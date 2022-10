Cómo es un fin de semana de F1 para un jefe de equipo

No todos los directores de equipo participan en las caminatas por la pista de los jueves por la tarde, pero son un gran ejercicio de unión. Dado que el jefe del equipo es el responsable de los resultados de la escudería, en la fábrica sus días están dominados por reuniones con varios jefes de departamento. Aquí, en la pista, es donde hay que traducir eso en acción, y explorar el circuito a ras de suelo puede revelar matices que no se ven en la televisión.

Como viene de un entorno de ingeniería, a Krack le gusta estar al tanto de todas las cuestiones técnicas, por lo que el paseo por la pista es un lugar ideal para discutirlas de manera informal. También es ideal para salir de la oficina si, como Mike Krack, eres un corredor empedernido y te gusta estirar las piernas después de un día de reuniones...

Otro aspecto del fin de semana de carrera del director del equipo, alejado de sus obligaciones cotidianas en la fábrica, es el papel ante los medios. Actuar como portavoz del equipo no sólo presenta una cara unificada al mundo, sino que permite al resto de la escudería centrarse en el trabajo de preparación de la carrera sin ser interrumpido por equipos de televisión ávidos de contenido.

Incluso antes de que el programa de Netflix Drive to Survive aumentara enormemente el número de cámaras en el paddock de la F1, las cadenas de televisión de pago y las emisoras nacionales enviaban un gran número de equipos de cámara. La FIA organiza sus propias conferencias de prensa, parcialmente televisadas; la del sábado suele ser competencia de los directores de equipo, pero a veces el organismo rector prefiere contar con la presencia de ingenieros superiores para añadir variedad. En el caso de Aston Martin, Krack es el más solicitado, pero el director técnico, Andy Green, y el director de rendimiento, Tom McCullough, también están en la lista de la FIA.

En ocasión del GP de Hungría, el anuncio del retiro de Sebastian Vettel dominó la agenda al principio del fin de semana, así que, naturalmente, Krack fue el primero en ser interrogado sobre sus sentimientos acerca de la decisión del cuatro veces campeón del mundo y sobre quién podría sustituirlo. Tareas complicadas ambas, ya que Krack era ingeniero en BMW cuando Vettel hizo pruebas para ese equipo, y en la actualidad estaba el pequeño asunto de los movimientos entre bastidores para traer a Fernando Alonso a Aston Martin.

"Creo que este fin de semana debemos mantener a Sebastian en el punto de mira, y no especular con nombres", dijo, diplomáticamente. "Nos ocuparemos de eso a partir del lunes...".

Tras la conferencia de la FIA, los directores de equipo se dirigen al corralito de la televisión para rotar por varias emisoras. Como se puede imaginar, hay un considerable solapamiento y duplicación, pero la clave es mantener la sonrisa... también ayuda si, como Krack, eres políglota: puede hablar en su luxemburgués nativo (sí, hay una emisora con sede en Luxemburgo), alemán y francés, además de inglés. También habla italiano, "pero no lo suficientemente bien como para hacer una entrevista - ¡quizás debería hacer un curso de español ahora...!"

Reunir al equipo

In the minutes before the race start, as the cars assemble on the grid, it’s the team principal’s job to ensure everything is ready to go

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images