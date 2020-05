Jefe de McLaren: F1 arrancará, pero encontrará problemas

No obstante, Brown considera que el campeonato necesita planificar mejor posibles contingencias como un nuevo brote de coronavirus entre los miembros de un equipo como el que obligó a abortar el Gran Premio de Australia en Melbourne.

En una conversación con Motorsport.com dentro de la serie #thinkingforward con distintos líderes del automovilismo, Brown señaló que si la F1 comienza a principios de julio con dos carreras en Austria y Silverstone en un entorno controlado, generaría confianza e impulsaría un calendario que se prolongaría hasta mediados de diciembre.

"Ocho [grandes premios] son suficientes [para considerarse mundial] y soy optimista de que haremos más", comentó. “La Fórmula 1 está estudiando un calendario de 16-18, 15 circuitos, 18 carreras. Soy algo más pesimista, apostaría por 14-15 carreras en 10 circuitos".

“Creo que haremos un par de carreras en Austria y otro par en Silverstone. Si comenzamos a tener problemas con los viajes, entonces creo que podríamos ver duplicarse otras citas. No creo que esa sea la intención, pero doy por sentado que vamos a encontrar un problema en algún momento".

“Aunque Austria está listo y tal vez Silverstone a puerta cerrada, no sabemos si vendrá la segunda oleada. Si queremos ir a Asia o América será cuando tengamos que subirnos a los aviones y volar al extranjero, donde creo que el riesgo comenzará a aumentar potencialmente".

"Hay conversaciones para más carreras en Europa. El calendario era de solo 16 grandes premios durante mucho tiempo. Por lo tanto, para mí, 14-15 carreras será un campeonato muy completo".

Brown cree el aislamiento planeado en el Red Bull Ring de Austria le convierte en el lugar ideal para reanudar las carreras, ya que tiene un aeropuerto al lado del circuito y un entorno controlado con poca población cerca.

Austria ya ha relajado su bloqueo con la apertura de tiendas en el país la semana pasada.

"Hay que ver cómo se desarrollan estas primeras cuatro carreras. Luego, si podemos sacarlas con éxito, creo que generará cierto impulso y confianza, así que soy bastante optimista de que sea un buen plan ahora".

Brown se ha enfrentado en primera persona a la crisis de esta pandemia, ya que el positivo por COVID-19 de un miembro de McLaren desencadenó la cancelación de la primera ronda en Melbourne. Y aunque asegura haber aprendido mucho de ello, tener el equipo adecuado, tomar las decisiones justas y la claridad en la comunicación son los elementos más importantes. Sin embargo, las caóticas escenas del jueves y el viernes demostraron que el campeonato no había pensado en todos los posibles escenarios.

"La gente está asustada y busca un líder", apuntó. "Quieren saber '¿qué debería hacer?' Creo que nuestro equipo hizo un muy buen trabajo con eso. Cuando decidimos retirarnos de Australia, tomamos la decisión al llegar el fin de semana, por el escenario [porque no estábamos preparados]. Planificar, anticiparse a si algo sucede, ¿qué vas a hacer? No hacer que si pasa algo, entonces '¿Qué debemos hacer?".

"Creo que si te fijas en Australia, la cancelación de la carrera vino. En general, parecía que las partes interesadas clave no estaban muy alineadas con el plan que se estaba organizando, era algo así como 'Oh McLaren se ha retirado, ¿qué hacemos?' Quizás los equipos y todos deberían haber estado más preparados si un equipo se retiraba, qué hacen y, en cambio, se pusieron en marcha. Los equipos pasaron el jueves por la noche hasta las tres de la mañana divididos sobre lo que debían hacer. Eso es lo que sucede si te encuentras con algo que no está bien preparado con todas las partes interesadas clave a tu alrededor".

A pesar de eso, Brown cree que la gestión de la FIA y Liberty Media de la crisis puede permitir que la F1 salga reforzada para el futuro. Liberty ha adelantado dinero a los equipos para cubrir gastos por si se prolonga el periodo sin carreras.

“Continúan pagándonos. Han ayudado a algunos equipos, no estoy exactamente seguro de qué equipos, pero creo que es bueno porque todos los equipos podrían necesitar alguna ayuda. Creo que están haciendo todo lo posible para que volvamos a competir, lo que nos protege económicamente".

“Estoy muy impresionado con Jean [Todt, presidente de la FIA]. Están tomando buenas decisiones, buenas recomendaciones y él, en particular, está presionando mucho con el límite presupuestario. Es necesario, y era necesario antes de esto".

“Si todos gestionamos bien [la crisis], nos apoyamos y no huimos del problema, entonces creo que hay una oportunidad. Creo que es peligroso si metemos la cabeza en la arena y asumimos que todo se solucionará. Eso es peligroso".