El jefe de la F1 responde a las críticas de los pilotos: "No queremos taparle la boca a nadie"

A mitad de la temporada 2026 de Formula 1, las nuevas regulaciones técnicas —con un énfasis mucho mayor en la potencia eléctrica y la gestión de la energía— siguen dividiendo opiniones entre aficionados y pilotos.

La F1 dice que su base de aficionados ha respondido en gran medida de forma positiva a las carreras hasta ahora, según su programa Formula 1 Fan Voice. Este consiste en un grupo de 60,000 aficionados que valoran el nivel de entretenimiento de cada gran premio.

Según la F1, el 60% de ese grupo calificó las carreras del año pasado como "buenas" o "excelentes", mientras que esa cifra ha subido al 66% en 2026.

Curiosamente, pese a todos los problemas de gestión de energía, la F1 dice que la valoración de Spa aumentó un 24%, mientras que el Gran Premio de Hungría —que muchos aficionados acérrimos consideraron la carrera de aspecto más natural de la primera mitad de la temporada— recibió exactamente la misma valoración que hace un año.

Según los propios datos de la F1, solo el Gran Premio de Gran Bretaña recibió una valoración significativamente inferior a la del año pasado. La F1 lo atribuye a que la carrera terminó detrás del coche de seguridad y al hecho de que el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 se describe como "muy movido".

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Los pilotos, sin embargo, han sido mucho más críticos. Max Verstappen calificó de inmediato las regulaciones actuales como "Formula E con esteroides" durante los test de invierno, y desde entonces ha recibido el respaldo de muchos de sus compañeros pilotos.

En particular en circuitos con escasez de energía como Silverstone y Spa, a los pilotos les resultó penoso conducir los coches de 2026. Oscar Piastri también señaló los "elementos de autoaprendizaje" de las unidades de potencia, lo que significa que los pilotos pueden verse sorprendidos por "algoritmos predictivos".

Durante un encuentro virtual con algunos medios seleccionados al comienzo del parón de verano, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, subrayó no obstante que el deporte en su conjunto está en una posición muy fuerte.

"Creo que la situación que estamos viviendo hoy es realmente excelente", dijo Domenicali. "El campeonato está realmente en lo más alto en términos de personas que lo siguen, personas que vienen al circuito y personas que, en cualquier caso, son aficionados nuevos o veteranos que aprecian el éxito de las cosas que estamos haciendo".

Preguntado por Motorsport.com si las críticas de los pilotos habían sido más fuertes de lo que la F1 esperaba al comienzo del año, el italiano respondió: "Me conoces, no estamos aquí para poner cinta en la boca de nadie. Quiero decir, la belleza de nuestro deporte es que todos pueden tener una opinión, pero una opinión es una opinión.

"Hay alguien que tiene el deber, ya sabes, de mantener una línea. Hay ciertos pilotos que prefieren, por supuesto, ciertas cosas. Creo que en el proceso hemos destacado la necesidad de ser constructivos en ese sentido".

Domenicali dijo que es importante entender cómo la FIA y la F1 acabaron en esta posición.

Cuando comenzaron las conversaciones sobre las regulaciones actuales, la industria automotriz empujaba claramente hacia la electrificación. Para evitar acabar con solo dos fabricantes de motores, el deporte tuvo que moverse en esa dirección en cierta medida.

"Vuelvo a la cuestión de que este cambio estaba conectado con una razón, y era una razón vital", dijo Domenicali. "De lo contrario, estaríamos aquí hablando de nuestro deporte, otro deporte. Así que eso se ha ajustado".

Domenicali subrayó que los comentarios de los pilotos deben seguir siendo constructivos, ya que en su opinión nadie se beneficia de la negatividad pura. Por eso prefiere tratar esos asuntos a puerta cerrada, algo que ha vuelto a hacer recientemente con Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Stefano Domenicali, CEO del Grupo Fórmula 1. Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Creo que, como me conoces, prefiero discutir las cosas entre cuatro paredes para encontrar soluciones", añadió.

"Pero como dije, creo que cuanto más alzas la voz sobre ciertas cosas que están fuera del esquema, más la negatividad no recae en el deporte. Se vuelve algo personal. Así que creo que todos lo entendieron".

Por último, Domenicali enfatizó que, como CEO de la F1, tiene que mirar el panorama general: no solo las críticas de los pilotos, sino también qué es lo mejor para el deporte en su conjunto, incluso desde una perspectiva comercial.

"Y en ese sentido, como dije, sabes muy bien cuánto respeto la joya que son nuestros pilotos. Pero por supuesto, ellos necesitan entender que hay un camino que debemos tomar juntos.

"Y los aficionados siempre son una prioridad por encima de todos, incluso de mí. Ellos [los pilotos] pueden tener una opinión personal, pero yo tengo el deber de hacer un resumen de lo que es mejor para el deporte.

"Pero creo que la situación es muy fuerte, muy sólida, con todos los actores involucrados hoy. Así que tenemos que mirar hacia adelante y asegurarnos de que el deporte crezca, como dije, todos juntos de la manera correcta".