de la temporada 2026. Se perdió los test privados celebrados en Barcelona a finales de enero y llegó a los test de pretemporada en Bahréin con un coche con sobrepeso.
El equipo dirigido por Vowles ocupa actualmente la octava posición en el campeonato de constructores con 11 puntos tras las primeras nueve rondas. Los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon están 15º y 16º en el campeonato de pilotos con seis y cinco puntos, respectivamente.
El Gran Premio de Bélgica (17-19 de julio) dará inicio al último doblete antes del parón de verano en agosto, seguido por el Gran Premio de Hungría (24-26 de julio).
Comparte o guarda esta historia
Vowles admite incógnitas en Williams y prepara una reacción feroz para el desafío de Bélgica
Vowles cree que la restitución del podio a Gasly abre la puerta Red Bull y McLaren
Williams prioriza las piezas de repuesto para Mónaco tras el "costoso" GP de Canadá
Vowles enciende las alarmas: Williams revisa a fondo un coche que no progresa lo suficiente
Test de Pirelli en Silverstone: Mercedes y Williams concluyen distancia de tres carreras
Sainz admite que comenzará a pensar en su futuro durante las vacaciones de verano
Últimas noticias
Vowles admite decepción por la última actualización de Williams en la F1 2026
El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca
Checo Pérez revela por qué confía en el proyecto de Cadillac cuando se enfila a la primera mitad de su debut
Verstappen "se arrepiente absolutamente" de no haber ido a Mercedes, dice Steiner
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados