Todt revela lo que habló con Horner y Wolff en Abu Dhabi 2021

Cargar reproductor de audio

Después de dirigir la era más exitosa de la historia de Ferrari en la Fórmula 1, Todt fue durante 12 años presidente de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), pero sus últimos días en esa posición se vieron marcados por la definición de la temporada 2021 ocurrida en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.

En aquella ocasión, Max Verstappen logró el campeonato de pilotos tras adelantar a Lewis Hamilton para ganar la carrera tras un reinicio a una vuelta del final, el cual tuvo lugar sin que Dirección de Carrera, comandada por Michael Masi, aplicara correctamente dos artículos del Reglamento Deportivo de la F1.

Una vez consumado el triunfo de Verstappen al volante de su Red Bull sobre el Mercedes de Hamilton, tanto Horner, jefe del equipo de Milton Keynes, como Wolff, su par de Mercedes, se comunicaron con Todt, según reveló el propio francés en una reciente entrevista con el diario Corriere della Sera de Italia.

"Yo no he hecho nada, no es el papel del presidente de la FIA", declaró Todt, que tomó como ejemplo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Los árbitros deben ser autónomos; ¿han oído alguna vez a Infantino decir 'aquí hubo penal y aquí no'?"

"En el documental (Jean Todt, la méthode que realizó con Canal+ de Francia), se ve que estoy viendo esta carrera en mi casa de campo con el equipo de rodaje. Me llaman (Christian) Horner y (Toto) Wolff, y les digo: 'No puedo intervenir, es responsabilidad de los comisarios y del director de carrera'".

Verstappen y Schumacher tienen algo en común

Por otro lado, en la misma entrevista Todt se animó a comparar a Verstappen con Michael Schumacher, que logró cinco campeonatos de pilotos con Ferrari bajo el ala del francés.

"Es rápido y comete pocos errores. Tiene el mismo espíritu de lucha que Michael", dijo sobre el neerlandés.

"Pero a nivel humano, no conozco a Max lo suficiente como para juzgarlo. Michael, cuando corría, podía parecer un poco arrogante y odioso, pero era una actitud que le servía para ocultar su timidez. Era humilde, siempre se cuestionaba a sí mismo. Nunca culpó al equipo, ni siquiera cuando fallaron los frenos en Silverstone (donde se rompió una pierna) por nuestra culpa. No hago comparaciones, pero él y Max tienen algo en común", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!